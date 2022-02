Lavorare nella moda: le professioni più richieste

Non solo tessuti e forme, ma la possibilità di trasmettere un’idea o un messaggio solo tramite l’abbigliamento. Il settore della moda è un ambiente sì redditizio, ma altrettanto complicato dove l’arte può incontrarsi con le idee e anche con la politica, se dietro si trova la mano e la mente di abili stilisti.

Forse non molti sanno che il processo di produzione della moda è tra i più articolati dell’economia italiana, oltre a essere un settore molto ambito e competitivo. Un mondo comunque affascinante che apre le porte dei mercati più remoti. Oltrepassando i problemi della fast fashion, in molti desiderano di poter entrare e lavorare nella moda.

Per poter lavorare nel fashion system bisogna sì avere passione, ma anche le giuste competenze e la giusta formazione, oltre sapere quali sono le figure più richieste. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Lavorare nel mondo della moda: quali sono le abilità necessarie

Per poter lavorare nel mondo della moda è necessario affinare le proprie competenze e abilità. Dopo aver intrapreso i percorsi di studi più consoni a questo modo e alle vostre esigenze, è necessario riconoscere che nel mondo della moda non esiste solo la mano dello stilista, per quanto sia fondamentale e preziosa, ma intorno al settore ruotano diverse figure, dal social media manager al virtual visual merchandiser.

Se si desidera lavorare nel mondo della moda, nella maggior parte dei settori sarà necessario approfondire:

le proprie competenze digitali in ambito della comunicazione ;

in ambito della ; la propria conoscenza del mercato e delle sue dinamiche;

e delle sue dinamiche; le proprie abilità di utilizzo di software di disegno tecnico ;

di ; conoscenza approfondita della lingua inglese e se possibile di una terza lingua (francese, russo ad esempio potrebbero tornare utili).

A queste bisognerebbe aggiungere, per una formazione completa, anche la conoscenza almeno della storia del costume. Ma non va dimenticato che il settore della moda essendo estremamente complesso necessita di diverse figure professionali e ognuna esige una propria formazione specifica.

Lavorare nella moda: le professioni più richieste

Se si desidera lavorare nel fashion system bisogna innanzitutto conoscere quali sono le professioni più richieste. Ecco di seguito una breve guida alle figure più ricercate nel mondo della moda

Stilista. Forse è l’unica professione che non ha bisogno di presentazioni. Lo stilista è la figura creativa d’eccellenza che immagina, disegna e progetta collezioni di moda. Dietro quelle stoffe e colori molto spesso ci sono delle idee politiche, artistiche e talvolta visionarie.

Ricercatore di tendenza. Per definire nuove tendenze, spunti creativi e stili le aziende di moda si affidano al ricercatore di tendenze o cool hunter. Oltre al buon gusto in questo caso la moda si incontra con l’arte, lo spettacolo e i cambiamenti sociali.

Modellista. Il modellista è esattamente l’anello di congiunzione tra lo stilista e il prodotto. Infatti il compito del modellista è quello di trasformare in realtà il disegno o visione dello stilista, avvalendosi di strumenti tradizionali e di programmi tecnologici innovativi (come il CAD).

Product manager. Dal disegno alla realizzazione. All’interno del processo produttivo è fondamentale il product manager, responsabile del ciclo di vita dell’intera collezione. Il Product manager deve analizzare il mercato, studiando le esigenze dei consumatori e le mosse della concorrenza, valutando se il prodotto è appetibile per il pubblico di riferimento, oltre a essere sostenibile con i costi.

Project manager. Il project manager è un coordinatore dal quale dipende il raggiungimento dell’obiettivo del team di lavoro. Necessarie le soft skill come la gestione del tempo, le capacità decisionali e di problem solving.

Social media manager. Il social media manager è una figura cardine per chiunque possegga un’attività e la voglia sponsorizzare. In questo caso il social media manager, esperto di comunicazione digitale, deve occuparsi della visione globale della struttura social dell’azienda di moda o di un marchio. Un lavoro complesso che richiedo coordinamento e capacità organizzative, oltre a conoscere esattamente come funzionano i social.