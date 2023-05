Italia, i nuovi dati economici stupiscono. Cosa aspettarsi da Piazza Affari?

Questa settimana sono usciti molti dati fondamentali per delineare correttamente la dimensione economica in cui si trova l’Europa e l’Italia. Nel frattempo, l’indice italiano Ftse mib 40 continua a mostrare segni di debolezza, nonostante i risultati positivi registrati da un punto di vista economico dal Paese. Cosa aspettarsi quindi dal Ftse mib 40?

Cosa ci dicono i dati macro di Italia ed Europa

Il 16 maggio 2023 è uscito il dato relativo Indice dei Prezzi al Consumo italiano con riferimento al mese di Aprile. L’IPC è risultato essere inferiore sia alle aspettative che al rilascio preliminare attestandosi allo 0,4%. Le dinamiche dei prezzi al consumo rispecchiano tendenzialmente quelle riguardanti la zona euro con un IPC al 7,0%.

I valori condivisi dall’Istat dipingono un quadro economico ancora non del tutto salutare, con un’inflazione tecnicamente ancora appiccicosa. Nonostante questo, il commissario per l’Economia, Paolo Gentiloni, si mostra abbastanza fiducioso: durante l’inverno l’economia europea è riuscita a evitare una recessione, battendo le aspettative dello scorso autunno. Il rilascio preliminare del Pil annuale dell’Euro zona fa ben sperare gli investitori, attestandosi all’1,3%.

Invece, lo Zew sul sentiment economico in Germania è sceso a -10,7 nel mese di maggio, segnalando un brusco calo delle aspettative degli investitori tedeschi. Lo ZEW Economic Sentiment Index è un indicatore che misura le aspettative degli investitori riguardo alle prospettive economiche future in Germania. L’indice ZEW è considerato un importante indicatore anticipatore dell’andamento dell’economia tedesca e spesso anche dell’intera Europa, essendo, quella della Germania, la principale economia dell’area dell’euro.

Ftse mib 40: analisi grafica dell’indice

Il mercato si aspetta volatilità a Piazza Affari e nel resto dei mercati europei, con la presidente della Banca centrale europea (BCE) Christine Lagarde che terrà importanti discorsi nell’arco della settimana.

Il Ftsemib 40 segue fedelmente l’andamento dell’indice europeo Euro Stoxx 50, il quale rappresenta le prestazioni delle 50 principali società quotate in borsa nell’area dell’euro. L’indice di borsa del territorio italiano, dopo aver superato i 28.000 punti, sembrava pronto per raggiungere la soglia record dei 29.000 punti, nonostante le turbolenze economiche in corso.

Al contrario, gli operatori del mercato hanno sfruttato l’euforia del momento per dare inizio a una correzione del trend iniziato a settembre 2022. Alcuni trader si mostrano estremamente preoccupati riguardo la conformazione grafica dell’indice: questo perché, la correzione è arrivata in un momento in cui molti oscillatori tecnici avevano raggiunto valori massimi, alimentando i timori che il ritracciamento possa in poco tempo trasformarsi in una vera e propria inversione di tendenza.