Programma Kamala Harris elezioni Usa 2024: cosa cambia se diventa presidente?

Programma Kamala Harris elezioni Usa 2024: ecco cosa potrebbe cambiare negli Stati Uniti - ma anche nel resto del mondo visto il peso a livello globale di Washington - in caso di vittoria dell’attuale vicepresidente alle presidenziali del prossimo 5 novembre.

Dopo il ritiro di Joe Biden per i Democratici la candidata presidente alle elezioni Usa 2024 sarà Kamala Harris che, in poche settimane, è riuscita a mettere insieme 540 milioni di donazioni per la sua campagna elettorale.

I sondaggi elettorali che a lungo hanno visto nettamente in testa Donald Trump ora starebbero iniziando a cambiare, con Kamala Harris pienamente in gioco in tutti gli Stati incerti.

Come avvenuto nel 2020, il sentore è che le elezioni presidenziali negli Stati Uniti si giocheranno in una sfida all’ultimo voto, con la campagna elettorale dei Democratici che ha ripreso slancio con l’avvento di Harris.

In attesa del responso delle urne, vediamo allora quali sono le idee di Kamala Harris sui principali temi - dal clima alla guerra fino all’economia - che vanno a comporre una sorta di programma elettorale dell’attuale vicepresidente.

Elezioni Usa 2024: il programma di Kamala Harris

Cosa succederebbe se Kamala Harris dovesse vincere le elezioni Usa 2024? Con i sondaggi che indicano un serrato testa a testa con Donald Trump, la partita delle presidenziali appare essere molto aperta.

Vediamo allora quello che sarebbe una sorta di programma elettorale di Kamala Harris in vista delle elezioni Usa 2024, con le posizioni e le idee della vicepresidente su quelli che sono i temi più delicati per gli Stati Uniti.

Guerra : sostegno all’Ucraina e a Israele nonostante le sue parole di solidarietà espresse verso Gaza.

: sostegno all’Ucraina e a Israele nonostante le sue parole di solidarietà espresse verso Gaza. Tasse : molte agevolazioni sono in scadenza e nel 2025 le tasse potrebbero aumentare per il 60% degli americani, Kamala Harris vorrebbe confermare queste misure e aumentare le tasse per chi guadagna più di 400.000 dollari all’anno.

: molte agevolazioni sono in scadenza e nel 2025 le tasse potrebbero aumentare per il 60% degli americani, Kamala Harris vorrebbe confermare queste misure e aumentare le tasse per chi guadagna più di 400.000 dollari all’anno. Finanza : imposte complessive sui capital gains pari al 33%, un aliquota del 28% più una sovrattassa del 5%.

: imposte complessive sui capital gains pari al 33%, un aliquota del 28% più una sovrattassa del 5%. Economia : facilitazioni per le startup sotto forma di aumenti delle deduzioni fiscali per le spese sostenute che passerebbero da 5.000 a 50.000 dollari.

: facilitazioni per le startup sotto forma di aumenti delle deduzioni fiscali per le spese sostenute che passerebbero da 5.000 a 50.000 dollari. Sanità : sostiene un piano Medicare for All per ampliare l’accesso all’assistenza sanitaria e ridurre i costi per i consumatori.

: sostiene un piano Medicare for All per ampliare l’accesso all’assistenza sanitaria e ridurre i costi per i consumatori. Pensioni : ha co-sponsorizzato il Social Security Expansion Act che aumenterebbe i benefici e gli adeguamenti annuali al costo della vita.

: ha co-sponsorizzato il Social Security Expansion Act che aumenterebbe i benefici e gli adeguamenti annuali al costo della vita. Sostegno al reddito : credito d’imposta annuale fino a 6.000 dolalri per i lavoratori a basso e medio reddito.

: credito d’imposta annuale fino a 6.000 dolalri per i lavoratori a basso e medio reddito. Aborto : tutele federali sull’aborto che andrebbero oltre la sentenza Roe contro Wade, limitando le restrizioni statali.

: tutele federali sull’aborto che andrebbero oltre la sentenza Roe contro Wade, limitando le restrizioni statali. Clima : ha proposto un piano climatico da 10 trilioni di dollari e ha co-sponsorizzato il Green New Deal; ha chiesto il divieto del fracking.

: ha proposto un piano climatico da 10 trilioni di dollari e ha co-sponsorizzato il Green New Deal; ha chiesto il divieto del fracking. Casa : è una sostenitrice delle politiche per l’edilizia abitativa a prezzi.

: è una sostenitrice delle politiche per l’edilizia abitativa a prezzi. Università : cancellazione debito studentesco e tasse universitarie gratuite per molti studenti.

: cancellazione debito studentesco e tasse universitarie gratuite per molti studenti. Animali: ha difeso il divieto di foie gras e l’obbligo di allevare galline all’aperto in California.

Quello di Kamala Harris è un programma ben diverso rispetto a quello di Donald Trump, con la partita delle elezioni Usa 2024 che si giocherà molto non solo sulla politica estera o sul clima, ma anche sul lavoro, sulle tasse e sulla sicurezza.

