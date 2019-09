Concorso consulenti del lavoro: requisiti e come candidarsi

Concorso consulenti del lavoro, nella Regione Lazio si aprono nuove assunzioni. Il Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro ha infatti pubblicato due concorsi pubblici per l’assunzione di risorse da inserire nella principale di Roma.

Il concorso pubblico, alla quale sarà possibile iscriversi entro e non oltre il 6 ottobre 2019, ricerca Funzionari Amministrativi e Amministrativi da inserire nella sede di Roma con contratto a tempo indeterminato.

Di seguito una guida completa ai bandi di concorso per consulenti del lavoro con focus sulle figure ricercate, l’inquadramento economico, i requisiti di accesso ai concorsi, le prove e come fare domanda di partecipazione.

Concorso consulenti del lavoro, i posti

Secondo quanto pubblicato nei bandi di concorso, il Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro seleziona figure da inserire con contratto a tempo pieno e indeterminato da destinare agli uffici amministrativi della sede principale di Roma.

I posti a concorso nei due bandi pubblicati ricercano:

6 risorse da inserire come Funzionari Amministrativi , di cui 3 posti riservati al personale interno, categoria C posizione economica C1. Lo stipendio mensile netto, per tredici mensilità, è di 1.695,34 euro.

risorse da inserire come , di cui 3 posti riservati al personale interno, categoria C posizione economica C1. Lo stipendio mensile netto, per tredici mensilità, è di 1.695,34 euro. 2 risorse da inserire come Amministrativi, categoria B posizione economica B1.Lo stipendio mensile netto, per tredici mensilità, è di 1.502,84 euro.

I requisiti

Per partecipare al concorso pubblico per l’assunzione di risorse da assumere come consulenti del lavoro nell’area amministrativa della sede di Roma, sono richiesti i seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea;

età non inferiore ad anni 18;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere cessati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

idoneità fisica all’impiego;

non aver subito, negli ultimi 5 anni, procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato e non essere stati, nello stesso arco di tempo, oggetto di sanzioni disciplinari di grado superiore a quello della censura;

non avere riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti in corso;;

non essere a conoscenza di avere procedimenti penali eventualmente in corso;

non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi 2 anni precedenti alla data di scadenza del presente avviso;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

non essere stati interdetti dai pubblici uffici;

non essere comunque impediti ad accedere al pubblico impiego ai sensi della vigente normativa.

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti specifici:

Concorso Funzionari Amministrativi : diploma di laurea secondo quanto indicato nel bando;

: diploma di laurea secondo quanto indicato nel bando; Concorso Amministrativi: diploma.

In fondo alla pagina in allegato i pdf con i rispettivi bandi di concorso.

Le prove

Le prove d’esame potranno essere precedute da una prova preselettiva qualora arrivassero domande di ammissione al concorso superiori alle 40. La prova preselettiva consisterà in quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto di concorso.

La prova d’esame vera e propria sarà invece costituita da tre prove, due scritte e una orale, mentre solo per coloro che concorrono per il ruolo di Funzionari amministrativi è prevista in più la valutazione dei titoli.

Per maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento delle prove, sui punteggi massimi raggiungibili e la graduatoria, si consiglia di leggere il bando relativo alla posizione per la quale si concorre.

Come fare domanda

Le domande per partecipare a uno dei concorsi indetti dal Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro devono essere inviate entro e non oltre il 6 ottobre 2019, secondo una delle seguenti modalità:

a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Viale del Caravaggio, 84, 00147, Roma;

a mezzo di PEC, posta elettronica certificata, all’indirizzo consiglionazionale@consulentidellavoropec.it

Si ricorda che alla domanda, per qualsiasi modalità di invio si scelga, dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Per i dettagli sulle modalità di compilazione della domanda consultare i bandi in allegato.

Bando di concorso Consulenti del Lavoro per Funzionari Amministrativi In allegato il pdf del bando di concorso per l’assunzione di numero 6 Funzionari Amministrativi.