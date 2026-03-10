Stasera in TV, programmi e film di martedì 10 marzo in prima serata

Sinossi

Nel mondo contemporaneo il cibo non è più soltanto nutrimento: ristoranti, supermercati e tendenze gastronomiche trasformano la cucina in un mercato competitivo e spettacolare. Tra ambizioni professionali, creatività culinaria e pressioni commerciali, alcuni protagonisti della ristorazione cercano di affermarsi in un ambiente dove gusto, innovazione e successo diventano la misura di ogni scelta.