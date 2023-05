Quanto guadagna Gisella Cardia, la veggente di Trevignano?

La veggente di Trevignano, Gisella Cardia, accusata di essere sparita dopo aver truffato i suoi fedeli, ai quali chiedeva commissioni per pregare per loro, non sarebbe sparita nel nulla ma sarebbe rimasta esattamente nella stessa città, per riunirsi con i fedeli sulla collina il 3 maggio.

Collina dove avverrebbe l’apparizione della Madonna ogni terzo giorno del mese. Gisella Cardia si continua a difendere dalle accuse di truffa, ma intanto la sua vera storia comincia ad emergere.

La veggente, all’ anagrafe Maria Giuseppa Scarpulla sarebbe ex imprenditrice siciliana del settore delle ceramiche, sulla quale peserebbe una condanna - poi sospesa - a 2 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. E se gli ex dipendenti hanno raccontato il suo stile di vita gli ex fedeli hanno iniziato a raccontare quanto guadagnasse la Cardia dalla sua nuova e redditizia attività. Ecco quanto guadagna.

Chi è Gisella Cardia, la veggente di Trevignano?

Gisella Cardia, all’anagrafe Maria Giuseppa Scarpulla, è una ex imprenditrice di 53 anni e famosa veggente di Trevignano. Ha vissuto a Patti, in Sicilia, dove possedeva un’azienda di ceramiche, ma dopo il fallimento dell’impresa commerciale e una condanna per bancarotta fraudolenta a due anni, sospesa, si è trasferta a Trevignano dove ha avviato la sua nuova e redditizia attività.

Stando a quanto raccontato dalla donna, dopo un viaggio nel 2016 a Medjugorje insieme al marito, durante il quale aveva acquistato una statuetta in ceramica della Madonna, la statuetta avrebbe iniziato a lacrimare sangue. Scarpulla ha più volte affermato che da quel momento la Madonna avrebbe cominciato ad apparirle, lasciandole messaggi per i fedeli.

Ma non solo. Gisella Cardia ha raccontato che si formavano sulle mani e sui piedi delle ferite circolari, ossia le stigmate (o stimmate) ogni mercoledì delle ceneri. Queste ferite rimandano a quelle che furono procurate a Gesù durante la crocifissione, ferite associate spesso alla santità da una parte della religione cattolica.

La storia di Gisella Cardia, oltre ad aver richiamato centinaia di fedeli, ha attirato l’attenzione della chiesa e al momento è stata istituita una Commissione composta da un mariologo, un esorcista, uno psicologo, un teologo, un canonista, per stabilire se quanto raccontato da Cardia sia realmente accaduto. Intanto un investigatore privato ha affermato di poter provare che le lacrime di sangue della Madonna siano artificiali e di origine suina.

Quanto guadagna Gisella Cardia, la veggente di Trevignano?

Sono molte le indiscrezioni degli ex fedeli di Gisella Cardia, secondo le quali la veggente di Trevignano avrebbe guadagnato centinaia se non milioni di euro. Purtroppo la veggente non ha mai rivelato quanto avesse guadagnato dalla sua nuova attività e quindi non si conosco le cifre esatte.

Stando a quanto raccontato dalla stessa donna e dagli ex dipendenti della sua azienda di ceramiche, Gisella Cardia (al secolo Maria Giuseppa Scarpulla) avrebbe sempre condotto una vita agiata, da benestante, andando addirittura in giro con l’autista, nonostante poi la sua azienda sia fallita e che gli ex dipendenti stiano ancora aspettando gli stipendi di un anno.

Eppure la sua attività da veggente qualche guadagno lo ha pur portato a Gisella Cardia, alcuni suoi ex fedeli parlano di introiti di addirittura 6 milioni di euro, ma se queste cifre non sono mai state confermate, è possibile sapere con certezza quanto avessero pagato alcuni suoi ex fedeli che hanno avuto il coraggio di denunciare la “veggente di Trevignano”. È il caso di un ex funzionario del ministero dell’Economia ed esperto di teologia, 71 anni, Luigi Avella il primo pentito a raccontare di essersi fidato della veggente di Trevignano.

Il pensionato si era avvicinato a Gisella Cardia nel 2019, in seguito ad un grave incidente stradale che aveva coinvolto la moglie e con il tempo era diventato uno dei suoi fedelissimi, arrivando a donare all’associazione La Madonna del Trevignano della sedicente veggente e di suo marito, Gianni Cardia, una somma consistente, circa 123 mila euro. Di certo quindi la veggente ha guadagnato parecchi soldi da questa sua attività, eppure i soldi sembrano essere spariti nel nulla.