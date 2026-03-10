Stasera in TV, programmi e film di martedì 10 marzo in prima serata

Stasera in TV: con l’inizio di marzo e la primavera in arrivo, il palinsesto si riassesta con nuovi progetti, alcuni già partiti ed altri in partenza. Sulla RAI, ad esempio, via libera a fiction nuove di zecca, dopo lo stop per olimpiadi e Sanremo.
Su RAI 1, infatti, va in scena Le libere donne, con la prima puntata della prima stagione TV con Lino Guanciale, Gaia Messerklinger e Francesca Cavallin. Su CANALE 5, invece, troviamo un po’ a sorpresa il best of di Taratatà, con Taratatà - tutto in una notte, con il meglio delle serate andate in onda a inizio anno dello show musicale condotto da Paolo Bonolis.
Le altre reti offrono un p’ di tutto, a parte il cinema. Su RAI 2, ecco la seconda puntata di Stasera a letto tardi, nuovo show comico firmato dai The Jackal. Sul resto dei canali generalisti, invece, torna il solito palinsesto fatto di contenitori di attualità, politica e approfondimento, senza scossoni rispetto a settimana scorsa. L’unica novità vera è la prima TV della nuova stagione di Italia’s Got Talent su TV8.
Programmi TV stasera, 10 marzo 2026: cosa vedere tra fiction, film, show e sport sui canali principali
Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, martedì 10 marzo 2026.
- RAI 1 - Le libere donne (dalle 21:30): prima puntata della prima stagione della fiction con Lino Guanciale ambientata in un manicomio durante la seconda guerra mondiale
- RAI 2 - Stasera a letto tardi (dalle 21:20): game show comico e frizzante condotto dai The Jackal
- RAI 3 - FarWest (dalle 21:20): talk d’attualità e cronaca condotto da Salvo Sottile
- RETE 4 - È sempre Cartabianca (dalle 21:33): programma di dibattito politico condotto da Bianca Berlinguer
- CANALE 5 - Taratatà - tutto in una notte (dalle 21:20): best of dello show musicale con il meglio delle serate andate in onda tra gennaio e febbraio, con al timone Paolo Bonolis
- ITALIA 1 - Le Iene presentano: Inside (dalle 21:15): torna l’approfondimento targato Le Iene con Cizco
- LA7 - DiMartedì (dalle 21:15): programma di politica, attualità e approfondimento condotto da Giovanni Floris
- TV8 - Italia’s Got Talent (dalle 21:40): nuova stagione del talent condotto per la prima volta da Aurora e Fru dei The Jackal; i giudici di questa edizione sono Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano
- NOVE - Cash or Trash - La notte dei tesori (dalle 21:30): show condotto da Paolo Conticini, dove comuni cittadini mettono all’asta oggetti di famiglia
Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di martedì 10 marzo
Chi, invece, cerca un buon film, sappia che soprattutto sui canali tematici la scelta è tanta, sia a livello italiano che internazionale. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.
- 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi - 20 (21:10)
|Titolo
|13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi
|Anno di uscita
|2016
|Regia
|Michael Bay
|Interpreti principali
|John Krasinski, James Badge Dale, Dominic Fumusa, Max Martini, Pablo Schreiber, Matt Letscher
|Sinossi
|In una Libia destabilizzata dalla guerra civile, un gruppo di operatori della sicurezza statunitense lavora nell’ombra per proteggere una struttura diplomatica a Bengasi. Quando una violenta offensiva armata colpisce l’area, gli uomini sul campo devono prendere decisioni immediate e affrontare una notte di combattimenti e resistenza, mentre il tempo scorre e i rinforzi tardano ad arrivare.
|Budget di produzione
|circa 50 milioni di dollari
|Incassi
|circa 69,4 milioni di dollari
- I crimini di Emily - RAI 4 (21:21)
|Titolo
|I crimini di Emily
|Anno di uscita
|2022
|Regia
|John Patton Ford
|Interpreti principali
|Aubrey Plaza, Theo Rossi, Megalyn Echikunwoke, Gina Gershon, Jonathan Avigdori, Bernardo Badillo
|Sinossi
|A Los Angeles una giovane donna, oppressa dai debiti universitari e ostacolata da un passato giudiziario ingombrante, fatica a trovare un impiego stabile. Quando entra in contatto con un sistema di frodi legato alle carte di credito, scopre un mondo criminale che promette guadagni rapidi ma espone a rischi sempre più pericolosi.
|Budget di produzione
|circa 1,5–3 milioni di dollari
|Incassi
|circa 2,15 milioni di dollari
- Sfida oltre il Fiume Rosso - Iris (21:13)
|Titolo
|Sfida oltre il Fiume Rosso
|Anno di uscita
|1967
|Regia
|Richard Thorpe
|Interpreti principali
|Glenn Ford, Angie Dickinson, Chad Everett, Gary Merrill, Jack Elam, Delphi Lawrence
|Sinossi
|Un ex fuorilegge diventato sceriffo cerca di lasciarsi alle spalle la violenza che lo ha reso famoso con la pistola. L’arrivo di un giovane determinato a sfidarlo mette però in crisi l’equilibrio della città. Mentre tensioni e rivalità crescono, un intervento inatteso rischia di trasformare la sfida annunciata in un confronto inevitabile.
|Budget di produzione
|circa 3,75 milioni di dollari
|Incassi
|circa 10,78 milioni di dollari negli Stati Uniti
- Ricomincio da tre - RAI 5 (21:23)
|Titolo
|Ricomincio da tre
|Anno di uscita
|1981
|Regia
|Massimo Troisi
|Interpreti principali
|Massimo Troisi, Fiorenza Marchegiani, Marco Messeri, Lello Arena, Cloris Brosca, Lino Troisi
|Sinossi
|Gaetano, giovane di San Gregorio a Cremano, sente crescere il desiderio di cambiare vita e allontanarsi dalle abitudini di sempre. Trasferitosi a Firenze dalla zia, affronta nuove esperienze e incontri inattesi. Tra riflessioni ironiche, amicizie e sentimenti che nascono, il suo viaggio diventa un percorso personale fatto di scoperte, dubbi e piccoli passi verso il futuro.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 14–15 miliardi di lire
- Il sapore del successo - RAI Movie (21:10)
|Titolo
|Il sapore del successo
|Anno di uscita
|2015
|Regia
|John Wells
|Interpreti principali
|Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy, Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Sam Keeley
|Sinossi
|Nel mondo contemporaneo il cibo non è più soltanto nutrimento: ristoranti, supermercati e tendenze gastronomiche trasformano la cucina in un mercato competitivo e spettacolare. Tra ambizioni professionali, creatività culinaria e pressioni commerciali, alcuni protagonisti della ristorazione cercano di affermarsi in un ambiente dove gusto, innovazione e successo diventano la misura di ogni scelta.
|Budget di produzione
|circa 20 milioni di dollari
|Incassi
|circa 36,6 milioni di dollari
- Indiana Jones e il tempio maledetto - Twenty Seven (21:10)
|Titolo
|Indiana Jones e il tempio maledetto
|Anno di uscita
|1984
|Regia
|Steven Spielberg
|Interpreti principali
|Harrison Ford, Kate Capshaw, Jonathan Ke Quan, Amrish Puri, Roshan Seth, Philip Stone
|Sinossi
|Dopo una recente avventura tra le montagne dell’Himalaya, l’archeologo Indiana Jones si imbatte in un remoto villaggio indiano segnato da eventi inquietanti. Insieme ai suoi compagni di viaggio scopre che, dietro l’apparente devozione religiosa della regione, si nasconde un oscuro segreto legato a un culto temuto e a misteriose sparizioni che minacciano innocenti.
|Budget di produzione
|circa 28 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 333 milioni di dollari
* Kate & Leopold - TV2000 (21:10)
|Titolo
|Kate & Leopold
|Anno di uscita
|2001
|Regia
|James Mangold
|Interpreti principali
|Meg Ryan, Hugh Jackman, Liev Schreiber, Breckin Meyer, Natasha Lyonne, Bradley Whitford
|Sinossi
|Alla fine del XIX secolo, un aristocratico inglese si ritrova improvvisamente catapultato nella New York contemporanea dopo uno strano incidente legato a un misterioso varco temporale. Spaesato in un mondo che non riconosce, il duca incontra una determinata donna in carriera: tra differenze di epoca, ironia e imprevisti, il loro incontro cambierà il corso delle loro vite.
|Budget di produzione
|48 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 76 milioni di dollari
- Rocky II - La7 Cinema (21:15)
|Titolo
|Rocky II
|Anno di uscita
|1979
|Regia
|Sylvester Stallone
|Interpreti principali
|Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Tony Burton
|Sinossi
|Dopo l’incontro che lo ha reso celebre, Rocky Balboa prova a costruire una vita tranquilla accanto alla moglie Adriana, aspettando l’arrivo del loro bambino. Ma la notorietà non basta a garantire stabilità e nuove provocazioni dal mondo della boxe riaccendono la sfida. Tra difficoltà personali e pressioni esterne, Rocky dovrà decidere ancora una volta per cosa vale la pena combattere.
|Budget di produzione
|circa 7 milioni di dollari
|Incassi
|circa 200,2 milioni di dollari
- Storia d’inverno - La 5 (21:25)
|Titolo
|Storia d’inverno
|Anno di uscita
|2014
|Regia
|Akiva Goldsman
|Interpreti principali
|Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell Crowe, William Hurt, Jennifer Connelly, Will Smith
|Sinossi
|Durante un furto in una lussuosa residenza, un abile ladro incontra la giovane figlia del proprietario e tra i due nasce un legame immediato. Ma la ragazza è gravemente malata e oscure presenze sembrano muoversi contro di lui. Tra inseguimenti, destino e mistero, l’uomo dovrà affrontare forze che sfidano la realtà pur di cambiare il corso degli eventi.
|Budget di produzione
|circa 75 milioni di dollari
|Incassi
|circa 30,8–31,1 milioni di dollari
- Uno di famiglia - Cine34 (21:00)
|Titolo
|Uno di famiglia
|Anno di uscita
|2018
|Regia
|Alessio Maria Federici
|Interpreti principali
|Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Sarah Felberbaum, Nino Frassica, Moisé Curia, Neri Marcorè
|Sinossi
|Un tranquillo insegnante di dizione si ritrova improvvisamente coinvolto nella vita di una potente famiglia calabrese dopo aver salvato uno dei suoi studenti. Quello che sembra un gesto casuale diventa l’inizio di un legame ingombrante e pericoloso, capace di stravolgere la quotidianità sua e della fidanzata, tra riconoscenza forzata e presenze tutt’altro che rassicuranti.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|850.994 euro