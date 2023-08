Quanto guadagna Gianmarco Tamberi? Biografia, stipendio e vincite del campione azzurro

Quanto guadagna Gianmarco Tamberi? Una domanda che in molti si saranno fatti ora che il saltista azzurro è entrato nella storia dell’atletica riuscendo a vincere l’oro nel salto in alto in tutte le manifestazioni più importanti: Olimpiadi, Mondiali ed Europei anche indoor.

Dopo aver dominato a lungo gli Europei, Tamberi nel 2021 ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Tokyo completando poi il suo slam personale a Budapest in occasione dei Mondiali 2023 di atletica, riscattando così il quarto posto ottenuto un anno fa a Eugene.

Insieme a Marcel Jacobs, campione olimpionico nei 100 metri a Tokyo, Gianmarco Tamberi è il simbolo della golden age dell’atletica italiana visto che, dopo anni se non decenni di anonimato, gli azzurri ora sono tornati a essere protagonisti nel palcoscenico mondiale.

Vediamo allora la biografia di Gianmarco Tamberi, dando uno sguardo ai guadagni ottenuti in carriera dal saltista e allo stipendio percepito in qualità di appartenente alle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato.

La biografia di Gianmarco Tamberi

Nome: Gianmarco Tamberi

Data di nascita: 1 giugno 1992

Luogo di nascita: Civitanova Marche (Macerata)

Famiglia: è figlio di Marco Tamberi ex saltatore in alto e primatista italiano, suo fratello Gianluca è primatista italiano nel lancio del giavellotto

Vita privata: è sposato con Chiara Bontempi

Sport: salto in alto

Società: Fiamme Oro

Carriera: tra i principali risultati ci sono un oro alle Olimpiadi, un oro ai Mondiali, due ori agli Europei, un oro ai Mondiali indoor e un oro agli Europei indoor

Curiosità: spesso si è presentato in pista con la barba fatta a metà oppure con delle scarpe multicolori

I guadagni e lo stipendio

Gianmarco Tamberi dal 2012 al 2020 ha fatto parte delle Fiamme Gialle, il gruppo sportive della Guardia di Finanza; nel 2021 poi c’è stato il passaggio alle Fiamme Oro della Polizia di Stato, lo stesso gruppo di Marcel Jacobs.

A esclusione di calcio, basket, golf, pallavolo, tennis e altri sport di squadra, quasi tutti gli altri atleti italiani sono affiliati a corpi di Forze Armate o di Polizia (Aeronautica, Marina, Esercito, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato e Penitenziaria).

Molti dei nostri protagonisti dell’atletica, di conseguenza, oltre ai premi per le vittorie ricevono uno stipendio per il loro impiego nei vari corpi dopo esservi entrati tramite concorso, con l’introito iniziale che si aggira sui 1.400 euro al mese ma poi ci sono naturalmente gli scatti di carriera.

Quanto ai guadagni derivanti dai successi sul campo, con la medaglia d’oro ottenuta ai Mondiali di Budapest il nostro saltista si è assicurato un assegno da 70.000 dollari. La vittoria alle Olimpiadi di Tokyo invece gli è valsa la bellezza di 180.000 euro, mentre molto più magro è stato il bottino per gli Europei: 8.750 euro.

Oltre allo stipendio e ai guadagni derivanti dalle vittorie, Gianmarco Tamberi però può contare anche sugli incassi derivanti dagli sponsor del calibro di Puma, RedBull e Bridgestone, mentre dalla BMW ha avuto in regalo una M3 da 330 cavalli.