Lista banche italiane: l’elenco completo (2024)

Quali banche - italiane e non - sono operative in Italia? Ecco la lista completa delle banche in Italia aggiornata a febbraio 2024.
La lista delle banche in Italia - Quali sono le banche (italiane ed estere) autorizzate ad operare in Italia, sotto la vigilanza di Bankitalia?
Avere accesso all’elenco completo delle banche italiane o, meglio, delle banche che operano nel nostro Paese è utile per comprendere quali siano gli istituti che offrono servizi finanziari a privati e imprese.
La lista delle banche che operano in Italia è ampia, con istituti nazionali e internazionali presenti nel Paese. Le banche italiane svolgono un ruolo cruciale nell’economia del Paese, fornendo accesso al credito, facilitando le transazioni e sostenendo la crescita economica.
La lista delle banche in Italia
All’interno delle banche in Italia, alcuni importanti operatori nazionali includono UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM e UBI Banca. Queste hanno una presenza significativa sul mercato italiano e offrono una gamma completa di prodotti e servizi finanziari.
Oltre alle banche nazionali, l’Italia ospita anche diverse banche internazionali autorizzate ad operare nel nostro Paese. Tra queste figurano colossi bancari globali come BNP Paribas, Deutsche Bank e Barclays. Queste apportano una prospettiva e un’esperienza globale al mercato italiano, offrendo una gamma diversificata di soluzioni finanziarie ai loro clienti.
Il settore bancario italiano è regolamentato dalla Banca d’Italia, che assicura che le banche operino in conformità alle leggi e ai regolamenti del Paese. Questo quadro normativo contribuisce a mantenere la stabilità del settore bancario e a tutelare gli interessi dei clienti. Per questo motivo la lista delle banche italiane, che segue, è tratta dal database di Banca d’Italia, che comprende esclusivamente gli istituti vigilati dall’autorità.
L’elenco delle banche operanti in Italia è soggetto a modifiche in seguito all’ingresso di nuovi istituti sul mercato o alla fusione o ristrutturazione di quelli esistenti.
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N.B.: La lista è aggiornata al 12/02/2024
- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.)
- BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
- UNICREDIT, SOCIETA’ PER AZIONI
- EUROPE ARAB BANK SA
- FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A. (IN BREVE FINECOBANK S.P.A. OVVERO BANCA FINECO S.P.A. OVVERO FINECO BANCA S.P.A.)
- HSBC CONTINENTAL EUROPE
- BANCA PROFILO S.P.A. (OVVERO PROFILOBANK S.P.A.)
- CREDITO EMILIANO S.P.A.
- CREDIT SUISSE AG
- UBS EUROPE SE
- BANCA INVESTIS S.P.A.
- BANCA AKROS S.P.A.
- BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A.
- BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.
- BARCLAYS BANK IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY
- BAYERISCHE LANDESBANK
- MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.
- CITIBANK EUROPE PLC
- BANCA MEDIOLANUM S.P.A.
- INTESA SANPAOLO S.P.A.
- BHW BAUSPARKASSE AG
- BANCA GENERALI - SOCIETA’ PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA GENERBANCA)
- UNICREDIT BANK GMBH
- BANCA CESARE PONTI S.P.A.
- BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BANCA FINNAT S.P.A. OVVERO BANCA EURAMERICA S.P.A.)
- CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A.
- BANK OF CHINA LIMITED - FILIALE DI MILANO O IN FORMA ABBREVIATA BANK OF CHINA - FILIALE DI MILANO
- COMMERZBANK AG
- AAREAL BANK AG
- BANCA ALETTI S.P.A.
- RCI BANQUE S.A.
- DEUTSCHE BANK S.P.A.
- VOLKSWAGEN BANK GMBH
- BANCA CREDIFARMA S.P.A.
- FINDOMESTIC BANCA SPA
- BCC LEASING S.P.A.
- BANCA DEL FUCINO S.P.A.
- CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) S.A.
- BANCA REALE S.P.A.
- BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO S.P.A. E, IN FORMA ABBREVIATA ’BANCA SVILUPPO S.P.A.’
- DEUTSCHE BANK MUTUI S.P.A.
- HYPO TIROL BANK AG
- BANCA SISTEMA S.P.A.
- FININT PRIVATE BANK S.P.A. O IN BREVE ANCHE FPB S.P.A.
- BNP PARIBAS LEASE GROUP
- BANCA IFIGEST - S.P.A.
- NATIXIS S.A.
- SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.
- BANCA IFIS S.P.A. (OVVERO IFIS BANCA S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA IFIS S.P.A.)
- BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.P.A. (IN SIGLA BPS S.P.A.)
- CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
- BANCA DI SCONTO S.P.A.
- INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
- BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BANCO DI LUCCA S.P.A.)
- CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING S.P.A.
- ERSEL BANCA PRIVATA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA ERSEL S.P.A.
- IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA IBL BANCA)
- BANCA PROMOS S.P.A.
- BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A. IN BREVE BANCA FININT S.P.A.
- BANCA GALILEO S.P.A.
- BANCA SELLA - S.P.A.
- BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A.
- ALLFUNDS BANK S.A.
- SOLUTION BANK S.P.A.
- FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
- DEUTSCHE BANK AG
- BPCE LEASE S.A.
- PRADER BANK S.P.A. (IN LINGUA TEDESCA PRADER BANK AG)
- SOCIETE’ GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA SGSS S.P.A.)
- BANCA SELLA HOLDING S.P.A.
- BANCA MACERATA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BPRM S.P.A.)
- CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A.
- BANCA PASSADORE & C. S.P.A.
- SMBC BANK EU AG
- BANK PICTET & CIE (EUROPE) AG
- MIZUHO BANK LIMITED
- IC FINANCIAL SERVICES S.A.
- THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV
- SMART BANK SOCIETÀ PER AZIONI IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
- CLAAS FINANCIAL SERVICES
- DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. (DLL)
- CHERRY BANK S.P.A. (CON ACRONIMO CHERRY BANK O CHERRY)
- BANCA SANTA GIULIA S.P.A.
- J.P. MORGAN SE
- KBC BANK N.V. ITALIA
- SUEDTIROL BANK S.P.A. (IN LINGUA TEDESCA SUEDTIROL BANK AG)
- BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
- BANK SEPAH
- ISYBANK S.P.A.
- JCB FINANCE
- BANQUE CHAABI DU MAROC - IN ABBREVIATO, B.C.D.M.
- BANCA STABIESE - S.P.A.
- BANCO SANTANDER S.A.
- STIFEL EUROPE BANK AG
- ILLIMITY BANK S.P.A.
- BANCA SIMETICA S.P.A.
- EXTRABANCA S.P.A.
- IMPREBANCA S.P.A.
- EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
- INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. IN FORMA ABBREVIATA ICBC (EUROPE) S.A.
- ATTIJARIWAFA BANK EUROPE SEDE SECONDARIA ITALIANA
- BANCA PRIVATA LEASING S.P.A.
- BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO - S.P.A.
- BANCA DI CREDITO PELORITANO S.P.A.
- UNION BANCAIRE PRIVEE (EUROPE) S.A.
- CREDITO LOMBARDO VENETO S.P.A.
- CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK
- BMW BANK GMBH
- BANCA TRANSILVANIA S.A.
- CACEIS BANK
- STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SUCCURSALE ITALIA
- BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - SOCIETA’ PER AZIONI
- BLU BANCA S.P.A.
- WISE DIALOG BANK S.P.A.
- CRÉDIT AGRICOLE AUTO BANK S.P.A.
- WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH
- ING BANK N.V.
- BNP PARIBAS SA
- COOPERATIEVE RABOBANK U.A.
- MUFG BANK, LTD
- CASSA LOMBARDA - S.P.A.
- CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL’ALTO ADIGE - RAIFFEISEN-LANDESBANK SUEDTIROL A.G.
- JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
- ARAB BANKING CORPORATION SA
- CITIBANK N.A.
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA)
- ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A.
- SOCIETE GENERALE
- BANCA UBAE S.P.A.
- CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANOSOCIETA’ PER AZIONI (IN SIGLA CASSA CENTRALE BANCA)
- CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE) SA
- BANK OF COMMUNICATIONS (LUXEMBOURG) S.A.
- BANCA AIDEXA S.P.A.
- STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A.
- YOUNITED
- LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A.
- N26 BANK AG
- BUNQ B.V.
- TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB
- GRENKE BANK AG
- GUBER BANCA S.P.A.
- NATWEST MARKETS N.V.
- GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
- PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
- MGF
- AK NORDIC AB
- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG
- HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH
- SOLARIS SE
- CREDIT SUISSE BANK (EUROPE), S.A.
- ZURICH ITALY BANK S.P.A.
- CAIXABANK S.A.
- REVOLUT BANK UAB
- BANQUE J. SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG) SA
- COFIDIS SA
- CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA
- BFF BANK SPA
- BANCA PROGETTO S.P.A.
- BANCA POPOLARE ETICA - SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA BANCA ETICA O BPE)
- IGEA DIGITAL BANK S.P.A.
- VIVIBANCA S.P.A.
- BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE - SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI
- BANCO BPM SOCIETA’ PER AZIONI
- BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI
- BANCA DI IMOLA S.P.A.
- BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA VALSABBINA SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI (IN BREVE LA VALSABBINA)
- ’BANCA DI CREDITO POPOLARE’, SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI
- BANCA DI PIACENZA - SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI
- BANCA POPOLARE DI LAJATICO SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI
- BANCA POPOLARE PUGLIESE - SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI
- BANCA POPOLARE DI FONDI - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI
- BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI
- BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI
- BPER BANCA S.P.A.
- BDM BANCA S.P.A.
- BANCA DI CIVIDALE SOCIETA’ PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA CIVIBANK
- BANCA POPOLARE DI CORTONA - SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI
- BANCA POPOLARE COMMERCIALE SOCIETÀ PER AZIONI
- SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI
- BIBANCA S.P.A.
- BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA’ PER AZIONI
- BANCA POPOLARE SANT’ANGELO, SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI
- CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO FRA IL PERSONALE DELLA BANCA D’ITALIA - SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI
- BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE SOCIETA’ PER AZIONI (IN TEDESCO SUDTIROLER VOLKSBANK A.G.)
- CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. - SUDTIROLER SPARKASSE AG
- CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BANCA C.R. ASTI S.P.A.)
- CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA CARIFERMO S.P.A.)
- CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO S.P.A.
- CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A.
- CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
- LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.
- BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A.
- CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A.
- BANCA DI BARI E TARANTO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CIRCEO E PRIVERNATE - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DELL’ELBA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DELL’ALTA MURGIA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MAGNA GRECIA - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CREDITO COOP.VO ROMAGNOLO - BCC DI CESENA E GATTEO - S.C.
- EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA CENTRO-CREDITO COOPERATIVO TOSCANA-UMBRIA SOC.COOPERATIVA
- BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CREDITO COOPERATIVO FRIULI (ABBREVIATO CREDIFRIULI) - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ADRIATICO TERAMANO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA CALABRIA ULTERIORE - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI ANDRIA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITA’ LIMITATA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NAPOLI SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI (IN SIGLA B.C.C. DI NAPOLI)
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PUTIGNANO - SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI
- ICCREA BANCA S.P.A. - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO (IN FORMA ABBREVIATA: ICCREA BANCA S.P.A.)
- CASSA RAIFFEISEN VAL BADIA SOCIETA’ COOPERATIVA - GENOSSENSCHAFT
- CASSA RURALE VALLAGARINA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASSA RURALE ALTOGARDA - ROVERETO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASSA RAIFFEISEN ALTA PUSTERIA SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE HOCHPUSTERTAL GENOSSENSCHAFT)
- CASSA RURALE DI LEDRO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE BRUNECK GENOSSENSCHAFT)
- CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO - ORTISEI SOC. COOPERATIVA - RAIFFEISENKASSE KASTELRUTH - ST. ULRICH GENOSSENSCHAFT
- CASSA RAIFFEISEN SCHLERN - ROSENGARTEN SOCIETA’ COOPERATIVA (IN TED. RAIFFEISENKASSE SCHLERN-ROSENGARTEN GENOSSENSCHAFT)
- CASSA RAIFFEISEN ALTA VENOSTA SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE OBERVINSCHGAU GENOSSENSCHAFT)
- LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASSA RAIFFEISEN DI DOBBIACO SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE TOBLACH GENOSSENSHAFT)
- CASSA RURALE DI BOLZANO SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE BOZEN GENOSSENSCHAFT)
- BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASSA RAIFFEISEN DI FUNES SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE VILLNOESS GENOSSENSCHAFT)
- CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASSA RAIFFEISEN LACES SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE LATSCH GENOSSENSCHAFT)
- CASSA RAIFFEISEN DI LAGUNDO SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE ALGUND GENOSSENSCHAFT)
- CASSA RAIFFEISEN BASSA VALL’ISARCO SOCIETA’ COOPERATIVA (IN TEDESCO RAIFFEISENKASSE UNTEREISACKTAL GENOSSENSCHAFT)
- CASSA RAIFFEISEN BASSA ATESINA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE UNTERLAND)
- CASSA RAIFFEISEN LANA SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE LANA GENOSSENSCHAFT)
- CASSA RAIFFEISEN DI LASA SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE LAAS GENOSSENSCHAFT)
- BANCA MONTEPAONE - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASSA RAIFFEISEN MERANO SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE MERAN GENOSSENSCHAFT)
- CASSA RAIFFEISEN DI MARLENGO SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE MARLING GENOSSENSHAFT)
- FPB CASSA DI FASSA PRIMIERO BELLUNO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA
- CASSA RAIFFEISEN DI MONGUELFO-CASIES-TESIDO SOCIETA’ COOPERATIVA (RAIFFEISENKASSE WELSBERG-GSIES-TAISTEN GENOSSENSCHAFT)
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASSA RAIFFEISEN BASSA VENOSTA SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE UNTERVINSCHGAU GENOSSENSCHAFT)
- CASSA RAIFFEISEN DI NOVA PONENTE-ALDINO SOCIETA’ COOPERATIVA(IN TEDESCO RAIFFEISENKASSE DEUTSCHNOFEN-ALDEIN GEN.)
- CASSA RURALE VAL DI SOLE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE PARTSCHINS GENOSSENSHAFT)
- CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASSA RAIFFEISEN WIPPTAL SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE WIPPTAL GENOSSENSCHAFT)
- CASSA RAIFFEISEN PRATO-TUBRE SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE PRAD-TAUFERS GENOSSENSHAFT)
- CASSA RURALE VAL DI FIEMME - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASSA RURALE RENON SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE RITTEN GENOSSENSCHAFT)
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASSA RURALE DI SALORNO SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE SALURN GENOSSENSCHAFT)
- CASSA RAIFFEISEN DI SAN MARTINO IN PASSIRIA SOCIETA’ COOPERATIVA (RAIFFEISENKASSE ST. MARTIN IN PASSEIER GENOSSENSCHAFT)
- CASSA RAIFFEISEN ULTIMO - S. PANCRAZIO - LAUREGNO SOCIETA’ COOPERATIVA (RAIFFEISENKASSE ULTEN-ST.PANKRAZ-LAUREIN GEN.)
- CASSA RAIFFEISEN VAL SARENTINO SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE SARNTAL GENOSSENSCHAFT)
- CASSA RAIFFEISEN DI SCENA SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE SCHENNA GENOSSENSCHAFT)
- CASSA RAIFFEISEN VAL GARDENA SOCIETA’ COOPERATIVA (RAIFFEISENKASSE GRODEN GENOSSENSCHAFT - CASSA RAIFFEISEN GHERDEINA)
- CASSA RAIFFEISEN SILANDRO SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE SCHLANDERS GENOSSENSCHAFT)
- CASSA RAIFFEISEN CAMPO DI TRENS SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE FREIENFELD GENOSSENSCHAFT)
- CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE UBERETSCH GENOSSENSCHAFT)
- CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASSA RAIFFEISEN ETSCHTAL SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE ETSCHTAL GENOSSENSCHAFT)
- CASSA RAIFFEISEN DI TESIMO SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE TISENS GENOSSENSCHAFT)
- CASSA RAIFFEISEN TIROLO SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE TIROL GENOSSENSCHAFT)
- CASSA RURALE VAL DI NON - ROTALIANA E GIOVO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASSA RAIFFEISEN TURES-AURINA SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE TAUFERER-AHRNTAL GENOSSENSCHAFT)
- CASSA RAIFFEISEN DI VANDOIES SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE VINTL GENOSSENSHAFT)
- CASSA RAIFFEISEN DI VILLABASSA SOCIETA’ COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE NIEDERDORF GENOSSENSCHAFT)
- BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE - BANK FÜR TRENTINO-SÜDTIROL - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASSA RAIFFEISEN DELLA VALLE ISARCO SOCIETA’ COOPERATIVA ( IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE EISACKTAL GENOSSENSCHAFT)
- VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCO FIORENTINO - MUGELLO IMPRUNETA SIGNA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BRIANZA E LAGHI - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBEROBELLO, SAMMICHELE E MONOPOLI - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SOCIETA’ COOPERATIVA (IN BREVE BANCANAGNI CREDITO COOPERATIVO)
- BANCA DI ANGHIARI E STIA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVETRANA - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI PESCIA E CASCINA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA VERBICARO (PROVINCIA DI COSENZA) - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA (MILANO) - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BCC CAMPANIA CENTRO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BELLEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA
- BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA (CUNEO) - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO (BRESCIA) - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO (BOVES-CUNEO) - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DELLE TERRE VENETE CREDITO COOPERATIVO ¿ SOCIETÀ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE -SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.
- CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU’ BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM E SERINO- SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE - CAPPELLE SUL TAVO SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CARAGLIO, DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO - CASSA RURALE - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D’OTRANTO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU’ - SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VENEZIA, PADOVA E ROVIGO - BANCA ANNIA SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CREDITO PADANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DEI SIBILLINI-CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA-SOCIETA’ COOPERATIVA
- CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO DELLE MURGE E TOLVE - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASTAGNETO BANCA 1910 - CREDITO COOPERATIVO - S.C.
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BCC FELSINEA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DAL1902 - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA - SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA
- BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- ’BANCA CENTRO EMILIA - CREDITO COOPERATIVO’ SOCIETA’ COOPERATIVA
- CORTINABANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’OGLIO E DEL SERIO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DELLA VALSASSINA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BCC DI ALBA, LANGHE, ROERO E DEL CANAVESE S.C.
- CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ERCHIE - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI FILOTTRANO - CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E CAMERANO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAMBATESA - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA - COOPERATIVE DE CREDIT VALDOTAINE - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DEL VENETO CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO - SOC. COOP.
- BCC BASILICATA - CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA E COMUNI LUCANI - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE DEL TORTO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CANOSA - LOCONIA - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO CASSA RURALE E ARTIGIANA - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO (COMO) - SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA
- CREDITO COOPERATIVO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (ABBREVIATO CASSA RURALE FVG) - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA’ COOPERATIVA
- PRIMACASSA - CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BVR BANCA - BANCHE VENETE RIUNITE - CREDITO COOPERATIVO DI SCHIO, PEDEMONTE, ROANA E VESTENANOVA - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO S.C.
- B.C.C. DEL GARDA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MOZZANICA - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA - SOCIETA’ COOPERATIVA (ABBR. BCC BRESCIA - SOCIETA’ COOPERATIVA)
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D’ALBA - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTUNI - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI UDINE CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI PALIANO SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA PATAVINA CREDITO COOPERATVO DI SANT’ELENA E PIOVE DI SACCO, SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO - POJANA MAGGIORE (VICENZA) - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSIEVE - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL’AGRO PONTINO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA (L’AQUILA) -SOCIETA’ COOPERATIVA
- CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO E VENEZIA, SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE’ BALDI - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI RIPATRANSONE E DEL FERMANO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI RIVAROLO MANTOVANO (MANTOVA) CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA MONTE PRUNO - CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO- SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA ROMANA SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LODI SOCIETA’ COOPERATIVA
- BCC DI VERONA E VICENZA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIOVANNI ROTONDO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - TARANTO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA TERRITORI DEL MONVISO - CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT’ALBANO STURA SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SARSINA - SOCIETA’ COOPERATIVA
- TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO- S.C.
- ROMAGNABANCA CREDITO COOPERATIVO ROMAGNA EST E SALA DI CESENATICO S.C.
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO APPULO LUCANA - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VENEZIA GIULIA SOCIETA¿ COOPERATIVA
- BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASSA RURALE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA PREALPI SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL FITALIA - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA ALTA TOSCANA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- ZKB ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST GORICA ZADRUGA - ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA ZKB
- BANCA LAZIO NORD CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DON RIZZO - CREDITO COOPERATIVO DELLA SICILIA OCCIDENTALE - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO G. TONIOLO E SAN MICHELE DI SAN CATALDO (CALTANISSETTA) SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ABRUZZI E MOLISE - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE MADONIE - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA ADRIA COLLI EUGANEI - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA
- SICILBANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE’ PAOLI SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI - TERRA DI BARI - SOCIETA’ COOPERATIVA
- RIVIERABANCA - CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA - SOCIETA’ COOPERATIVA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARCO DEI CAVOTI E DEL SANNIO-CALVI - SOCIETA’ COOPERATIVA
- CASSA RAIFFEISEN DELLA VAL PASSIRIA SOCIETA’ COOPERATIVA ( IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE PASSEIER GENOSSENSHAFT)
- BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A.
- ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
- MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.
- MEDIOCREDITO TRENTINO-ALTO ADIGE - S.P.A. (IN LINGUA TEDESCAINVESTITIONSBANK TRENTINO-SUDTIROL - A.G.)
- BCC FINANCING S.P.A.
- MEDIOCREDITO CENTRALE - BANCA DEL MEZZOGIORNO SPA
- ARTIGIANCASSA S.P.A.
- COMPASS BANCA SPA
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