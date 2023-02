Giornata dei calzini spaiati 2023: quando e perché si celebra, il significato dell’iniziativa

Da 10 anni in Italia nel mese di febbraio esiste una giornata dedicata al tema dell’inclusività definita giornata dei calzini spaiati. L’iniziativa è nata qualche anno fa in una scuola del Friuli Venezia Giulia e quest’anno appunto si festeggia la decima edizione.

Si tratta di un modo simpatico e simbolico per sensibilizzare gli studenti italiani ma anche gli adulti su un tema tanto importante come l’inclusività e per accogliere nel migliore dei modi le diversità. Vediamo da dove nasce questa giornata, quando ci sarà quest’anno e soprattutto cosa bisogna fare per aderire.

Giornata dei calzini spaiati 2023: quando ci sarà

La giornata dei calzini spaiati 2023 sarà venerdì 3 febbraio. Trattandosi di una ricorrenza nata all’interno di una scuola, non si tratta di una data fissa ma cade sempre il primo venerdì del mese di febbraio.

«La giornata dei calzini spaiati è nata in una scuola e per noi è molto importante che le scuole possano parteciparvi. Se la data fosse fissa, ci sarebbero anni in cui cadrebbe di sabato, domenica oppure in un giorno festivo» - hanno detto gli organizzatori.

L’idea di creare una giornata di sensibilizzazione verso i bambini affetti da autismo o altre diversità, è venuta 10 anni fa alla maestra Sabrina Flapp che lavorava in una scuola primaria a Terzo di Aquileia in Friuli Venezia Giulia.

Da allora la giornata viene ripresa in tutte le scuole italiane, a partire da quelle materne per passare alle media fino alle superiori. Ma non solo contesto scolastico, infatti alla giornata dei calzini spaiati possono partecipare e partecipano anche persone adulte.

Come partecipare

Partecipare è molto semplice e lo si fa in una maniera molto simpatica ma al tempo stesso simbolica. Basterà nella giornata di domani indossare calze di diverso colore per testimoniare quanto sia normale la diversità. Un gesto banale e simpatico. Tutti potranno aderire quindi semplicemente indossando due calzini di colore diverso e condividendo lo scatto sui social con l’hashtag #calzinispaiati2023. L’evento nato per gioco ha in realtà un significato molto importante di solidarietà e di inclusione.

Idee per celebrarla al meglio

Già molte scuole italiane si stanno organizzando per vivere al meglio l’evento con numerose iniziative. Non solo calzini diversi indossati ma anche altre opportunità di inclusione e di sensibilizzazione delle diversità verso i più piccoli. Sulla pagina Facebook ufficiale della giornata dei calzini spaiati si trovano diversi suggerimenti dove prendere spunto.

Come ad esempio il far disegnare due enormi calzini su dei cartoncini, oppure appendere ad un albero in cortile calzini e pensieri positivi o in assenza creare all’interno dell’atrio un albero con dei rami secchi. E ancora far scrivere ai bambini filastrocche e storie di amicizia e calzini o creare con i calzini dei pupazzetti a cui fargli fare delle simpatiche rappresentazioni.

Insomma la fantasia non è mai poca e ci sono davvero tantissimi modi per far capire ai bambini l’importanza dell’inclusione senza perdere mai l’obiettivo primario del gioco.