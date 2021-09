Seat Music Awards 2021: scaletta, ospiti e programma di prima e seconda puntata

Grande attesa per l’ultimo grande evento dell’estate: i Seat Music Awards 2021 in onda il 9 e il 10 settembre su Rai 1. La nuova edizione del contest musicale, in diretta dall’Arena di Verona, prevede quest’anno ben due giornate di grande musica ed intrattenimento italiano.

La scaletta degli artisti che si esibiranno è ricca di grandi nomi così come conosciutissimi sono i suoi presentatori: Carlo Conti e Vanessa Incontrada. I due host non saranno però i soli a calcare il celebre palco veronese. L’attesa monta anche per la serata speciale del 12 settembre.

Se l’anno scorso il tema dell’evento erano i lavoratori dello spettacolo, una delle categorie più colpite dalla pandemia ma anche una di quelle più dimenticate dal mondo della politica, oggi possiamo aspettarci anche un contributo dal mondo dello sport. Reduci dalle gloriose olimpiadi, gli azzurri faranno il loro ingresso in scena anche in queste due notti settembrine. Questa però è una notizia di cui si sa ancora poco.

Seat Music Awards 2021: dove vederli?

Lo show andrà in onda su Rai 1 alle 20:35. Per chi volesse invece recuperare le puntate in un secondo momento o riguardare i momenti più belli, l’evento musicale sarà disponibile anche in streaming su Raiplay.

Seat Music Awards 2021: chi ci sarà?

La scaletta di questi appuntamenti ci rivela che il numero degli ospiti è considerevole con spazio a tutti i generi per tutte le età.

Facendo un rapido conto, nel corso delle due serate si esibiranno oltre ottanta artisti della scena musicale nostrana.

Ecco alcuni dei nomi più attesi:

Baby K

Loredana Bertè

Boomdabash

Capo Plaza

Colapesce & Di Martino

Diodato

Emma Marrone

Emis Killa e Jake La Furia

Francesco Gabbani

Gué Pequeno

Irama

Elettra Lamborghini

Negramaro

Noemi e Carl Brave

Pinguini Tattici Nucleari

Tra i big possiamo aspettarci l’arrivo di: Alessandra Amoroso, Claudio Baglioni, Orietta Berti, Il Volo, Jerry Calà, Achille Lauro, Ligabue, Annalisa, Mahmood & Elisa, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Loretta Goggi, Gigi D’Alessio e Zucchero.

Presenti però anche artisti come Blanco, Deddy, Fred, De Palma, Ernia, Il tre, Mace, Rkomi, Rocco Hunt e Ana Mena, Federico Rossi, Mara Sattei, Shablo, Shade, Takagi&Ketra e Giusy Ferreri, Mecna, Tancredi, Eleonora Abbagnato, Autogol Dj Matrix feat. Arisa e Ludwig seguiti da Massimo Pericolo, Psicologi, Purple Disco Machine, Random, Samuel, Sangiovanni, Aka 7Even, Madame, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Marco Giallini.

Non mancano neppure gli ospiti non musicali vista la partecipazione di Alessandro Cattelan e Eleonora Abbagnato, ma anche i contributi comici di Pio e Amedeo, Giorgio Panariello, Lillo, Paola Cortellesi, Alessandro Siani.

Interverranno infine i noti conduttori Amadeus, Maria De Filippi e Antonella Clerici.

Seat Music Awards 2021: ospiti speciali e tributi

Durante la serata del 9 settembre, Andrea Bocelli omaggerà i Seat Music Awards 2021 con una sua esibizione live.

La sua presenza, fortemente voluta dall’organizzazione, rappresenterà un’occasione speciale per conoscere meglio la sua carriera ma soprattutto la sua attività benefica. Da oltre dieci anni con la Andrea Bocelli Foundation, l’artista porta avanti varie campagne nel sociale. Esempio importante è il progetto di ricostruzione “Zone sisma 2016” strutturato in collaborazione con la comunità di San Ginesio nelle Marche. I lavori svolti sono in favore dell’l’IPSIA “R. Frau”.

Le due serate però vedranno anche il tributo a due grandi nomi della scena artistica italiana: Raffaella Carrà e Stefano D’Orazio dei Pooh, entrambi scomparsi recentemente. Tributo ugualmente significativo sarà quello alla figura di Gino Strada, fondatore di Emergency venuto a mancare il mese scorso.

Seat Music Awards 2021: lo speciale

Il 12 settembre il contest fa di nuovo capolino sulle televisioni italiane ed il ritorno sarà piuttosto diverso dallo show di giovedì 9 e venerdì 10.

La conduzione innanzitutto non sarà quella di Conti ed Incontrada, bensì affidata al cantante Nek insieme a Michela Giraud.

Il programma di domenica 12 settembre si chiamerà Seat Music Awards-Disco Estate e per seguirlo bisognerà sintonizzarsi sempre su Rai1, ma alle 16.30.

Ulteriori novità sono attese per i prossimi giorni.