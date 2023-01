Polestar 2 2024: trazione posteriore e maggiore autonomia

Polestar 2 è stata sottoposta a importanti aggiornamenti che la rendono più potente ed efficiente. La berlina elettrica svedese in occasione del lancio del model year 2024, sfoggia un nuovo design e contenuti inediti, in gamma sono presenti nuovi motori e batterie più potenti.

Commercializzata nel 2019, la quattro porte scandinava è disponibile in 27 paese, una full electric prodotta in oltre 100.000 unità, la Polestar 2 è stata prima auto al mondo ad avere integrato un sistema d’infotainment fornito da Android Automotive OS con Google integrato.

Polestar Polestar 2

SmartZone, motori e trazione posteriore

Un veicolo high-tech che in questa sua ultima evoluzione viene dotato della SmartZone, area che ospita i più importanti elementi di sicurezza tra cui la telecamera anteriore e il radar a medio raggio.

Il model year 2024 è disponibile anche nella variante single-motor a trazione posteriore, dotata di un motore da 220 kW e 490 Nm di coppia massima (170 kW e 330 Nm sulla generazione precedente). Nello 0 - 100 km/h impiega 6.2 secondi, riducendo così il tempo di 1.2 secondi.

La versione dual motor si avvale di una nuova unità posteriore, la potenza complessiva è di 310 kW per una coppia di 740 Nm (300 kW e 660 Nm in passato), nello 0 - 100 km/h impiega 4.5 secondi. A richiesta è disponibile il Performance Pack, in questo caso la potenza sale a 350 kW.

Joakim Rydholm, responsabile dello sviluppo del telaio di Polestar: “Il passaggio dalla trazione anteriore a quella posteriore nelle varianti Single motor e la ricalibrazione del rapporto di coppia nella variante dual-motor, per una maggiore sensazione di trazione posteriore, elevano l’esperienza di guida della Polestar 2 a un livello completamente nuovo. La Polestar 2 aggiornata è un’auto ancora più divertente e agile, mantenendo la sua compattezza e il completo senso di controllo, diventando allo stesso tempo più matura con un maggiore comfort”.

Polestar Polestar 2

Maggiore autonomia e ricarica più veloce

Le batterie hanno beneficiato di una serie di aggiornamenti, la versione Long Range supporta ricariche fino a 205 kW, mentre la Standard-Range fino a 135 kW (DC). Cresce anche l’autonomia, la Polestar 2 Longe Range Dual Motor è in grado di percorrere fino a 592 km nel ciclo WLTP con una sola ricarica di energia (+105 km rispetto alla precedente versione), mentre la Standard range Single motor ha un’autonomia di 518 km (+40 km).

Maggiore efficienza anche per la Long Range Single Motor, la sua autonomia è di ben 635 km, per un incremento di 84 km rispetto al passato.

La Polestar 2 è in vendita a un prezzo che parte da 55.800 euro per la Standard range Single motor.

La berlina elettrica sarà ordinabile dal 28 febbraio 2023, prime consegne previste per il terzo trimestre del 2023.