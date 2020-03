Sky Italia può acquistare R2/Mediaset: arriva l’ok dal Tar del Lazio

Il Tar del Lazio ha cancellato, in modo del tutto inaspettato, la decisione dell’Antitrust relativa alla trattativa d’acquisto di R2 da parte di Sky Italia. Entrando nello specifico i giudici del tribunale amministrativo hanno dato ragione alla Pay Tv sia sui motivi procedurali che su quelli di merito, assicurandosi però di attuare misure per ripristinare la concorrenza di mercato ogni tre anni.

La decisione del Tar ha effetto immediato anche sul tema della vendita dei diritti del calcio italiano per il periodo 2021-2024. La pay Tv era intenzionata ad acquistare le attività industriali dell’ex Mediaset Premium R2 da molto tempo, ma l’accordo non andò a buon fine a causa dei limiti imposti dall’Authority lo scorso 20 maggio.

I limiti imposti dall’Antitrust

I paletti che l’Antitrust aveva imposto avevano come scopo quello di garantire una potenziale concorrenza dalle offerte delle pay tv online tali da consentire una riduzione dei costi per gli spettatori e favorire una maggiore offerta di contenuti audiovisivi disponibili sulle varie piattaforme.

Nello specifico l’Authority aveva vietato a Sky di stipulare contratti di esclusiva per i contenuti audiovisivi e per i canali lineari delle varie piattaforme online in Italia. Questa decisione poneva Sky in svantaggio rispetto ai concorrenti Amazon e Google, che potevano già da tempo acquisire i diritti televisivi e sportivi e cinematografici per i contenuti da trasmettere sulle piattaforme online.

Le conseguenze della decisione del Tar per Sky

Con la decisione del Tar del Lazio adesso Sky Italia potrà fare offerte per tutti i contenuti disponibili, ossia quelli satellitari, digitali e online, avendo dunque la possibilità di sbaragliare la concorrenza composta dalle piattaforme di Google, Apple e Amazon.

Questo nuovo scenario rende sempre più possibile il progetto di Sky di aprire un canale tematico completamente dedicato alla serie A, del quale si sta occupando da tempo l’intermediario spagnolo di Mediapro. La dirigenza di Sky si era infatti già detta pronta ad investire 1,3 miliardi all’anno per creare e gestire il canale, con lo scopo di rivenderlo alle varie piattaforme di distribuzione. Alla luce di queste possibilità non è detto che l’Antitrust, così come l’Agcom, non facciano ricorso al Consiglio di Stato per rivedere la decisione del Tar.