10 posti (non scontati) da vedere in Italia nel 2023

L’Italia, con la sua ricchezza di bellezze naturali, storiche e culturali, offre un’incredibile varietà di destinazioni affascinanti da esplorare: persino noi italiani possiamo perderci la gran parte delle bellezze del nostro Paese nell’arco della nostra vita, magari a beneficio di località esotiche che non hanno nulla di più di ciò che abbiamo già in casa.

Nel 2023, avrai l’opportunità di scoprire luoghi unici e meno noti che rispecchiano la diversità e la ricchezza del Belpaese.

Ecco una lista di 10 destinazioni indimenticabili da visitare in Italia nel 2023:

1. Ventotene e le isole pontine (Lazio)

Ventotene Fonte: Wikimedia

Questa piccola isola dell’arcipelago pontino offre un rifugio tranquillo lontano dal caos delle località turistiche affollate. Un tempo sede di una casa di detenzione, Ventotene oggi è un luogo colorato ed esclusivo per una vacanza di mare in pieno relax.

Oltre alle baie appartate e al mare blu, l’isola offre anche diversi siti archeologici che testimoniano l’antica civiltà romana.

Oltre a Ventotene sarà possibile visitare la più movimentata e famosa Ponza.

Puoi raggiungere queste isole con la tua barca a vela o, se non ce l’hai, con un traghetto da Formia.

2. Maratea (Basilicata)

Maratea Fonte: Pixabay

Maratea, una delle perle nascoste della Basilicata, offre una combinazione unica di spiagge incantevoli e paesaggi rocciosi. Il borgo antico che sorge sopra uno sperone roccioso offre atmosfere uniche e caratteristiche. Da non perdere la Statua del Redentore che domina il paesaggio dalla cima del Monte San Biagio.

3. Parco Nazionale del Gran Paradiso (Valle d’Aosta/Piemonte

Vetta del Gran Paradiso Fonte: Wikimedia

Il Parco Nazionale del Gran Paradiso, situato tra Valle d’Aosta e Piemonte, è uno dei luoghi che meglio rappresentano la bellezza delle montagne italiane. Il parco offre paesaggi alpini di rara bellezza, montagne maestose, laghi e una ricca flora e fauna alpina. È il luogo ideale per gli escursionisti, con centinaia di sentieri che attraversano le valli del parco.

4. La Strada del Chianti (Toscana)

Strada del Chianti Fonte: PIxabay

La Toscana è famosa per i suoi paesaggi mozzafiato e i suoi vini pregiati. Un modo per godere al meglio delle sue bellezze è attraversare la Strada del Chianti, una zona famosa in tutto il mondo per la produzione di vino rosso. Lungo la strada, si possono visitare borghi medievali, piccole chiese, colline, uliveti e vigneti, e fare tappa in cantine e ristoranti per assaggiare le specialità enogastronomiche locali.

5. Skyway Monte Bianco (Valle d’Aosta)

Monte Bianco Fonte: Wikimedia

La Skyway Monte Bianco offre una vista panoramica unica al mondo. Questa moderna funivia parte da Courmayeur e arriva fino alla stazione di Pointe Helbronner nel cuore del massiccio del Monte Bianco. Dalla terrazza panoramica a 3466 metri di altitudine, si può godere di una vista a 360° sul Monte Bianco.

6. Taormina: Il Fascino dell’Antica Grecia

Taormina Fonte: Pixabay

Situata sulla costa orientale della Sicilia, Taormina è un gioiello incastonato tra mare e monti. Conosciuta per il suo antico teatro greco, offre una vista mozzafiato sul Mar Ionio.

Il simbolo di Taormina è senza dubbio il suo antico teatro greco. Questo affascinante sito archeologico, costruito nel III secolo a.C., offre una vista panoramica sulla costa siciliana e sull’Etna.

Taormina è nota anche per il suo centro storico medievale, con stradine strette e case pittoresche. L’atmosfera romantica di questa città ha ispirato molti artisti e scrittori, tra cui D.H Lawrence e Truman Capote.

7. Arcipelago della Maddalena: Un Paradiso nel Mediterraneo

Isola di Spargi (Arcipelago de La Maddalena) Fonte: Wikimedia (autore Aldo Ardetti)

L’Arcipelago della Maddalena, situato sulla costa nord-orientale della Sardegna, è un autentico paradiso per gli amanti della natura e del mare. Le sue spiagge di sabbia bianca e le acque cristalline sono di una bellezza inaudita.

Per preservare la sua bellezza unica, l’Arcipelago della Maddalena è stato dichiarato parco nazionale. Questo luogo offre paesaggi da sogno, con isole selvagge e spiagge incontaminate.

8. Il Balcone delle Marche

Cingoli, Balcone delle Marche Fonre: www.turismo.marche.it

A Cingoli, in provincia di Macerata, si può ammirare il Balcone delle Marche. L’edificio è ormai conosciuto con questo nome da tempo immemore, grazie alla vista panoramica mozzafiato che offre uno splendido scorcio del territorio naturale. Il Balcone delle Marche si trova infatti nell’entroterra maceratese, su un’altura a ben 631 metri sopra il livello del mare, che consente di apprezzare il mar Adriatico e il monte Conero fino agli Appennini. Nelle giornate più limpide si riescono perfino a scorgere le montagne della Dalmazia, situate in Croazia.

Oltre ai “panorami sconfinati” del territorio marchigiano, così come definiti dal pittore Donatello Stefanucci, l’area è caratterizzata da una particolare salubrità climatica, grazie al perfetto equilibrio tra gli interventi urbanistici e l’opera naturale. Un soggiorno a Cingoli ha poi molto altro da offrire, dalle visite al centro storico con le mure castellane di origine medievale, passando per le varie meraviglie artistiche conservate nel territorio, fino ai miti che lo caratterizzano. Il più caratteristico è sicuramente quello della fondazione della città, che la attribuisce alla maga Circe della mitologia greca.

9. Le Rocce rosse di Arbatax

Le Rocce rosse di Arbatax Fonte: Eigene Fotografie (Wikimedia)

La Sardegna è senza dubbio una delle mete più apprezzate durante dalle vacanze, sia dai turisti stranieri che dai connazionali. La bellezza e la straordinaria preservazione del territorio sono i cavalli di battaglia di questa splendida isola, anche grazie alle numerose particolarità presenti che la distinguono dal resto d’Italia. Fra queste, spiccano le Rocce rosse di Arbatax, che si trovano nell’omonima frazione del Comune di Tortoliì.

Si tratta di una vera e propria meraviglia della natura, caratterizzata da rocce alte e a picco, che devono il colore amarantino al materiale lavico di cui sono formate. Gli scogli rossi sono una gioia per gli occhi, creando un incredibile contrasto con il mare cristallino della Sardegna. Non solo, il piazzale ospita numerosi eventi culturali e concerti, permettendo così di unire l’immersione nella natura al divertimento.

10. Il Cristo degli Abissi

Cristo degli abissi Fonte: Yoruno, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/license...> , via Wikimedia Commons

La baia di San Fruttuoso di Camogli, a 15 metri di profondità, ospita la statua bronzea del Cristo degli Abissi, realizzata da Guido Galletti. Si tratta di un’opera d’arte particolarmente apprezzata, non solo per la sua storia, ma anche per lo scenografico effetto creato dall’acqua marina. Non a caso, vi sono diverse copie della statua in giro per il mondo, ad esempio in Florida e in Val Malenco.

È però nell’area naturale marina protetta di Portofino che si può apprezzare la statua originale in bronzo, dato che l’immersione non richiede particolari accortezze. È però importante la presenza di un accompagnatore iscritto alla Regione Liguria, trattandosi per l’appunto di un’area protetta. L’immersione può regalare emozioni senza pari, grazie alla ricchezza della fauna e della flora marine, ma chi per qualsiasi motivo non potesse cimentarsi in questo viaggio subacqueo può comunque apprezzare il Cristo degli Abissi.

Una fedelissima copia della statua è infatti situata nella chiesa di San Fruttuoso, mentre gli appassionati d’arte possono recarsi a Marina di Ravenna, nel Museo nazionale delle Attività subacquee, per ammirare l’originale in gesso della statua.