Auguri Befana, frasi immagini per l’Epifania del 6 gennaio 2024

Il giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio 2024, porta con sé la tradizione della Befana - e dei Re Magi per la tradizione cristiana - con tanto di consegna di dolci e piccoli doni, ma non bisogna dimenticare che ogni festa va celebrata con un’adeguata frase di auguri.

A tal proposito, dopo avervi accompagnato durante tutte le feste con le nostre frasi di auguri, è arrivato il momento di farci avvolgere dall’atmosfera festosa e gioiosa dell’Epifania 2024, esplorando un mondo di risate e magia attraverso una raccolta unica di frasi di auguri per la Befana spiritosi, con tanto di filastrocche divertenti.

La Befana, con la sua scopa e il suo sacco di dolci, si prepara a diffondere il suo incantesimo di allegria in ogni angolo. E cosa c’è di meglio per accoglierla se non con un sorriso e una nota di umorismo? Dalle frasi scanzonate alle filastrocche più giocose, esploreremo insieme come rendere indimenticabile questa Epifania con messaggi originali e divertenti da condividere con amici e familiari. Senza dimenticare poi le frasi di auguri religiose con protagonisti i Re Magi.

Cosa si festeggia il 6 gennaio?

Prima di fare gli auguri, però, è comunque importante ricordare perché il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, è dedicato alla figura della Befana, ricorrente nelle nostre frasi e immagini d’auguri.

La tradizione cattolica associa l’Epifania, il cui termine deriva dal greco «mi rendo manifesto» alla prima apparizione pubblica di Gesù, con la visita e gli omaggi dei Re Magi, ma le sue origini sono pagane, con il cui termine si intendeva la manifestazione della divinità. La Befana invece, che ha origine e diffusione tipicamente italiane, prende il nome da una storpiatura lessicale della parola Epifania, nei vari dialetti nel corso dei secoli, che la vede associata a Santa Lucia e le cui origine si perdono tra il X e il VI secolo a.C.

Le migliori e più divertenti frasi per l’Epifania 2024

Se state cercando le frasi d’auguri per l’Epifania, eccone alcune divertenti che vi aiuteranno a strappare più di qualche risata ai vostri amici e parenti.

Come ogni anno ti aspetti gli auguri da me per l’Epifania, mi dispiace deluderti ma non lo farò, non per scortesia, semplicemente per non distrarti dai tuoi impegni di oggi!

Tu che sei nel cielo la più bella scia luminosa…quest’anno vuoi revisionarla la marmitta della tua vecchia scopa?!

Sono molto arrabbiata con te. Ma cosa ti ho fatto? Mi hai rubato la scopa per andare in giro da sola! Ma se me la chiedevi te la prestavo!

Abbiamo visto il suo curriculum ed è stata selezionata. Può passare a prendere la scopa. Benvenuta nel mondo delle Befane!

Il fascino della notte, con lo sfondo della luna e lo sbrilluccicare delle stelle, è qualcosa che mi emozionerebbe tantissimo. Ti prego, mi porti con te questa sera?

È di certo cosa strana incontrare la befana, incontrarla in pieno giorno e con tanta gente intorno. Ma la cosa molto bella è che sei tu cara stella! Auguri!

Eri disperata, perché eri disoccupata. Con il 2024 ti sei tranquillizzata perché il lavoro ti sei trovata. Vai su, vai giù, sulla scopa ci sei tu. Auguri befana!

Quest’anno la Befana è alla moda, ma dal suo stile non si schioda, ha le toppe sul vestito e le scarpe infradito, ma a dispetto della crisi elargisce mille sorrisi, perché i bimbi sian contenti, anche in questi tempi di stenti. E per questo, amica mia, grazie a te e Buon Epifania!

È di certo cosa strana incontrare la Befana, incontrarla in pieno giorno e con tanta gente intorno. Ma la cosa ancor più bella è che tu sei sua sorella. Tanti auguri!

Se qualcuno ti dà della Befana non offenderti. Ti sta dicendo che sei un’epifania, una manifestazione di bellezza e grazia.

Amore mio ricordati che per ogni volta che cadrai, io ci sarò, per te… Ma oggi con tutta sta merce che porti in giro, meglio scansarsi! Auguri Befana!

Vesuviana, americana o australiana non c’è differenza di Befana e anche tu che sei la mia più cara amica oggi con la scopa in giro devi far una gran fatica!

La befana a volte tarda perché ormai è vecchia e sorda, ma a coloro che son buoni lascia sempre tanti doni, tra la cenere e il carbone ecco a te un suo bacione!

Zitti, zitti bambini buoni, presto presto già a dormire: la Befana è per venire con il suo sacco pieno di doni!

Ieri notte il cielo era bellissimo, pieno di stelle. Poi guardando meglio ho visto te; mi spieghi dove andavi su quella scopa? Sei sempre in anticipo!

Buona Befana: filastrocche per bambini da inviare per l’Epifania 2024

Oltre alle ironiche e divertenti frasi d’auguri da inviare per la Befana 2024, sono diverse anche le citazioni famose a tema Epifania, che ricordano la tradizione e celebrano una delle feste più amate dell’anno, per esempio:

Mi hanno detto, cara Befana,

che tu riempi la calza di lana,

che tutti i bimbi,

se stanno buoni,

da te ricevono ricchi doni.

Io buono sono sempre stato

ma un dono mai me l’hai portato.

Anche quest’anno nel calendario

tu passi proprio in perfetto orario,

ma ho paura, poveretto,

che tu viaggi in treno diretto:

un treno che salta tante stazioni

dove ci sono bimbi buoni.

Io questa lettera ti ho mandato

per farti prendere l’accelerato!

O cara Befana, prendi un trenino

che fermi a casa d’ogni bambino,

che fermi alle case dei poveretti

con tanti doni e tanti confetti.

La filastrocca in questione è del famoso scrittore per bambini Gianni Rodari, ma sarà sicuramente apprezzato equamente da grandi e piccini. Tra le altre abbiamo:

I bambini sono grati alla Befana che mette nelle loro calze doni di giocattoli e dolci. Posso io non essere grato a Dio che mi ha messo nelle calze il dono di due meravigliose gambe? (Gilbert Keith Chesterton)

La Befana è una vecchina

che col sacco si fa china

mangia arance e beve vino

porta i doni a un bambino

Poi all’alba si nasconde

sopra i monti o tra le onde

e ritorna un altro anno

se non prende un gran malanno.

Per la fantasia dei bambini

su, fra i tetti, per i camini

scende, col suo set da viaggio

la Befana “turbo-raggio”.

È un po’ strana la vecchina,

perché, al posto della saggina,

ha un saxofono a motore,

ch’ella usa con fragore.

Va veloce come un jet

canta, balla e suona il jazz;

poi si ferma presso i giardini

e dà i doni a tutti i bambini.



Mette al posto delle “calzette”

provoloni e salsiccette,

trombettine e tamburini,

organetti e sonaglini.

Fa un concerto proprio speciale

col suo “clan” originale…

e festeggia per la via

la giornata dell’Epifania.

Alla Befana, la rapa è vana (Proverbio)

La Befana vien di notte

con le scarpe tutte rotte

col vestito alla romana:

Viva viva la Befana!

Auguri religiosi per una buona Epifania 2024

Ecco, invece, alcune frasi celebri per degli auguri più religiosi per l’Epifania 2024:

Celebriamo oggi l’Epifania del Signore, cioè la sua manifestazione alle genti, rappresentate dai Magi, misteriosi personaggi venuti dall’Oriente, dei quali parla il Vangelo di san Matteo. La luce di Cristo, che nella grotta di Betlemme è come contenuta, oggi si espande in tutta la sua portata universale. (Benedetto XVI)

I Magi ci insegnano ad alzare lo sguardo verso la stella e a seguire i desideri del nostro cuore. Ci insegnano a non accontentarci di una vita mediocre ma a lasciarci sempre affascinare da ciò che è buono, vero, bello (Papa Francesco)