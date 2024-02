Lifenet ha scelto Aruba Enterprise per ridefinire l’architettura IT

Lifenet Healthcare, gruppo sanitario privato presente in Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Lazio, ha scelto Aruba Enterprise per ridefinire la propria architettura IT.

Fondata nel 2018 e oggi con 10 sedi e oltre 1.500 dipendenti, Lifenet ha avviato un processo di aggiornamento tecnologico per mantenere la propria leadership in un settore noto per la sua complessità.

Questo processo, guidato da Aruba Enterprise, si è focalizzato su due obiettivi principali: uniformare le strutture esistenti con soluzioni tecnologiche all’avanguardia ed elevati standard di sicurezza informatica e allo stesso tempo ottimizzare l’efficienza operativa per migliorare la gestione e il trattamento dei pazienti.

Qualità delle cure, attenzione verso il paziente, efficacia ed efficienza del percorso sanitario sono solo alcune delle sfide quotidiane di Lifenet Healthcare. Vediamo nel dettaglio come Aruba Enterprise ha creato per Lifenet un ambiente moderno e affidabile per supportare la missione dell’azienda di fornire cure di alta qualità ai pazienti digitali di oggi e di domani.

Architettura IT moderna ed efficiente

Aruba Enterprise ha condotto Lifenet attraverso un percorso di modernizzazione tecnologica mirato a migliorare la qualità dell’assistenza e l’efficienza operativa.

Inizialmente, l’azienda ha coordinato l’adozione di soluzioni tecnologiche moderne e il rispetto degli alti standard di cybersicurezza in tutte le sedi, garantendo così una base solida per l’innovazione. Un passo cruciale è stato il sostegno alla transizione dalla connettività MPLS a soluzioni più flessibili come SD-WAN, assicurando una maggiore agilità e convenienza. Parallelamente, Aruba Enterprise ha guidato Lifenet verso l’adozione di un’infrastruttura centrale all’avanguardia per i servizi corporate e le applicazioni chiave, tra cui la piattaforma di diagnostica per immagini. Questo permetterà la condivisione dei referti su tutte le sedi del gruppo migliorando la collaborazione tra specialisti e aumentando la qualità del servizio erogato.

Colocation

L’implementazione di una moderna infrastruttura in colocation su Aruba rappresenta il fulcro di questa trasformazione, consentendo la raccolta immediata dei dati localmente e il rapido trasferimento nel cloud per renderli accessibili in tutte le sedi. L’adozione dell’approccio 3-2-1 per il backup assicura una protezione ottimale dei dati, mentre la connessione gigabit garantisce tempi rapidi di trasferimento e accesso continuo ai dati.

Il progetto diagnostico per immagini, che attualmente elabora 60.000 esami annui su 6.500GB di dati, prevede il raddoppio dei dati elaborati nei prossimi 12 mesi, trainando la digitalizzazione del percorso di cura del paziente.

Digitalizzazione del paziente

L’adozione della soluzione di colocation su Aruba ha portato a Lifenet numerosi vantaggi tangibili. Oltre alla modernizzazione dell’architettura IT, il progetto rappresenta un passo significativo verso la completa digitalizzazione del percorso di cura del paziente, inclusa l’integrazione dei referti nel Fascicolo Sanitario Elettronico.

Con questo primo passo verso il cloud, Lifenet è in grado di migliorare l’efficienza operativa, la qualità assistenziale e la sicurezza dei dati, preparando il terreno per una completa digitalizzazione del percorso di cura del paziente. Guardando al futuro, Lifenet continua a esplorare nuove opportunità per ottimizzare e potenziare il suo ambiente IT, con l’obiettivo di fornire cure di alta qualità, accessibili e sicure per tutti i suoi pazienti.

Sicurezza, flessibilità e scalabilità: i 3 pilastri dell’architettura IT di Lifenet

La partnership tra Lifenet e Aruba Enterprise poggia su tre pilastri fondamentali: sicurezza, flessibilità e scalabilità.

Aruba Enterprise ha dimostrato un impegno inequivocabile nella protezione dei dati sensibili di Lifenet, offrendo soluzioni di sicurezza all’avanguardia che garantiscono la conformità normativa e la protezione contro le minacce informatiche sempre più sofisticate.

Allo stesso tempo, Aruba ha fornito a Lifenet un ambiente flessibile che consente una rapida adattabilità alle mutevoli esigenze del settore sanitario, consentendo una migliore gestione dei picchi di carico e una maggiore efficienza operativa.

La scalabilità dell’infrastruttura Aruba consente a Lifenet di crescere in modo organico, senza compromettere le prestazioni o la sicurezza, mentre continua il suo percorso di espansione e digitalizzazione.

Insieme, questi pilastri consentono a Lifenet di mantenere elevati standard di qualità assistenziale e operativa, garantendo al contempo la sicurezza e la protezione dei dati dei pazienti.

La collaborazione tra Lifenet e Aruba Enterprise evidenzia in modo tangibile come una partnership strategica possa realmente trasformare il panorama di un’azienda sanitaria in continua evoluzione, aprendo la strada a nuovi standard di eccellenza nell’integrazione di tecnologie avanzate nel settore della salute.

La nuova architettura IT di Lifenet, flessibile e scalabile, è pronta ad affrontare le sfide del futuro, garantendo cure di alta qualità, accessibili e sicure per tutti i suoi pazienti.

Leggi la case history integrale > https://enterprise.aruba.it/case-study/lifenet.aspx