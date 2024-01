Giornata dei calzini spaiati 2024, che giorno è e significato dell’iniziativa

Rinnovata anche per quest’anno la giornata dei calzini spaiati. Si tratta di un modo simpatico e simbolico per sensibilizzare gli studenti italiani ma anche gli adulti su un tema tanto importante come l’inclusività e per accogliere nel migliore dei modi le diversità.

L’iniziativa, partita 11 anni fa da una scuola del Friuli, si è ormai diffusa in tutta Italia con tantissimi studenti ma anche persone adulte che partecipano. Vediamo in che modo e sopratutto quando ci sarà in questo 2024.

Giornata dei calzini spaiati 2024: quando ci sarà

La giornata dei calzini spaiati è un’iniziativa nata ormai 11 anni fa in una scuola del Friuli Venezia Giulia. Non ricorre sempre lo stesso giorno ma il primo venerdì del mese di febbraio. Ecco allora che per il 2024 l’appuntamento è per venerdì 2 febbraio.

La scelta di non scegliere un giorno fisso - hanno spiegato gli organizzatori- è dovuta al fatto che, essendo stata creata all’interno di una scuola, è importante che gli istituti e gli studenti vi partecipino ogni anno. Inserendo una data fissa, quando questa sarebbe ricaduta il sabato o la domenica, sarebbe stato impossibile ricordare la ricorrenza a scuola.

L’idea di creare una giornata di sensibilizzazione verso i bambini affetti da autismo o altre diversità, è venuta 11 anni fa alla maestra Sabrina Flapp che lavorava in una scuola primaria a Terzo di Aquileia in Friuli Venezia Giulia.

Da allora la giornata viene ripresa in tutte le scuole italiane, a partire da quelle materne per passare alle media fino alle superiori. Ma non solo contesto scolastico, infatti alla giornata dei calzini spaiati possono partecipare e partecipano anche persone adulte, attende a temi tanto importanti con quelli dell’inclusione e del rispetto della diversità.

Due temi che al giorno d’oggi sono molto importanti da trattare sopratutto nelle scuole per sensibilizzare gli studenti al rispetto.

Come si partecipa alla giornata dei calzini spaiati

Per partecipare alla giornata dei calzini spaiati è molto semplice. Non servono gesti eclatanti ma lo si fa in una maniera molto simpatica ma al tempo stesso simbolica.

Basterà nella giornata di venerdì 2 febbraio indossare semplicemente calze di diverso colore per testimoniare quanto sia normale la diversità. Un gesto banale e simpatico a cui tutti potranno aderire semplicemente indossando due calzini di colore diverso e condividendo lo scatto sui social con l’hashtag #calzinispaiati2024. L’evento nato per gioco ha in realtà un significato molto importante di solidarietà e di inclusione.

Idee per celebrarla al meglio

Già molte scuole italiane si stanno organizzando per vivere al meglio l’evento con numerose iniziative. Non solo calzini diversi indossati ma anche altre opportunità di inclusione e di sensibilizzazione delle diversità verso i più piccoli.

Dalla pagine ufficiale degli organizzatori della giornata dei calzini spaiati, ci sono una serie di iniziative da fare insieme ai propri alunni per gli insegnanti ma perché no anche a casa con i propri bambini. Ecco alcuni suggerimenti: