Le frasi più profonde per riflettere sulla violenza contro le donne

Oggi, 25 novembre 2022, ricorre la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un fenomeno raccapricciante che vede morire una donna ogni tre giorni solo in Italia.

Troppo spesso le donne vittime di violenza si sentono sole, convinte che nessuno possa capire o, peggio, aiutare. Ma non è così, non deve essere così: l’obiettivo della giornata contro la violenza sulle donne che ricorre oggi è porre sotto i riflettori il fenomeno e far sì che sempre più persone conoscano e riconoscano le radici e la profonda gravità del problema. E infine, almeno, ci riflettano sopra.

Perseguendo questo obiettivo, la redazione di Money.it ha raccolto le frasi celebri più profonde e toccanti sulla violenza contro le donne per dire basta, tutti insieme e una volta per tutte, ai massacri e al profondo dolore che ancora troppe donne sono costrette a vivere ogni giorno.

Frasi contro la violenza sulle donne

La donna sarà anch’essa poeta quando cesserà la sua schiavitù senza fine, quando avrà riconquistato per sé la propria esistenza (nel momento in cui l’uomo, che è stato fino ad allora ignobile nei suoi riguardi, la lascerà libera).

- Arthur Rimbaud, poeta francese

La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani.

- Kofi Annan, ex segretario generale delle Nazioni Unite

Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società.

- Rita Levi-Montalcini, premio Nobel per la medicina e neurologa italiana

Gli uomini hanno paura che le donne ridano di loro. Le donne hanno paura che gli uomini le uccidano.

- Margaret Atwood, poetessa canadese

Nessuno è di fronte alle donne più arrogante, aggressivo e sdegnoso di un uomo poco sicuro della propria virilità.

- Simone De Beauvoir, scrittrice francese

La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna, ma soltanto distruggerla.

Benedetto Croce, filosofo, storico, politico italiano

Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne.

- Maya Angelou, poetessa statunitense

Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo: in piedi Signori, davanti a una Donna.

- William Shakespeare

Ogni donna merita un uomo che le rovini il rossetto, non il mascara.

- Marilyn Monroe, attrice statunitense

leggi anche Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: 5 film da vedere

Cresciamo tutti in una cultura in cui i corpi delle donne vengono costantemente trasformati in cose, in oggetti. [...] Ovviamente ciò influisce sull’autostima delle donne. Fa anche qualcosa di ancora più insidioso. Crea un clima in cui è diffusa la violenza contro le donne. [...] Trasformare un essere umano in un oggetto è il primo passo verso una violenza giustificata contro quella persona.

- Jean Kilbourne, scrittrice e attivista femminile

La violenza distrugge ciò che vuole difendere: la dignità, la libertà, e la vita delle persone.

- Giovanni Paolo II

Una donna dovrebbe essere due cose: chi e cosa vuole.

Coco Chanel, imprenditrice e stilista francese

La violenza sessuale, razziale, di genere e altre forme di discriminazione e violenza in una cultura non possono essere eliminate senza cambiare cultura.

Charlotte Bunch, autrice

Chi è violento con le parole è già un assassino: le parole sono le prime armi sempre a disposizione per ferire e negare la vita di un altro.

- Enzo Bianchi, monaco cristiano e saggista italiano

Il mostro non dorme sotto il letto. Il mostro può dormire accanto a te.

- Anonimo

leggi anche Leggi e proposte contro la violenza sulle donne

Esiste un modo inconscio di considerare la violenza come un modo di esprimersi, come una cosa normale, e ha molti effetti sui giovani nel modo in cui assorbono l’istruzione e in ciò che sperano di ottenere dalla vita.

- Salma Hayek, attrice

Il femminicidio è qualcosa di culturale, ancestrale, atavico. Usciamo da millenni in cui fino a 40 anni fa l’Italia contemplava il delitto d’onore e se picchiavi la moglie significava che la stavi correggendo.

Myrta Merlino, giornalista italiana

Non serve fare pace con una carezza, se poi devi diventare di nuovo un giocattolo rotto.

- Fabrizio Caramagna, scrittore italiano

La violenza contro le donne è una spaventosa violazione dei diritti umani. Ma non è inevitabile. Possiamo porre fine a tutto questo.

- Nicole Kidman, attrice

La violenza è una malattia, una malattia che danneggia tutti coloro che la usano, indipendentemente dalla causa.

- Chris Hedges, giornalista

La violenza domestica provoca molto più dolore dei segni visibili di lividi e cicatrici. È devastante subire abusi da qualcuno che ami e pensi che ti ricambi.

- Dianne Feinstein, politica statunitense