Bonus e sconti per la terza età, le agevolazioni che spettano a 60, 70 e 80 anni

La terza età è tutelata dalla normativa italiana e sono previsti diversi bonus per chi ha compiuto 60, 70 e 80 anni. Esistono agevolazioni anche per chi ancora non ha raggiunto i 60 anni ma riguardano soprattutto le modalità di accedere alla pensione.

Per chi non ha compiuto 60 anni, infatti, il ritrovarsi senza un lavoro comporterebbe un grave problema perché si troverebbe nella condizione di essere troppo vecchio per il mondo del lavoro, ma ancora troppo giovane per accedere alla pensione. Per questa fascia di età, quindi, sono previsti numerosi benefici per avere un prepensionamento.

Al compimento dei 60 anni, invece, i benefici riconosciuti sono, molto spesso, sotto forma di sconti su beni e servizi. Vediamo, quindi, tutti i bonus previsti dai 60 agli 80 anni di età.

Bonus over 60, ecco quali sono

Per chi ha compiuto 60 anni iniziano a essere previste numerose agevolazioni che possono riguardare i trasporti, il ticket sanitario, ma possono tradursi anche in un incentivo economico a sostegno del reddito della famiglia. Vediamo quali sono i bonus riconosciuti a chi a un’età tra i 60 e i 69 anni.

Assegno di inclusione

L’assegno di inclusione, che ha preso il posto del reddito di cittadinanza, si rivolge ai nuclei familiari in cui si presente una componente minorenne, invalida od over 60 anni.

Si tratta di un sostegno economico a integrazione del reddito che, per il componente singolo è riconosciuto con Isee fino 9.360 euro. Per chi ha Isee pari a zero può arrivare fino a 780 euro (500 a sostegno del reddito e 280 come contributo se si paga l’affitto).

Bonus animali domestici

Il fondo previsto per gli animali da compagnia dovrebbe spettare a tutti coloro che, compiuti i 65 anni, devono mantenere un animale da compagnia. Il beneficio spetta laddove l’Isee sia pari o inferiore a 16.215 euro e serve per andare a supportare l’anziano nel sostenere le spese legate al veterinario o alla salute dell’animale (farmaci e medicinali).

Il beneficio è stato previsto per supportare l’adozione di animali da compagnia nella terza età, quando l’anziano non ha più figli che vivono con lui di cui occuparsi. Studi hanno dimostrato, infatti, che la presenza di un animale nella vita di chi si avvia verso la vecchiaia, aiuta a mantenere corpo e mente maggiormente attivi.

Il beneficio dovrebbe spettare per il triennio 2024/2026, ma le Regioni per adeguarsi e stabilire le modalità di erogazione devono ancora deliberare.

Esenzione ticket

L’esenzione ticket E01, quella legata all’età, è riconosciuto a chi ha meno di 6 anni o a chi ne ha compiuti 65. Per vedersi riconoscere il beneficio legato all’età, però è necessario rispettare anche precisi limiti reddituali: il nucleo familiare in cui si vive deve avere un reddito complessivo che non sia superiore a 36.151,98 euro.

L’esenzione dal pagamento si applica sull’acquisto di farmaci e medicinali, sulle visite specialistiche, ambulatoriali e per gli esami di laboratorio e diagnostici.

Agli over 65, inoltre, può essere riconosciuta anche l’esenzione dal pagamento del ticket per il pronto soccorso. Se si accede al Ps con un Codice Bianco (senza gravità nelle condizioni) è necessario pagare un ticket (il cui importo è in media di 25 euro).

L’esenzione dal pagamento del ticket Pronto soccorso si applica a chi non ha compiuto i 14 anni e a chi ne ha compiuti 65 anni.

Carta acquisti

Sempre agli over 65 potrebbe spettare, in presenza di specifiche condizioni reddituali, la Carta acquisti. Questa speciale card, ricaricata con 40 euro al mese, è riconosciuta ai nuclei familiari con componenti inferiori ai 3 anni o superiori ai 65 anni. Per averne diritto è necessario avere un Isee che non supera i 6.788,61 euro.

Bonus viaggi e trasporti

Per chi ha superato i 60 anni sono previsti sconti abbastanza corposi per viaggiare sui trasporti pubblici. Si tratta di sconti sugli abbonamenti dei trasporti pubblici locali che sono gestiti direttamente dalla compagnia che eroga il servizio nella Regione di residenza. Il consiglio è quello di informarsi presso gli uffici dove, solitamente, si acquistano gli abbonamenti ai mezzi di trasporto per comprendere che bonus sono previsti e a partire da che età.

Altri importanti sconti sono previsti anche per chi viaggia in treno, a livello nazionale. Sia Trenitalia che Italo, nel loro programma di offerte, prevede importanti sconti per i senior.

Bonus over 70

Fermo restando che chi ha compiuto i 70 anni ha diritto a fruire anche di tutti i bonus riconosciuti agli over 60, vediamo quali sono i benefici e le agevolazioni di cui si acquisisce il diritto al compimento dei 70 anni.

Esenzione canone Rai

L’esenzione dal pagamento del canone Rai è prevista dopo il compimento del 75esimo anno di età in presenza di precise condizioni reddituali. Per aver diritto all’esenzione il reddito del nucleo familiare convivente (esclusa l’eventuale colf e badante che vive con l’anziano i cui redditi non rientrano nel computo) deve essere fino a 8.000 euro.

La domanda di esenzione deve essere presentata solo per il primo anno, per quelli successivi è rinnovata in automatico, ma si deve comunicare un eventuale cambiamento nei requisiti reddituali che facciano venir meno il diritto all’esenzione.

Bonus bollettini postali

Per chi ha compiuto i 70 anni di età è previsto uno sconto nel pagare i bollettini postali. Solitamente il costo del bollettino postale è di 2 euro, ma per gli over 70 è diminuito a 1 euro (lo stesso sconto è previsto anche per i titolari di Carta acquisti).

La tariffa scontata vale solo se si paga il bollettino allo sportello dell’Ufficio postale e non, invece, se il bollettino è pagato con servizi di home banking.

Per vedersi riconoscere il bonus non serve presentare domanda, ma si deve dichiarare la propria età all’operatore dello sportello.

Bonus over 80 anni

Al compimento degli 80 anni i bonus e le agevolazioni che sono previsti, fermi restando quelli già riconosciuti negli anni precedenti, riguardano la mobilità e l’assistenza in modo particolare.

Bonus badante

Un bonus particolare che non necessariamente richiede il compimento degli 80 anni, è quello che comporta un contributo sulla spesa sostenuta per l’assistenza per l’anziano non autosufficiente (che è il datore di lavoro). Il contributo è pari a 3.600 euro l’anno ed è erogato da CassaColf.

Il contributo è erogato solo in presenza di un’assunzione regolare di una badante per l’assistenza a una persona non autosufficiente.

Bonus assistenza anziani

C’è una nuova prestazione in attivo per gli anziani a partire dal 1° gennaio 2025 per gli anziani. L’importo è pari a 850 euro che si aggiunge all’indennità di accompagnamento. Il bonus richiede che sia presentata un’apposita domanda.

Quali sono i requisiti per avere diritto alla prestazione universale per gli anziani?

È necessario aver compiuto gli 80 anni di età, essere bisognosi di assistenza (è necessario che l’anziano non sia autosufficiente), avere un Isee che non supera i 6.000 euro ed essere titolari di indennità di accompagnamento.

