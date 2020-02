Elezioni amministrative Reggio Calabria: data, candidati e sondaggi

Elezioni Reggio Calabria: ci sarà ancora da attendere per queste comunali, con il voto che con ogni probabilità si terrà in concomitanza con la tornata delle amministrative 2020.

Archiviate le regionali in Calabria di fine gennaio, adesso tutte le attenzioni sono tornate a concentrarsi su questa corsa per la conquista di piazza Italia.

Nonostante la vicenda Miramare, dovrebbe presentarsi per un secondo mandato l’attuale sindaco Giuseppe Falcomatà, mentre sono diversi i candidati civici che hanno già annunciato la loro intenzione di presentarsi in questa competizione elettorale.

Così come avvenuto per le regionali, il centrodestra confida di presentarsi unito alle urne ma sul nome del candidato sindaco ancora è tutto da decidere specie dopo l’affondo di Matteo Salvini che a capo della coalizione vorrebbe una figura vicina al Carroccio.



A prescindere dai sondaggi, queste elezioni amministrative a Reggio Calabria si annunciano più che incerte soprattutto se il centrosinistra dovesse presentarsi molto frazionato così come appare.

Elezioni Reggio Calabria: la data

Se per le regionali in Calabria si è atteso a lungo per avere una data ufficiale, per le elezioni amministrative a Reggio Calabria la situazione è ancora peggiore anche se a questo punto si attende solo la comunicazione del Viminale.

L’unica certezza al momento per queste comunali è che le urne si apriranno nel 2020, con la finestra elettorale in cui sarà possibile votare che sarà compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno .

Con ogni probabilità il primo turno delle amministrative verrà accorpato alle restanti elezioni regionali, che devono tenersi tra maggio e giugno, con la data che di conseguenza che dovrebbe essere quella della tarda primavera.



Di certo c’è che si voterà in un solo giorno (di domenica) dalle ore 07:00 alle ore 23:00, con lo spoglio dei voti che prenderà il via appena si chiuderanno i seggi.

La legge elettorale

Fatta eccezione per le regioni a statuto speciale dove possono esserci dei cambiamenti, la legge elettorale delle elezioni amministrative in Italia è di tipo stampo maggioritario per quanto riguarda l’elezione del sindaco, mentre la ripartizione dei consiglieri avviene in maniera proporzionale.

Essendo Reggio Calabria un Comune con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta allora si procederà a un ballottaggio tra i due più votati. Nel caso si dovesse verificare una perfetta parità nel testa a testa, sarà eletto sindaco il candidato più anziano.

Per garantire la formazione di una maggioranza solida e di conseguenza una sostanziale governabilità, alle liste collegate al candidato sindaco risultato vincitore verrà attribuito il 60% dei seggi. I restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale attraverso il “metodo D’Hondt”.

Alla divisione dei seggi, si andranno a eleggere nel totale 32 consiglieri escluso il sindaco, saranno ammesse tutte le liste e i gruppi di liste di candidati che avranno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi.



Per quanto riguarda le modalità di voto, nei comuni con più di 15.000 abitanti è ammesso il voto disgiunto, con l’elettore che potrà esprimere fino a due preferenze mantenendo però la parità di genere (un uomo e una donna).

I candidati

A soli 30 anni Giuseppe Falcomatà nel 2014, con la percentuale quasi bulgara del 61% ottenuta al primo turno, venne eletto nuovo sindaco di Reggio Calabria riportando così il centrosinistra alla guida della città.

Ad agosto il Partito Democratico ha confermato la sua fiducia al giovane primo cittadino, con Falcomatà che nonostante il rinvio a giudizio per l’assegnazione del Palazzo Miramare dovrebbe essere ancora il candidato dei dem.

Nonostante che il PD continui ad appoggiare il primo cittadino, che dovrebbe avere dalla sua anche un nutrito gruppo di liste, il centrosinistra potrebbe essere più che frammentato con Nino Liotta che ha appena ufficializzato la sua presenza con Nuova Reggio.

Da tempo hanno annunciato la loro scesa in campo il professore Saverio Pazzano, vicino a DemA del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, e l’avvocato Angela Marcianò che potrà contare sul sostegno di diverse liste civiche tra cui Rinascita Reggina.

Resta da capire cosa farà Potere al Popolo che insieme a Reggio Bene Comune, Laboratorio politico Patto Civico e l’Associazione La Cosa Pubblica, sembrerebbe pronto a lanciare un proprio candidato.

Si starebbe guardando intorno invece il Movimento 5 Stelle che potrebbe scegliere di puntare su Fabio Foti oppure, magari stringendo alleanze con realtà civiche, virare su un profilo civico condiviso.

Ancora non ha un nome lo sfidante del centrodestra, ma quello che appare certo è che la coalizione è pronta a ricompattarsi con Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, UdC e Movimento Sovranista, che dovrebbero correre insieme.

La scelta del candidato in teoria dovrebbe spettare a Forza Italia, da sempre forte in città, ma durante la recente visita Matteo Salvini ha chiesto che la Lega potesse avere voce in capitolo nella decisione.



Chi invece non dovrebbe far parte della coalizione è Alleanza Calabrese, che nel 2014 si presentò con il centrodestra, visto che all’unanimità è stato indicato Enzo Vacalebre come candidato sindaco mentre ci dovrebbe essere anche Giuseppe Bombino, ricercatore universitario ed ex presidente del Parco nazionale d’Aspromonte.

I sondaggi

Anche se ancora non sono stati realizzati dei sondaggi ufficiali in merito alle elezioni amministrative a Reggio Calabria, possiamo ugualmente fare delle ipotesi per questo voto che dovrebbe tenersi come detto a fine maggio.

Nel 2014 Giuseppe Falcomatà riuscì a ottenere un consenso straordinario, ma appare difficile che cinque anni dopo possa portare a casa un risultato simile anche se, nei sondaggi sul gradimento dei sindaci, il giovane primo cittadino è sempre risultato in posizioni di riguardo.

Alle elezioni politiche del 4 marzo però per il Partito Democratico è stata una debacle, 18,31% considerando tutta la coalizione, con il Movimento 5 Stelle che con il 38,79% è riuscito a finire davanti a un centrodestra che invece si è fermato al 33,80%.

Alle europee di maggio i 5 Stelle sono riusciti a confermarsi primo partito con il 26,69%, mentre la Lega ha fatto registrare un autentico exploit arrivando al 22,61% superando così il PD fermo al 18,25%.

Per quanto riguarda le regionali di fine gennaio, c’è stato un autentico exploit del centrodestra che nel complesso ha preso il 58%, con Fratelli d’Italia primo partito al 14,6% davanti a forza Italia con il 13,5%.

Le elezioni comunali però sono molto differenti dalle politiche. Il sentore è che in queste elezioni a Reggio Calabria il centrodestra sia il grande favorito e, se si dovesse presentare unito come pare, potrebbe anche vincere al primo turno.