Buona Pasqua 2023, le migliori frasi d’auguri e immagini per amici e parenti

Buona Pasqua 2023 dalla redazione di Money.it. Un augurio semplice da cui potete prendere spunto per una frase da inviare ad amici e parenti ma se cercate qualche idea più originale potete continuare a leggere: di seguito, infatti, trovate una raccolta delle migliori frasi d’auguri per la Pasqua 2023, con tanto d’immagini da allegare al messaggio così da renderlo più originale.

Anche se non si tratta di una festività nazionale (infatti non sarà un giorno festivo in busta paga), il giorno di Pasqua è molto sentito dalla tradizione cristiana visto il significato di questa importante festa religiosa. Ragion per cui non ci si può esimere - e per questo è bene non dimenticarsi - dal fare gli auguri alle persone care, utilizzando una frase appropriata a seconda del destinatario.

Frasi che all’occorrenza potrebbero essere utilizzate anche per il giorno successivo, un’altra festa (questa volta anche nazionale): la Pasquetta, o meglio il Lunedì dell’Angelo.

Messaggi che se volete potete anche programmare direttamente alla mezzanotte, così da spaccare il minuto ed essere certi di non dimenticare nessuno.

Dal menù che trovate di seguito potete quindi selezionare la voce che più vi interessa così da essere reindirizzati alle frasi d’auguri più affini alle vostre necessità.

Buona Pasqua 2023: le migliori frasi d’auguri, immagini, GIF

Buona Pasqua a tutti!

E che sia per tutti un’occasione per ricominciare.

Buona Pasqua.

Sorprendete e lasciatevi sorprendere.

Non dimenticare: Pasqua non è un giorno qualunque, ma è il giorno in cui se vuoi, puoi rinascere a nuova vita. Tanti auguri!

È Pasqua ogni volta che ridi dopo aver pianto.

Ogni volta che rinasci dopo aver creduto di essere morto.

Ogni volta che perdoni un amico, che canti in macchina e che ti piaci ancora.

È Pasqua quando pensavi di non farcela.

E invece vivi, malgrado tutto.

(@GiovanniSalzan, Twitter)

Mi piacerebbe trovare un modo originale per augurarti Buona pasqua, ma credo che il mio pensiero e il mio affetto sincero bastino. Tanti auguri!

L’augurio di trovare una “sorpresa” non solo nell’uovo, ma in ogni giorno della tua vita. Una sorpresa d’amore, di pace, di speranza, di gioia e serenità, da donare e da realizzare apprezzando ogni attimo, ogni emozione e ogni sentimento che il destino ti ha riservato. Buona Pasqua!

La Pasqua è un giorno speciale: è stata creata per donare gioia e felicità a tutti. Spero con tutto il cuore che questo giorno doni gioia e felicità anche a te!

Dio morendo è risorto. Cerchiamo anche noi, in questo santo giorno, di seppellire le nostre debolezze per risorgere a nuova vita. Buona Pasqua!

Pensa ad un prato verde, un coniglio bianco e tante uova colorate, pensa ad una colomba e ad un ramoscello d’ulivo, pensa ai colori della Pasqua e al calore del mio augurio per te. Buona Pasqua!

Siate per altri quell’uovo di Pasqua gradito. Chi vi vuole bene davvero continuerà a farlo indipendentemente dalla sorpresa che conservate all’interno. Buona Pasqua!

Spero che questo santo giorno porti pace e perdono per tutti. Vi mando i più calorosi auguri per una felice Pasqua.

Buona Pasqua 2023: frasi divertenti e simpatiche

La vita è come una sorpresa dell’uovo di Pasqua: ti aspetti una serie di meraviglie e ti arrivano solo portachiavi

(Rudy Zerbi)

Ma cosa vuol dire «sei troppo grande per l’uovo di Pasqua?» Lo devo mangiare, mica mettermi dentro!

Pasqua è una grandissima rottura di uova

Amo la Pasqua perché puoi mangiare tutto il cioccolato del mondo senza sensi di colpa. Tanti auguri!

Un anno è composto da 4 stagioni:

Cosa fai a Pasquetta?

Cosa fai a Ferragosto? Cosa fai ad Halloween?

Cosa fai a Capodanno?

(@Masse78, Twitter)

Buona Pasqua a tutti quelli che trovano sempre il pelo nell’uovo

(@pellescura, Twitter)

Natale con i tuoi, Pasqua con la pioggia

(@Iddio, Twitter)

Oggi è Pasqua, spero possa risorgere anche il cervello di qualcuno

La Chiesa deve lavorare sul marketing. Steve Jobs non l’avrebbe mai chiamata Pasquetta ma “la nuovissima Pasqua S”

(@marcosalvati, Twitter)

Chissà se è nato prima l’uovo di Pasqua o "ma allora che si fa a Pasquetta?” - (@diodeglizilla, Twitter)

Pasquetta: finalmente un lunedì di cui non possiamo lamentarci

In questo giorno di grigliate, bistecche e salsicce, non dimentichiamo chi è meno fortunato di noi: i vegetariani

(@dIavolo, Twitter)

Tutto ciò di cui ho bisogno è amore, ma un po’ di cioccolata non fa male

(Lucy Van Pelt, Peanuts)

La Pasqua dice che puoi mettere la verità in una tomba, ma non resterà lì - Clarence W. Hall

La vita a primavera sorprende davvero… ma ancor di più il fatto che la più bella sorpresa sei tu. Buona Pasqua 2023

Che possa risorgere davvero la speranza nei cuori e nelle menti di coloro che sono più afflitti perché uno spiraglio di luce è per tutti. Tanti auguri di Buona Pasqua 2023.

Non c’è niente di meglio di un buon amico, tranne che un buon amico con un uovo di cioccolato. Buona Pasqua!

Da quando ti sei messo a dieta, ogni Pasqua diventa sempre più bella: compro le uova per te e le mangio tutte io: continua così, che io sono con te!

Frasi religiose Buona Pasqua 2023

La Pasqua è la festa più importante della nostra fede, perché è la festa della nostra salvezza, la festa dell’amore di Dio per noi che celebra un grande unico mistero: la morte e la risurrezione del Signore Gesù.

(Papa Francesco)

Il Natale mi deprime quanto la Pasqua mi riempie di gioia. Un Dio che si fa bambino è avvilente. Un poveraccio che si fa Dio è tutt’altra cosa.

(Amelie Nothomb)

Gesù, mentre cenava con i suoi apostoli, stava per compiere il più grande gesto d’amore che un uomo può fare per Dio e per i fratelli: accettava la morte terribile sulla croce per non tradire l’amore per Dio e per i suoi fratelli. Accettando volontariamente la morte a poco più di trent’anni, diceva al Padre: “Tu ci hai dato la legge dell’amore. Per amore dei miei fratelli e per obbedire alla tua legge di amore, io accetto di morire. Prendi questa mia vita che viene stroncata, e per questo gesto di amore distruggi, dimentica i peccati di tutti gli uomini, torna ad essere il Padre di tutti e riapri per tutti le porte della tua casa, in Cielo.

(San Giovanni Bosco)

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al levar del sole. Esse dicevano tra loro: «Chi ci rotolerà via il masso dall’ingresso del sepolcro?». Ma, guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande. Entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui.

(Vangelo di Marco)

O sepolcro, tu non non tenerlo più a lungo;

La morte è forte, ma la vita è più forte;

Più forte del buio, è la luce;

Più forte del male, è la giustizia…

(Phillips Brooks)

Pasqua è il simbolo del Rinnovamento, della Gioia e della Rinascita in questo giorno per tutti un po’ speciale, ti auguro di trasformare i tuoi sogni in una splendida realtà, per sorridere ai giorni avvenire con quella gioia nel cuore che solo le cose autentiche e genuine sanno donarti.

Buona Pasqua di serenità e gioia!

(Stephen Littleword)

Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace.

(Erri De Luca)

Non si può seppellire la verità in una tomba: questo è il senso della Pasqua.

(Clarence W. Hall)

Buona Pasqua 2023: auguri e filastrocche per bambini

Campane di Pasqua festose

che a gloria quest’oggi cantate,

oh voci vicine e lontane

che Cristo risorto annunciate,

ci dite con voci serene:

Fratelli, vogliatevi bene!

Tendete la mano al fratello,

aprite la braccia al perdono;

nel giorno del Cristo risorto

ognuno risorga più buono!

E sopra la terra fiorita,

cantate, oh campane sonore,

ch’è bella, ch’è buona la vita,

se schiude la porta all’amore.

(Gianni Rodari)

Dall’uovo di Pasqua

è uscito un pulcino

di gesso arancione

col becco turchino.

Ha detto: “Vado,

mi metto in viaggio

e porto a tutti

un grande messaggio”.

E volteggiando

di qua e di là

attraversando

paesi e città

ha scritto sui muri,

nel cielo e per terra:

“Viva la pace,

abbasso la guerra”.

(Gianni Rodari)

Una campana

piccina, piccina

con la sua voce

fresca e argentina

si sveglia all’alba

tutta contenta

nessuna nuvola

più la spaventa.

Dondola dondola

nel cielo blu

e dice a tutti:

“Risorto è Gesù!”.

Le rondini appena tornate,

che giocano insieme nel cielo,

i fiori del pesco e del melo,

le mammole appena sbocciate

ci dicono: “È festa d’amore!

Gesù non è morto, ma è vivo.

Prendete un rametto d’ulivo,

tenetelo stretto sul cuore!”.

Buona Pasquetta 2023: migliori frasi d’auguri e divertenti

Dolce profumo di primavera, di nuova vita. Nell’aria un vento d’amore, che farà sbocciare nuova speranza nei cuori. Buona Pasquetta!

Dopo Sabato Santo c’è Pasqua, dopo Pasqua c’è Pasquetta, dopo Pasquetta c’è il Maalox Plus.

Vi vedo che state comprando i piatti di plastica per Pasquetta.

Cit. Greta Thunberg

(Anonimo)

Guardatela da questa prospettiva: la cioccolata risolve il problema delle gonne e i pantaloni troppo larghi. Buona Pasquetta!

Finalmente un Lunedi di cui non possiamo lamentarci

(da Twitter)

La Pasqua non cade mai lo stesso giorno dell’anno per essere certi che a Pasquetta piova.

Peggio di quelli che ti chiedono cosa fai a Pasquetta ci sono solo quelli che ti chiedono cosa fai il “Lunedì dell’Angelo”.

Ricordiamo che la Pasquetta è il Lunedì dell’Angelo, il giorno dopo la Pasqua, quando l’angelo incontra le donne al sepolcro, quando Gesù è entrato nel cuore di tutti gli uomini e li ha salvati dalla malvagità del mondo.

Il Lunedì dell’Angelo ci ricorda che Gesù Cristo è sempre con noi, anche quando non riusciamo a vederlo, lo sentiamo lontano e ci sembra che sia scomparsa per sempre. Lui veglia sempre su di noi, non ci lascia soli e ci dà la mano nei momenti difficili. Sta a noi seguirlo, impegnarci a diffondere il suo verbo.