Amplifon fa il botto di ricavi nel 2023 e paga dividendo di 0,29 euro. Per gli analisti. il 2024 sarà positivo, come confermato dalla revisione al rialzo del target price da parte di JPMorgan, a 33,50 euro per azione.

Amplifon, leader nel settore dell’assistenza uditiva, ha concluso l’anno 2023 con risultati sorprendenti, evidenziando una crescita significativa nei ricavi e nel margine operativo lordo. I ricavi consolidati hanno toccato la cifra di 2,26 miliardi di euro, registrando un notevole aumento del 10,2% a cambi costanti e del 6,7% a cambi correnti rispetto all’anno precedente. Questo straordinario risultato è stato accompagnato da un margine operativo lordo (Ebitda) di 541,6 milioni di euro, evidenziando un incremento del 3,1% rispetto al 2022.

Nonostante un lieve calo dell’utile netto su base ricorrente, pari a 165,8 milioni di euro, dovuto principalmente a maggiori ammortamenti e incremento degli oneri finanziari, Amplifon ha dimostrato una solidità finanziaria invidiabile. Ciò è confermato anche dall’indebitamento finanziario netto, che si è attestato a 852 milioni di euro dopo importanti investimenti, acquisizioni e l’erogazione di dividendi per un totale di 314 milioni di euro.

La società ha annunciato anche il pagamento di un dividendo di 0,29 euro per azione, proposto dal consiglio d’amministrazione e sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 24 aprile. Guardando al futuro, Amplifon prevede risultati ancora più incoraggianti per l’anno in corso, anticipando una crescita high-single digit nei ricavi consolidati a cambi costanti, supportata dall’incremento delle quote di mercato e da acquisizioni strategiche. Si prevede inoltre un margine operativo lordo su base ricorrente superiore al 24,6%.

L’amministratore delegato Enrico Vita ha sottolineato l’importanza di questo risultato, definendo il 2023 come un anno di ulteriore crescita per il gruppo, che ha raggiunto livelli record in termini di performance finanziarie e di espansione internazionale. Con oltre 9.700 negozi nel mondo e oltre 400 punti vendita in Cina, Amplifon si conferma come un protagonista indiscusso nel panorama dell’assistenza uditiva globale.

