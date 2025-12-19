Natale è, oggi come ieri, una delle feste più amate e attese dell’anno. Con l’inverno ormai nel vivo, le città illuminate, il profumo di dolci speziati che invade le case e le tavole imbandite, cresce quell’attesa sottile e vibrante che accompagna le settimane di dicembre. È un’attesa fatta di piccoli rituali: l’albero da addobbare, i biglietti da scrivere, la ricerca del regalo giusto, pensato con cura per chi amiamo. In questo clima sospeso tra tradizione e magia, una domanda torna puntuale ogni anno: quando si aprono i regali di Natale secondo la tradizione? La sera della Vigilia, allo scoccare della mezzanotte, oppure la mattina del 25 dicembre?

La risposta non è mai del tutto univoca, perché il Natale vive soprattutto nelle consuetudini familiari, nei racconti tramandati e nelle abitudini che rendono unica ogni casa. Tuttavia, dietro a questo semplice gesto si nasconde un mondo fatto di simboli, credenze popolari, tradizioni religiose e influenze culturali che attraversano secoli di storia e continuano ancora oggi a dare forma al nostro modo di vivere il Natale.

Perché è importante scegliere quando scartare i regali

Eccezione fatta per chi è un po’ Grinch, il Natale è un momento speciale; non è solo una festa religiosa, ma un’occasione unica dove le tradizioni trovano il proprio spazio, alimentando quell’atmosfera così preziosa, che consente anche agli adulti di allontanarsi dai pensieri invasivi e stressanti del lavoro, permettendosi di godere a pieno il tempo con le proprie famiglie.

Natale però è anche la festa dei più piccoli, dove miti e leggende alimentano quella magia che rende speciale i ricordi dell’infanzia. La leggenda di Santa Claus, o San Nicola, diventa lo sfondo su cui i bambini inventano storie e sognano a occhi aperti, per questo è essenziale poter scegliere il momento adatto in cui aprire i regali.

Per molte famiglie italiane, scegliere il momento in cui scartare i regali non è una decisione casuale, ma un gesto che racchiude un valore profondo. In Italia, dove il Natale è storicamente vissuto come una festa da trascorrere in famiglia, questo momento assume un valore quasi simbolico: è il tempo della condivisione, dell’attesa che si scioglie e della gioia collettiva. Soprattutto per i più piccoli. Secondo molte tradizioni popolari, infatti, l’attesa è parte integrante della festa, perché insegna il valore del tempo, del desiderio e della sorpresa.

Scegliere quando aprire i regali, dunque, non è solo una questione pratica, ma un modo per dare senso e ritmo a uno dei giorni più importanti dell’anno.

leggi anche Regali di Natale per lei, 20 idee regalo sotto i 50 euro

Quando porta i regali Babbo Natale?

La tradizione più diffusa, soprattutto quando in casa ci sono bambini, vuole che i regali vengano aperti la mattina del 25 dicembre. Tutto ruota intorno alla figura di Babbo Natale, personaggio ispirato a San Nicola di Myra, vescovo vissuto nel IV secolo e noto per la sua generosità verso i più poveri.

Secondo la leggenda moderna, Babbo Natale viaggia nella notte tra il 24 e il 25 dicembre a bordo della sua slitta trainata dalle renne, entrando silenziosamente nelle case solo dopo la mezzanotte, quando i bambini dormono profondamente. Proprio per questo motivo, la mattina di Natale diventa il momento perfetto per scoprire i doni lasciati sotto l’albero.

Il risveglio del 25 dicembre, con l’emozione di correre in salotto, controllare se il latte e i biscotti sono stati mangiati e trovare i pacchetti colorati, è un ricordo indelebile per intere generazioni. Questa usanza è particolarmente radicata nei Paesi di tradizione anglosassone, ma si è diffusa ampiamente anche in Italia nel corso del Novecento, complice il cinema, la letteratura e la cultura popolare. Aprire i regali al mattino rafforza l’idea che Babbo Natale sia passato davvero durante la notte, rendendo l’esperienza più credibile e affascinante per i bambini.

Aprire i regali a mezzanotte del 24 dicembre: ecco perché è diventata una tradizione consolidata

Accanto alla tradizione del 25 dicembre, esiste però un’altra consuetudine molto sentita in Italia: quella di scartare i regali a mezzanotte del 24 dicembre, subito dopo il cenone della Vigilia. Questa usanza affonda le sue radici nella tradizione cristiana, secondo cui la nascita di Gesù viene simbolicamente celebrata allo scoccare della mezzanotte, momento che segna il passaggio dall’attesa alla gioia.

In molte famiglie, soprattutto nel Centro e nel Sud Italia, la Vigilia è il vero cuore del Natale, un’occasione per riunirsi attorno alla tavola e all’albero, condividendo un lungo pasto e poi i doni. Aprire i regali a mezzanotte diventa così un gesto collettivo, carico di emozione, che coinvolge adulti e bambini senza distinzioni.

Anche per i più piccoli, questo momento può essere reso magico con piccoli stratagemmi: tracce di Babbo Natale, campanellini che suonano, pacchetti “apparsi” improvvisamente sotto l’albero. In molte case, lo scarto dei regali è vissuto come un vero e proprio rito, in cui ogni dono viene aperto uno alla volta, per permettere a tutti di partecipare alla gioia e allo stupore degli altri. È una tradizione che valorizza la dimensione comunitaria del Natale e rafforza i legami familiari.

leggi anche 20 regali di Natale per un uomo a meno di 50 euro

Altre tradizioni storiche (o in disuso) legate ai regali di Natale

Oltre alle consuetudini più diffuse, esistono anche tradizioni meno conosciute o oggi in parte dimenticate legate allo scambio dei regali.

In alcune zone d’Italia, soprattutto fino alla metà del Novecento, i doni venivano aperti il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, quando secondo la tradizione arrivava la Befana. Questa figura, profondamente radicata nella cultura popolare nostrana, era considerata la vera dispensatrice di doni per i bambini.

In altre realtà locali, i regali venivano distribuiti in più momenti: piccoli doni simbolici alla Vigilia, quelli più importanti a Natale e altri ancora all’Epifania, prolungando così la magia delle feste. In alcune famiglie contadine, invece, l’apertura dei regali era legata al pranzo del 25 dicembre, come segno di abbondanza e ringraziamento.

Oggi molte di queste usanze sono cadute in disuso, ma sopravvivono in alcune aree come testimonianza di un Natale più dilatato nel tempo, meno concentrato su un unico momento.