Feltri, l’Odg valuta danno d’immagine per la frase contro il Sud

Pioggia di querele su Vittorio Feltri e, infine, anche l’Ordine dei giornalisti valuta la denuncia per danno d’immagine nei confronti del direttore di Libero che, ospite da Mario Giordano, ha dato degli “inferiori” ai meridionali.

“Io non credo nei complessi di inferiorità, credo che i meridionali, in molti casi, siano inferiori”. L’ennesima uscita di Feltri, qualche anno candidato da Lega e Fratelli d’Italia alla Presidenza della Repubblica, potrebbe costare cara sia al giornalista che al conduttore di Fuori dal coro, in onda su Rete4.

Fuori dal coro, denunce a Feltri

Rispondendo alle domande di Giordano a proposito delle dichiarazioni del governatore campano Vincenzo De Luca (che vorrebbe chiudere l’accesso alla Regione da quelle con più contagi), ieri sera Feltri ha detto: “Vorrei chiedergli se la chiusura sarà solo in entrata o anche in uscita, perché a me risulta che tutti gli anni 14mila campani vengano a Milano per farsi curare nelle strutture sanitarie lombarde che sono più rassicuranti”.

Solo pochi giorni fa, per inciso, un cittadino milanese affetto da COVID-19 si è svegliato dal coma, guarito, in un ospedale del Sud. Era stato accolto a Palermo perché al Nord mancavano i posti.

La tesi di Feltri è che quella di De Luca faccia parte di una rivalsa dei meridionali contro il Nord, nata da “un senso di invidia e di inferiorità”. Ma Feltri, incalzato da Giordano, si è spinto poi più in là affermando che “i meridionali sono inferiori”.

“No direttore, adesso me li fai arrabbiare davvero… Cambiano canale, è un guaio”, ha detto il conduttore della trasmissione Giordano.

Le parole del giornalista sono state definite da più parti vergognose e indecorose, e l’hashtag #Feltri ha imperversato su Twitter per tutta la giornata con quasi 20.000 tweet sull’argomento.

Ma per quelle parole il direttore di Libero dovrà rispondere in tribunale: sono già partite denunce dallo scrittore Maurizio De Giovanni e dal senatore e giornalista Sandro Ruotolo. Anche il Comune di Napoli pensa ad azioni legali.

Feltri, provvedimenti dell’Odg

Intanto l’Usigrai e l’ordine dei giornalisti della Campania hanno fatto un esposto all’odg della Lombardia, ma secondo il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Verna la questione non può essere risolta dagli organi locali.

In un comunicato stampa comparso sul sito dell’odg, Verna ha detto che “il caso che riguarda l’iscritto Vittorio Feltri va molto oltre le competenze che la legge ha demandato ai Consigli di disciplina territoriali”. Nonostante Verna abbia ricevuto la rassicurazione dal presidente dell’Odg lombardo circa “la trasmissione degli atti al giudice deontologico naturale relativi all’ennesima segnalazione”, infatti, “i comportamenti di questo signore” rischiano di “travolgere l’immagine dell’intera categoria dei giornalisti italiani”.

L’azione non sarà soltanto volta nei confronti dell’intervistato, ma anche dell’intervistatore che non si è dissociato “fermamente come la Carta dei doveri dei giornalisti esige”. Pertanto, l’Ordine nazionale si è tempestivamente relazionato con l’Agenzia garante per le comunicazioni e monitorerà le trasmissioni in cui, soprattutto negli ultimi giorni, si sono ascoltate “espressioni ampiamente fuori le righe caratterizzate da linguaggio discriminatorio”.