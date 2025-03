Quanti soldi ci sono nel mondo?

Secondo l’ultimo report di Ubs, la ricchezza mondiale è cresciuta del 4,2% nel 2024 dopo la contrazione del 3% registrata l’anno precedente. Il calo era stato in gran parte dovuto agli effetti valutari legati alla forza del dollaro ma la ripresa del 2024 ha compensato la situazione. La crescita maggiore si è registrata nell’area Emea (Europa, Medioriente e Africa) e della Regione Asia-Pacifico. La brutta notizia è che crescono le diseguaglianze con la distribuzione del denaro che resta nelle mani di poche persone.

Si pensi che 2mila miliardi di dollari nel mondo sono in mano a sole 14 persone e metà della ricchezza globale appartiene a 58 milioni di individui su una popolazione mondiale di 8 miliardi di persone. Di quanti soldi stiamo parlando? Fare un calcolo preciso non è semplice perché quando si parla di ricchezza non si parla solo di denaro contante ma anche di gioielli, lingotti, titoli di Stato, insomma tutto una serie di asset. E poi il calcolo non può tenere conto dell’economia sommersa, ovvero di quel patrimonio che circola sotto traccia.

Moltiplicando il dato per il numero di persone maggiorenni esistenti è possibile ottenere un totale che rappresenta quanta ricchezza è posseduta a livello globale escludendo gli immobili. Si arriva ad una cifra incredibile: 255mila miliardi e 487 milioni di dollari . La macro area più ricca? Il Nord America dove di media ogni individuo possiede 394.938 dollari. Si pensi che in India siamo sui 3.610 dollari e in Africa sui 3.473.

La nazione più ricca

La nazione con la maggiore ricchezza pro capite è la Svizzera, dove ogni adulto possiede in media 465.337 dollari. E l’Italia? Il patrimonio complessivo ammonta a circa 7.305 miliardi di dollari, pari al 2,9% della ricchezza mondiale.

Queste cifre rappresentano il totale, ma è possibile suddividerle in diverse categorie: liquidità in contanti o depositi, investimenti in oro e patrimonio immobiliare.

Per quanto riguarda il denaro contante, secondo gli ultimi dati disponibili pubblicati dalla Bank for International Settlements, nel mondo circolano quasi 6,7 trilioni di dollari in banconote e monete.

Se si considera la ricchezza depositata in conti correnti, titoli e investimenti, il totale raggiunge 96 trilioni di dollari.

Gli investimenti nel bene rifugio per eccellenza, l’oro, ammontano a circa 13 trilioni di dollari, corrispondenti a 200 tonnellate di metallo prezioso, utilizzato per metà in gioielli e per metà in lingotti. A questa cifra si aggiungono circa 3 trilioni di dollari di oro non ancora estratto.

Infine, la ricchezza immobiliare è stimata in 180 trilioni di dollari per appartamenti e abitazioni, 27 trilioni per immobili commerciali e 22 trilioni per terreni non edificati.