FantaSanremo: cos’è, come si gioca e cosa si vince

Tutti ne parlano ma cos’è il FantaSanremo, come si gioca e soprattutto cosa si vince? Dopo il successo riscosso durante Sanremo 2022, il FantaSanremo è stato confermato anche per l’edizione del Festival del 2023.

Il FantaSanremo è il gioco basato sul Festival della canzone italiana. Per partecipare non devi fare altro che comporre la tua squadra, nominare un capitano e vedere cosa faranno gli artisti scelti. In base alle loro perfomance guadagnerai o perderai punti.

Vediamo quali sono le regole e le modalità per giocare al FantaSanremo 2023.

FantaSanremo: cos’è e come funziona

Il FantaSanremo è il gioco gratuito online che si basa sul Festival di Sanremo. Per partecipare al gioco devi comporre la tua squadra scegliendo 5 artisti tra quelli in gara. Saranno loro a farti guadagnare o perdere punti nella classifica.

La tua squadra dovrà avere un capitano, che sarà cruciale nella serata finale quando i suoi bonus e i suoi malus verranno raddoppiati. Quindi devi sceglierlo molto attentamente. Nella scorsa edizione del FantaSanremo la squadra che è arrivata prima in classifica era identica a quella che è arrivata seconda, stessi cinque artisti ma capitano diverso.

Quando componi la tua squadra devi fare attenzione a non superare il budget di 100 Baudi, il sistema non dovrebbe permetterlo ma è comunque bene ricordarlo. I Baudi sono la moneta ufficiale del FantaSanremo e ogni giocatore ne ha 100 per comporre la sua squadra.

leggi anche Chi vince Sanremo 2023? Quote scommesse e favoriti del Festival

Nato nel 2020 dalla mente di un gruppo di amici che in un bar delle Marche decide di creare la lega ufficiale, la FIF (Federazione Italiana FantaSanremo), il FantaSanremo è promosso da Sky Wi-Fi e Radio Italia, ed è il primo fantagioco sulla kermesse canora dell’Ariston. Se siete incuriositi e vorreste partecipare, sappiate che ormai è troppo tardi per giocare. Ma vediamo ugualmente come si gioca al FantaSanremo, il regolamento e cosa si vince.

FantaSanremo: come giocare

Vai sul sito fantasanremo.com ;

; Clicca su Gioca ;

; Crea il tuo account che ti servirà per tutta la durata del gioco.

Dopo aver dato un nome alla propria squadra e nominato un capitano, si è pronti per giocare al FantaSanremo 2023. Si può anche far parte di una lega: le leghe sono tornei privati tra amici, parenti, colleghi e community a cui si può accedere tramite invito, ricevendo un CodeID. A ogni indirizzo mail corrisponde una sola squadra e una sola lega privata.

Come funziona il FantaSanremo: regolamento

Se vuoi partecipare al FantaSanremo 2023 dovrai seguire le regole previste per i giocatori:

Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi¹ per acquistare 5 degli artisti in gara;

È obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano uno di loro;

È possibile iscrivere la squadra entro lunedì 06 febbraio 2023 alle ore 23:59,

I bonus e i malus per ogni artista verranno attribuiti in base al seguente regolamento: qualora la valutazione di un bonus o di un malus dovesse essere soggettiva, l’ultima parola spetterà alla FIF² che valuterà l’accaduto in modo professionale, incondizionato e obiettivo;

L’assegnazione dei bonus e dei malus si applica agli artisti a partire dal primo minuto del Festival di Sanremo fino al termine della diretta della serata finale (tutto ciò che avviene prima e dopo il Festival non verrà conteggiato);

I bonus e i malus dell’ultima puntata dell’artista nominato capitano verranno raddoppiati;

L’artista che indosserà il “braccialetto Jolly” raddoppierà i punti ottenuti dal suo piazzamento in classifica o annullerà i malus derivanti da esso. Il braccialetto può essere utilizzato una sola volta in una qualsiasi delle serate del Festival a eccezione della finale. Qualora il braccialetto venisse indossato nella prima serata saranno applicati gli effetti del Jolly alla classifica della seconda serata;

Quando non espressamente specificato i bonus e i malus sono riferiti ad azioni compiute dall’artista o eventi che lo coinvolgono sul palco e/o in platea del Teatro Ariston durante le puntate del Festival;

Nella serata delle cover sarà considerato valido, al fine dell’assegnazione di bonus e malus relativi all’artista in gara, anche tutto ciò che riguarda gli eventuali ospiti annunciati che si esibiranno insieme all’artista stesso;

Nel caso in cui un artista in gara non potesse esibirsi per qualsiasi motivazione e venga quindi utilizzata un’esibizione pre-registrata valida ai fini della gara (vedi Irama Sanremo 2021) verranno comunque assegnati bonus e malus basandosi su tale registrazione;

Vince chi, terminata l’ultima puntata di Sanremo, ha totalizzato il maggior numero di punti;

Il regolamento potrà subire variazioni fino a lunedì 06 febbraio 2023 alle ore 23.59 e, qualora ce ne fosse bisogno, potrà essere soggetto a interpretazioni e/o chiarimenti da parte della FIF anche durante la settimana del Festival.

Quali sono i bonus/malus del FantaSanremo 2023

Per il FantaSanremo 2023 sono previsti diversi bonus e malus a partire dalle posizioni in classifica degli artisti che partecipano al Festival, per arrivare ai premi della critica o della giuria.

Bonus Malus FantaSanremo 2023

Tra i bonus e malus previsti ci sono anche quelli ad personam, come:

Tananai si classifica Ultimo = +100

Ultimo si classifica Tananai = + ∞

Cugini di Campagna 22esimi = +22

31 punti in serata per gli Articolo 31 = +31

Cosplay dei Måneskin = +20

Olly duetta con Benji nella serata delle cover = +18 km

Duetto con i Jalisse nella serata delle cover = Fiumi di punti

Regolamento completo ed elenco bonus malus FantaSanremo 2023 clicca qui per scaricare il file

FantaSanremo 2023: cosa e quanto si vince?

Al FantaSanremo 2023 vince chi ottiene il maggior numero di punti. Non c’è un montepremi in palio per chi ha creato la squadra più forte e arriva primo nella classifica delle squadre e delle leghe: non si vincono soldi né premi di altro tipo. Lo scopo del gioco è quello di far seguire il Festival al pubblico da casa aumentando il coinvolgimento con un incentivo in più: il divertimento e lo spirito di sfida.

Come si legge sul sito del gioco: si vince solo la tanto ambita gloria eterna.