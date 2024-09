Addio costi per il bagaglio a mano? Questo tribunale condanna Ryanair

Ottime notizie per i viaggiatori incalliti: la lunga battaglia contro le tariffe sui bagagli a mano delle compagnie low-cost, e in particolare Ryanair, sembra finalmente arrivata a una svolta.

Ovviamente, si parla della spinosa questione del bagaglio a mano. Un tribunale portoghese ha dichiarato illegale questa pratica, sollevando l’entusiasmo di chi, per anni, si è sentito costretto ad un pagamento extra per portare con sé il proprio bagaglio.

La sentenza segna un cambio di tendenza? Potrebbe aprire la strada a ulteriori sviluppi in tutta Europa? Staremo a vedere.

Il tribunale di Braga che ha condannato Ryanair

Mercoledì scorso, il Tribunale del Distretto di Braga ha emesso una sentenza storica che condanna Ryanair per l’addebito di costi aggiuntivi ai passeggeri che trasportano un bagaglio a mano di dimensioni standard. Secondo la decisione del giudice António Oliveira Mestre, la compagnia ha agito consapevolmente in violazione dei diritti dei consumatori, costringendoli a pagare un sovrapprezzo che non dovrebbe esistere. Il bagaglio a mano, infatti, viene considerato “inseparabile dal contratto di trasporto” e non può essere soggetto a tariffe aggiuntive.

Questo pronunciamento rappresenta una pietra miliare per i diritti dei viaggiatori. L’associazione Citizen’s Voice, che ha supportato legalmente la causa, parla di una “decisione storica e senza precedenti” in Portogallo. Secondo i loro calcoli, il danno causato ai consumatori dal sistema delle tariffe potrebbe ammontare a ben 10 miliardi di euro, una cifra che rende chiara l’enormità del problema.

La notizia fa il giro del mondo

Non solo in Portogallo, ma anche oltre i confini nazionali, la notizia ha subito fatto eco. Tra i primi a rilanciarla c’è stata la BBC, che ha evidenziato come questa sentenza potrebbe essere solo l’inizio di un’ondata di condanne simili in altri paesi europei. L’importanza della vicenda risiede nel fatto che non riguarda solo Ryanair, ma altre compagnie low-cost che adottano politiche simili, come EasyJet e Vueling. Alcune associazioni per i diritti dei consumatori nel Regno Unito e nell’Unione Europea hanno già presentato richieste di risarcimento, a testimonianza del crescente malcontento tra i viaggiatori.

In Spagna, ad esempio, il Ministero dei Consumatori ha già multato Ryanair e altre compagnie per pratiche simili, sottolineando come il problema delle tariffe sul bagaglio a mano sia ampiamente diffuso. Tuttavia, le compagnie continuano a difendere le loro politiche, asserendo che il servizio offerto è chiaro e conforme alle normative.

La lunga e controversa battaglia sul bagaglio a mano con Ryaniair

Per chi vola spesso con Ryanair, il tema del bagaglio a mano è un nervo scoperto da anni. Molti viaggiatori si sono lamentati del fatto che la compagnia, pur offrendo biglietti a basso costo, cerchi di compensare attraverso una serie di “spese accessorie” che spesso includono il pagamento per il bagaglio a mano. Non è raro vedere passeggeri sorpresi al check-in o al gate, costretti a sborsare cifre elevate per un trolley che, pur rispettando le dimensioni standard, viene comunque considerato extra.

La strategia di Ryanair è stata vista da molti come una mossa astuta, ma ingiusta, per aumentare i profitti. Il concetto di bagaglio a mano incluso è stato progressivamente ridotto a un mini zaino o borsa, lasciando i passeggeri a pagare di più per ogni tipo di comodità aggiuntiva. Si può definire come una forma di trappola commerciale: prezzi stracciati per attirare clienti, e poi una serie di piccoli costi che fanno lievitare il prezzo finale del biglietto.

Ryanair (e non solo) aveva trovato un furbo stratagemma per chiedere ulteriori soldi ai viaggiatori

Questa è una decisione giusta e doverosa, si spera infatti che sia l’inizio di un cambio di tendenza.

La sentenza del tribunale di Braga porta con sé un passo necessario verso la tutela dei consumatori. Le compagnie low-cost hanno certamente rivoluzionato il mondo dei viaggi, rendendoli accessibili a tutti, ma non per questo dovrebbero approfittare dei loro clienti. Il diritto di portare un bagaglio a mano essenziale durante un volo dovrebbe essere garantito e non soggetto a sovrapprezzi ingiustificati.

Questa sentenza potrebbe segnare l’inizio di una nuova era nel mondo delle compagnie aeree, in cui i diritti dei passeggeri saranno presi in considerazione. Forse è la fine di quella che molti viaggiatori hanno considerato una pratica ingiusta e penalizzante.

