A Roma 40°C, ma qui solo 15°C. Il posto più fresco d’Italia dove hai bisogno di una coperta nel bel mezzo dell’estate

Le ultime 3 estati italiane sono state tra le più calde in assoluto da quando esistono i moderni sistemi di rilevazione delle temperature. I 30 gradi durante le ore del giorno sono ormai la normalità ovunque e in alcune città, Roma compresa, si arriva anche a toccare i 40 gradi.

Ma c’è un luogo in Italia in cui la colonnina di mercurio non sale praticamente mai sopra i 15 gradi e che è perfetto per fuggire dal caldo estivo. Stiamo parlando della splendida Sestriere, nel cuore del Piemonte.

Cosa vedere a Sestriere Sestriere, con i suoi 2035 metri di altitudine sul livello del mare, è il comune più “in alto” di tutta Italia. E anche uno dei più freschi in assoluto, se pensiamo che le temperature in estate non superano mai i 15-16 gradi. E il fresco non è l’unica ragione per visitare il paese in estate. Sestriere è infatti un vero paradiso per gli escursionisti. A 9 km dal centro si trova il Parco Naturale della Val Troncea, un polmone verde di conifere in cui passeggiano in libertà animali meravigliosi come cerbiatti e camosci. A poco più di un’ora d’auto, invece, potremo ammirare il Parco Naturale Gran Bosco e il Parco Naturale Orsiera Rocciavrè, una sterminata oasi di montagne e foreste con tanto di laghetti tutti da scoprire.

Cosa fare in estate Sestriere è un vero paradiso per chi ama lo sport. Gli appassionati della mountain bike hanno a disposizione alcuni dei percorsi più belli d’Europa, così come gli amanti di trekking ed escursioni. E ci sono ottime notizie anche per i più coraggiosi. A Sestriere è possibile cimentarsi in sport estremi come il paracadutismo, il rafting e il parapendio. Una delle cose più belle da fare in estate, però, è quella di prendere delle mazze e dirigersi verso il Golf Club Sestrieres. Anche se non abbiamo mai giocato a golf nella nostra vita ne vale la pena. Quello del Sestriere è uno dei campi più alti d’Europa e provare a colpire una pallina con un panorama del genere è davvero un’esperienza unica.