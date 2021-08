I prodotti beauty dell’estate da avere assolutamente

Il benessere e la cura del corpo non vanno certamente in vacanza. Sopratutto d’estate, con il caldo, bisogna prestare molta attenzione e utilizzare i prodotti giusti per le esigenze specifiche della pelle e dei capelli.

Per questo abbiamo selezionato i prodotti beauty da avere assolutamente con sé durante l’estate, per continuare a prendersi cura del corpo anche al mare o in montagna.

Prodotti beauty viso

Iniziamo da un accessorio senza tempo e stagione: il Jade Roller è infatti uno degli attrezzi più utilizzati nella skincare. Oltre a rilassare i muscoli, regala una sensazione di freschezza sulla pelle, piacevolissima durante il caldo estivo, e non ultimo aiuta a minimizzare i primi segni dell’invecchiamento. Un accessorio assolutamente da avere sempre con sé.

In rete si trovano moltissime versioni di questo attrezzo, utilizzato nella skincare anche per stendere le maschere in tessuto.

Non dimentichiamo, anche in vacanza, quali sono i passaggi fondamentali per una detersione del viso. Al primo posto bisogna sempre scegliere il detergente giusto. Tra gli immancabili troviamo quello di CeraVe, una tra le marche più famose ed economiche per i prodotti di skincare. Il detergente è perfetto anche in estate dal momento che, oltre a rimuovere lo sporco e il sebo in eccesso, non intacca l’idratazione della pelle e grazie all’acido ialuronico aiuta a rafforzare e ripristinare la barriera cutanea.

In generale durante l’estate sono raccomandati prodotti leggeri e idratanti, ma bisognerebbe evitare prodotti troppo aggressivi o anche acidi, in caso da utilizzare solamente la sera per evitare macchie.

Tra i prodotti immancabili durante l’estate, troviamo il Tonico della Comfort Zone, linea Remedy per pelli sensibili. Grazie alle proprietà rinfrescanti e lenitive è un perfetto alleato sul viso e sul corpo dopo l’esposizione al sole. Inoltre è perfetto anche per chi soffre di disturbi come la rosacea.

La sua particolarità è che può essere vaporizzato, evitando così altri sfregamenti o rossori sulla pelle. Sullo stesso stile si può trovare anche la linea pelli sensibili della Caudelie e di VeraLab, il brand dell’estetista cinica.

In estate non può assolutamente mancare nel beauty la crema idratante. Questa di CeraVe contiene ceramidi essenziali e acido ialuronico che agiscono in sinergia per idratare e proteggere la barriera naturale della pelle.

Se invece non si riesce a utilizzare la crema per via del caldo, si possono utilizzare sieri con Niacinamide (anche detta vitamina B3), come quello di The Ordinary, per aiutare a lenire e ripristinare la barriera cutanea.

Prodotti beauty corpo

I prodotti corpo immancabili per quest’estate? Al primo posto sicuramente lo scrub. Questo infatti aiuta a preparare la pelle prima dell’esposizione al sole, rimuovendo lo strato superficiale di cellule morte e inoltre rende l’abbronzatura più omogenea e duratura. Tra i migliori scrub si trova quello di Comfort zone, che grazie alla doppia azione lascia la pelle liscia e idratata.

Evitate gli scrub fai da te perché danneggiano la pelle, creando microtraumi. Ci sono prodotti anche più economici come quelli della linea «Provenzali» o «Sephora collection».

La crema corpo nutriente d’estate è importantissima, per evitare la pelle secca e il fastidioso spellamento post sole. Di creme corpo se ne trovano tantissime, quindi, potete scegliere in base alle vostre esigenze (più o meno corposa) e in base ai gusti. Questa della Collistar è perfetta per chi ha la pelle secca e inoltre è certificata Climate Pledge Friendly da Amazon.

L’olio è uno dei prodotti più utilizzati e utilizzabili durante l’estate, in modo particolare questo prodotto Nuxe è perfetto per tutto il corpo. Si può utilizzare sul viso, con un massaggio circolare dall’interno all’esterno, oppure sul corpo o ancora sui capelli. Se lo lasciate in posa per 10 minuti fa effetto maschera idratante e fornisce un trattamento intenso al corpo e ai capelli.

Immancabile l’illuminante corpo. Un prodotto perfetto da utilizzare la sera, per mettere in risalto il colorito e l’abbronzatura. Ce ne sono tantissimi online, come il Tam Glow di VeraLab o ancora il Tan Tan Mix di Diego Della Palma che ha un effetto autoabbronzante.

Se odiate avere i talloni screpolati e secchi durante l’estate, questo è il prodotto che fa proprio al caso vostro. Di foot peel mask se ne trovano tantissime online, questa in particolare è efficace anche sui calli e lascia i piedi morbidi e nutriti.

Prodotti beauty capelli

Il tasto dolente dell’estate: i capelli. Tra salsedine, umidità e caldo sono sicuramente il punto debole per eccellenza. Vediamo quali sono i prodotti immancabili per essere sempre in ordine, ma con il minimo sforzo.

Non ha certo bisogno di presentazioni il trattamento riparatore di Olapex, un prodotto che grazie al ripristino dei legami dei capelli riuscirà a donare brillantezza e luce già dopo il primo trattamento.

Il trattamento riparatore è sicuramente importante, ma se trascorrete le vacanze estive in riva al mare è sempre bene proteggere i capelli con uno spray protezione solare. Questo di Davines è molto conveniente nel rapporto qualità prezzo, ma ne esistono molti altri come quello di Nuxe, Rilastil e Biopoint. Potete scegliere in base alle vostre esigenze e alla tipologia dei capelli.

Lo spray anti umidità è d’obbligo prima di asciugare i capelli, il migliore alleato contro l’umidità estiva che si respira soprattutto al mare.

Se avete i capelli ricci, o volete provare ad averli, il mare è sicuramente un alleato insieme a questa fantastica schiuma per ricci. Da utilizzare sui capelli umidi massaggiando e modellando le ciocche.

L’ultimo accessorio indispensabile per l’estate è sicuramente la spazzola asciugacapelli. Grazie a questo fantastico prodotto non dovrete più temere la messa in piega e asciugare i capelli diventerà facilissimo.