Il patrimonio di Conor McGregor, ecco quanto guadagna l’ex campione UFC

Patrimonio Conor McGregor: quando si parla di questo lottatore irlandese il tema dei soldi non è mai secondario, anzi si potrebbe dire che buona parte della sua carriera sia stata votata interamente al generare denaro.

Ultimamente però Conor McGregor sta facendo notizia soprattutto per vicende extra-sportive, con la recente condanna per stupro che ha provocato anche una fuga da parte di diversi sponsor.

Conor McGregor è un lottatore di arti marziali miste (MMA) ed ex campione UFC, diventato famoso soprattutto per il trash-talking provocatorio e il suo stile di combattimento spettacolare.

Di recente però il lottatore è riuscito a stendere soltanto Francesco Facchinetti, provando anche a cimentarsi nella boxe rimediando però una sconfitta contro Floyd Mayweather Jr.

Se fino a qualche anno fa McGregor primeggiava nella classifica degli sportivi più ricchi al mondo, adesso invece è scomparso dai radar di questa speciale graduatoria stilata da Forbes, anche se il suo patrimonio sarebbe sempre più che consistente.

Vediamo allora nel dettaglio quanto guadagna Conor McGregor, dando uno sguardo alla sua biografia oltre al patrimonio accumulato durante la sua carriera.

Sommando i guadagni derivanti dall’attività sportive, quelli imprenditoriali e quelli derivanti dagli sponsor, in rete si legge che Conor McGregor avrebbe un patrimonio personale pari a 200 milioni di dollari .

Nel 2021, McGregor e i suoi soci hanno venduto la loro quota di maggioranza del marchio di whiskey irlandese Proper No. Twelve alla società Proximo Spirits per un valore complessivo fino a 600 milioni di dollari.

Tra incontri show e comportamenti spesso sopra le righe, l’irlandese può consolarsi dalle ultime sconfitte con i lauti guadagni conseguiti: per Forbes nel 2021 è stato l’ atleta più pagato al mondo con 180 milioni di dollari guadagnati .

Guadagni e stipendio di Conor McGregor

Del Conor McGregor lottatore si è detto e scritto praticamente di tutto. Spesso però viene sottolineato come l’irlandese, come si può evincere guardando il suo cachet, abbia un particolare fiuto anche per gli affari.

Oltre ai successi sul ring ci sono poi anche quelli economici. Il lottatore infatti ha preso parte a quattro dei sei eventi PPV (pay-per-view) più venduti della storia dell’UFC, mentre anche l’incontro contro Mayweather ha generato un giro d’affari da capogiro.

Nella classifica degli sportivi più pagati al mondo, stilata dalla rivista specializzata Forbes in merito al lasso di tempo compreso tra gennaio 2020 e quello 2021, Conor McGregor si è piazzato al primo posto con dei guadagni pari a 180 milioni di dollari.

A riguardo, secondo la rivista specializzata “la maggior parte, ossia 150 milioni, provengono dalla recente vendita della sua quota di maggioranza nel marchio di whisky Proper No. Twelve a Proximo Spirits”.

Nel 2020 così l’irlandese ha incassato 158 milioni di dollari da attività extra sportive: solo il contratto con la Reebok dovrebbe valere 5 milioni di dollari al’anno, mentre si stima che ogni suo post su Instagram valga 200.000 dollari.

In passato l’incontro contro Mayweather, nel complesso, ha generato un giro d’affari pari a 600 milioni di dollari. McGregor per il match ha incassato la bellezza di 75 milioni, mentre il pugile americano addirittura 100.

Anche nel match che ha sancito il suo ritorno nella MMA contro il russo Khabib Nurmagomedov, la borsa ottenuta dal lottatore irlandese è stata da record. Soltanto per prendere parte all’evento, che poi è stato perso con tanto di mega rissa finale, McGregor si è assicurato 3 milioni di dollari. Grazie agli oltre 3 milioni di PPV venduti, alla fine l’incasso complessivo si dovrebbe aggirare sui 50 milioni, il tutto per un solo incontro.

Ha investito in diverse attività operanti nel mondo della moda e della ristorazione. Ha inoltre firmato contratti di sponsorizzazione con marchi come Beats by Dre, Monster Energy, Reebok e Bud Light, che hanno contribuito significativamente al suo patrimonio.

Molti di questi sponsor - tra cui anche Proper No. Twelve - hanno deciso di interrompere ogni rapporto con McGregor dopo la condanna per stupro inflittagli nel novembre 2024 da un tribunale irlandese.