Questo è il viaggio in treno più lungo al mondo, 18.755 chilometri spendendo €1.200

Viaggiare in treno ha sempre evocato immagini di avventure senza tempo, paesaggi che scorrono dal finestrino e incontri con persone provenienti da ogni angolo del mondo. Ma cosa accadrebbe se si potesse attraversare due interi continenti, Europa e Asia, senza mai prendere un aereo?

Questo sogno è diventato realtà grazie al viaggio in treno più lungo del pianeta: 18.755 chilometri percorribili in 21 giorni, con un biglietto dal costo di ben 1.200 euro. Partendo dalla pittoresca cittadina di Lagos, in Portogallo, il percorso attraversa 13 Paesi prima di giungere a Singapore, permettendo di esplorare culture diverse e paesaggi mozzafiato. Questo viaggio è stato reso possibile grazie al completamento della linea ferroviaria tra la Cina e il Laos, che ha eliminato l’ultimo ostacolo per un collegamento continuo via treno tra Europa e Sud-est asiatico.

Oltre alla lunghezza impressionante, ciò che rende questo itinerario speciale è l’esperienza stessa: il fascino di lunghe tratte notturne, le soste in città iconiche come Mosca e Pechino, e il lento scorrere del tempo che trasforma il viaggio in un’esplorazione senza pari.

Da Lagos a Singapore: il percorso del viaggio record Il viaggio inizia nella tranquilla cittadina portoghese di Lagos, famosa per le sue spiagge e il fascino dell'Algarve. Da qui si prende un treno per Lisbona, dove si passa la notte prima di dirigersi a Madrid. Dopo la capitale spagnola, il percorso continua verso Parigi e poi Mosca, dove è prevista una sosta di due notti per esplorare la città. Dalla capitale russa, si prosegue sulla mitica ferrovia Transiberiana, attraversando la Siberia e la Mongolia fino a Pechino. Questo tratto è tra i più affascinanti dell'intero viaggio, grazie ai paesaggi innevati, e città senza tempo. Dopo due giorni nella capitale cinese, il percorso continua verso sud, attraversando il Laos e la Thailandia, per poi giungere in Malesia e infine a Singapore, il punto di arrivo dell'odissea ferroviaria. Nonostante il lungo tragitto, l'itinerario prevede soste strategiche che consentono ai viaggiatori di riposarsi ed esplorare alcune delle città più emblematiche del mondo. Ogni tratta offre un'opportunità unica di osservare il mondo da una prospettiva diversa, scoprendo come i paesaggi e le culture cambiano gradualmente lungo il percorso. Il treno stesso, in questa esperienza, diventa un microcosmo di diversità, dove le lingue si mescolano e le esperienze si intrecciano in modo unico.