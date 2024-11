Hai vecchie cassette VHS a casa? Per alcune i collezionisti pagano anche €4.000

Chi ha vissuto gli anni 90 non può non ricordarsi delle famose cassette VHS con cui si guardavano a casa i film o i cartoni animati. Create nel 1976 dalla compagnia giapponese JVC, è stato il sistema più usato per la distribuzione cinematografica e la visione e registrazione di contenuti video in ambito domestico. VHS sta per Video Home System e fino ai primi anni 2000 le cassette hanno dominato il mondo,

In Italia sono arrivate negli anni 90 riscuotendo subito un grande successo. Poi, come spesso accade con la tecnologia, i tempi sono cambiati, il mondo si è evoluto e man mano le VHS hanno lasciato spazio sempre più ai DVD, molto più comodi e di qualità audio/video superiore. Poi dal DVD si è passati ai blu-ray con cui i contenuti venivano registrati in full-HD. Tutti sistemi ormai diventati obsoleti perché ad oggi a farla da padrone sono le piattaforme streaming come Netflix e Prime Video. I supporti fisici non esistono più. Nel caso delle cassette VHS a partire dai primi anni 2000 sono scomparse dalla circolazione causando anche il fallimento di multinazionali come ad esempio Blockbuster che ha chiuso battenti nel 2013.

Oggi le VHS sono diventate oggetti da collezione, come i francobolli o le monete. Ci sono collezionisti pronti a spendere un bel po’ di soldi pur di accaparrarsele. Ecco quanto valgono.

Quanto valgono le vecchie VHS

Se hai trovato delle vecchie VHS in casa potresti ritrovarti tra le mani una fortuna. Ci sono particolari tipologie di cassette che se vendute, valgono davvero tanto. Quali? In primis quelle prodotte dalla Walt Disney. L’azienda americana ha prodotto e distribuito milioni di VHS in tutto il mondo con le famose saghe Disney, ovvero i film d’animazione con protagonisti i personaggi più famosi della casa americana. Se si fa un giro sui famosi portali online come ebay e si cercano VHS, è possibile notare che quelle che valgono di più sono proprio quelle Disney. Come ad esempio Fantasia, film d’animazione con protagonista Topolino, che ha un prezzo di partenza di oltre 3200€ su ebay. Ma tra i classici Disney più in voga troviamo anche La Bella e la Bestia del 1993 che ha un valore addirittura di 9.000€.

Ma non mancano anche cassette di valore per quanto riguarda i film che hanno fatto la storia del cinema. Ad esempio una VHS di Ritorno al Futuro nella sua prima uscita e intatta, è stata venduta a oltre 65.000 euro. O come una VHS della saga di Guerre Stellari del 1977, venduta ad un prezzo elevatissimo.

È chiaro che per avere un valore così elevato le cassette devono rispettare determinati requisiti. Quelle che valgono di più sono quelle originali e intatte, chiuse ancora nel loro involucro senza essere mai state utilizzate. Poi seguono quelle che mantengono una qualità audio/video perfetta con un contenitore in ottimo stato.