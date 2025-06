Attenzione a questa nuova truffa che gira su Facebook

Sono passati poco più di 20 anni da quando, nel 2004, Facebook è entrato nelle vite di milioni di persone. In questi due decenni in cui il mondo è cambiato, sia quello fisico che quello digitale, ma il social creato da Mark Zuckerberg continua a essere il più frequentato in assoluto.

Gli ultimi dati ufficiali parlano di oltre 3 miliardi di utenti attivi mensili. Un numero impressionante che, purtroppo, rappresenta anche un enorme bacino di potenziali vittime per hacker e criminali informatici.

Un esempio in tal senso è la truffa che in questi giorni sta colpendo decine e decine di persone e che prende di mira proprio gli account. Vediamo come funziona e come proteggere i propri dati personali.

La truffa dell’account sospeso o bloccato La nuova truffa Facebook inizia con un messaggio privato in cui si avverte l’utente che il suo account è stato temporaneamente bloccato o addirittura in via di eliminazione definitiva per colpa di segnalazioni provenienti da altri utenti. Un messaggio che sembra arrivare da uno degli account ufficiali di Meta, con tanto di spunta blu. Purtroppo, si tratta di una truffa. E anche molto pericolosa. Puntando sul senso di urgenza, i criminali informatici promettono di “salvare” l’account visitando un sito esterno in cui andranno inseriti i dati e le password di accesso in vista del ripristino. Ma, una volta forniti password e nome utente il danno è fatto. Abbiamo appena consegnato agli hacker la nostra privacy, la possibilità di accedere al nostro profilo e quella di mettersi in contatto con i nostri amici.

Cosa succede se rubano l’account Cedere, seppur in buona fede, l’account ai cybercriminali, apre la strada a molti potenziali pericoli. Il primo è che gli stessi truffatori provino a ricattarci per tornare in possesso delle credenziali di accesso. Il secondo è che inizino a sfruttare la nostra rete di contatti per tentare ulteriori truffe, chiedere soldi agli amici o diffondere malware di ogni tipo. Anche in questo caso il meccanismo psicologico è molto sottile: le persone che abbiamo nei contatti si fidano di noi e probabilmente saranno più vulnerabili se il messaggio fraudolento arriva dal nostro account.