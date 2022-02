La capitali europee più economiche dove vivere: la classifica

C’è chi sogna di spostarsi all’estero ma senza andare troppo lontano, magari andando a vivere in una delle capitali del territorio europeo. A questa aspirazione però possiamo anche far corrispondere un considerevole vantaggio economico perché non tutte le grandi città che si trovano in Europa sono costose e care come Parigi, che tra l’altro è proprio una delle città più care al mondo.

Ci sono infatti tante mete, ancora non troppo conosciute, che potrebbero regalarvi una vita agitata e confortevole e pochi passi dell’Italia. Per scoprire le destinazioni più economiche ci siamo affidati ai dati di The Wom Travel confrontandoli però con la classifica fornita dal sito di Interrail, il servizio più noto per spostarsi all’interno dei confini del continente tramite un singolo biglietto ferroviario che, in alcuni casi, si può ottenere anche gratis.

Ecco quindi la top 10 completa per farsi un’idea e, perché no, iniziare già a cercare casa.

Partiamo dall’Italia: spese al confronto

Partiamo subito col dire che tutto deve necessariamente essere rapportato agli standard di vita italiani non solo come qualità della vita, molto alta in quasi tutta Europa, ma anche al tipo di spese che quotidianamente le famiglie e i single si trovano a dover affrontare nel nostro Paese.

In Italia infatti, secondo le statistiche di Numbeo, il più grande database mondiale in crowdsourcing su città e nazioni, il budget minimo mensile medio per vivere una vita tranquilla è di €1.337,00. Ovviamente questa è una media nazionale, dobbiamo ricordare che esistono realtà piuttosto comode e vantaggiose in diverse regioni della Penisola.

In linea con questa concezione e con l’approssimazione della media nazionale vediamo infatti, stando all’ultima rilevazione Istat, che lo stipendio medio degli italiani ammonta a 1327 € mensili. Non una cifra incoraggiante a fronte dei valori Numbeo.

Queste stime sono state anche passate al vaglio da altri esperti e nei report di Alma Laboris Business School si leggono ulteriori dati che possono contestualizzare l’andamento degli stipendi italiani per capire se, con questi guadagni, è possibile stare dietro ai costi della vita. Nelle ultime indagini si traggono le seguenti conclusioni:

«Se nel 2001 la retribuzione media lorda di un lavoratore era di circa 19.500 euro annui, oggi si aggira attorno ai 29.300 euro, con una crescita del +50,2% in 20 anni».

Ricordiamo però che la crescita non ha toccato in maniera equa tutti i settori. Per buona parte della popolazione i conti non tornano e forse conviene iniziare a fare il confronto con l’estero.

Città più convenienti in Europa: la classifica

Passando quindi al vaglio l’offerta internazionale e prendendo i costi medi giornalieri scopriamo che la top 10 è così ripartita:

1. Sofia, Bulgaria € 22,35

2. Cracovia, Polonia € 24,03

3. Bucarest, Romania € 24,03

4. Belgrado, Serbia € 24,60

5. Budapest, Ungheria € 25,69

6. Sarajevo, Bosnia-Erzegovina € 26,79

7. Český Krumlov, Repubblica Ceca € 28,61

8. Varsavia, Polonia € 30,45

9. Zagabria, Croazia € 31,07

10. Bratislava, Slovacchia € 31,40

Prendiamo però in esame almeno tre delle più gettonate grazie alle analisi di Numbeo.

Belgrado, Serbia

Indice del Costo della Vita (Escl. Affitto): 40,00

Indice degli affitti: 13,11

Per conciliare lavoro e svago c’è Belgrado, ricca di divertimento e conosciuta per la sua vita notturna. Per chi invece non impazzisce per la movida c’è sempre la possibilità di puntare ad uno stile di vita più calmo e disteso, magari proprio nel quartiere bohémien di Skadarlija, angolo pittoresco ricco di storia e caffè tradizionali.

Bratislava, Slovacchia

Indice del Costo della Vita (Escl. Affitto): 49,38

Indice degli affitti: 21,61

Ottima per la mobilità pedonale e grande fascino suggestivo per chi ama vivere in luoghi dal sapore medioevale e gotico. Viaggiare su mezzi pubblici e treni è veramente semplice, super accessibile.

Budapest, Ungheria

Indice del Costo della Vita (Escl. Affitto): 43,68

Indice degli affitti: 14,80

Punti forza della città sono i bagni termali, a detta di molti «i migliori del continente» ma anche l’ottimo rapporto qualità-prezzo per chi ama uscire fuori a cena e deliziarsi con i piatti tipici dei ristoranti locali. Per lo svago e lo sport moltissimi musei a prezzi ridotti e ampi spazi nei pressi della città per escursioni e lunghe passeggiate nella natura.

Per scoprire le potenzialità nascoste di queste e delle altre mete sulla lista vi basterà recarvi sul posto e testare dal vivo la convenienza di quelle che più vi ispirano.