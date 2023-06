Frasi 2 giugno 2023 per gli auguri della Festa della Repubblica

Venerdì 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica, un giorno di fondamentale importanza per il Paese, poiché commemora l’istituzione della Repubblica Italiana nel 1946.

Un’occasione per riflettere sui valori democratici, come libertà e unità, un momento di orgoglio nazionale e di rinnovato impegno verso l’ideale di una società democratica. Un sentimento che potrebbe essere riassunto da una frase da pubblicare sui propri social, ma anche da inviare ad amici e parenti per fare gli auguri della Festa della Repubblica.

E chi meglio di coloro che hanno fatto la storia dell’Italia possono essere d’aiuto per suggerire una frase d’auguri perfetta per il 2 giugno 2023; a tal proposito, di seguito ne riportiamo alcune che potreste utilizzare per esprimere il vostro orgoglio verso l’essere italiani e sostenere gli ideali che sono alla base della nostra Costituzione.

Festa della Repubblica: frasi, citazioni e aforismi

Ecco alcune frasi perfette per il 2 giugno 2023. Frasi famose e citazioni che potete utilizzare sia per descrivere una foto pubblicata su Instagram che per pubblicare un post su Facebook, come pure per inviarle ad amici e parenti per gli auguri della Festa della Repubblica.

“Libertà di pensiero, forza nelle parole, purezza nel nostro sangue, orgoglio nelle nostre anime, zelo nei nostri cuori, viva l’Italia, viva la Repubblica”

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

(Articolo 1 della Costituzione Italiana)

“Questo è il mio tricolore: verde come la speranza di un mondo migliore, bianco come la purezza di intenti, rosso come il sangue versato dagli eroi. ”

“La Repubblica è un bene prezioso, e come ogni bene prezioso richiede la sua tutela”

(Giovanni Falcone)

“Una delle offese peggiori che possiamo fare alla Costituzione? L’indifferenza alla politica.”

“O la Repubblica o il caos”

(Pietro Nenni)

“La Patria non è un’opinione. O una bandiera e basta. La Patria è un vincolo fatto di molti vincoli che stanno nella nostra carne e nella nostra anima, nella nostra memoria genetica. È un legame che non si può estirpare come un pelo inopportuno.”

(Oriana Fallaci)

“Volgendo lo sguardo al nostro passato ci si accorge di quanto cammino sia stato fatto dalla Repubblica per garantire agli italiani democrazia, libertà, benessere, giustizia, diritti, qualità della vita. Di quanti ostacoli siano stati superati, quando è prevalsa la coesione, il senso di responsabilità, la lungimiranza. Di questo dobbiamo essere fieri, senza che questo possa indurre a trascurare i tanti problemi e le tante difficoltà che emergono. Questa storia ci induce quindi a guardare al futuro con maggiore ottimismo e forza d’animo: il 2 giugno, oggi come ieri, è una festa per tutti gli italiani.”

(Sergio Mattarella)

“L’Italia è il paese dei sogni, delle passioni, dei sentimenti, ma anche del lavoro, della lotta, della tenacia”

“Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi.”

(Sandro Pertini)

“La bandiera italiana è un vessillo di libertà conquistata da un popolo che si riconosce unito, che trova la sua identità nei principi di fratellanza, di eguaglianza, di giustizia. Nei valori della propria storia e della propria civiltà.”

(Carlo Azeglio Ciampi)

“Quando sono a Torino, a Milano, e non soltanto, mi muovo con emozione per le strade che ricordano i nomi degli uomini che hanno fatto l’Italia, i re e i primi ministri, ma anche i Cattaneo e i Mazzini.”

(Carlo Azeglio Ciampi)

“Gli italiani hanno voluto far un’Italia nuova, e loro rimanere gl’Italiani vecchi di prima, colle dappocaggini e le miserie morali che furono ab antico il loro retaggio; perché pensano a riformare l’Italia, e nessuno s’accorge che per riuscirci bisogna, prima, che riformare sé stesso.”

(Massimo d’Azeglio)

“Quello che resta del tricolore: italiani al verde, notti in bianco e conti in rosso. Buona festa della repubblica.”

“Bisogna che la Repubblica sia giusta e incorrotta, forte e umana: forte con tutti i colpevoli, umana con i deboli e i diseredati. Così l’hanno voluta coloro che la conquistarono dopo venti anni di lotta contro il fascismo e due anni di guerra di liberazione, e se così sarà oggi, ogni cittadino sarà pronto a difenderla contro chiunque tentasse di minacciarla con la violenza.”

(Sandro Pertini)

“Innamoriamoci della Repubblica e mai del potere, solo cosi conserveremo intatto il valore del 2 giugno.”

“L’Italia è la patria comune, l’unità nella diversità, il dialogo tra culture”

Carlo Azeglio Ciampi

“Una delle offese che si fanno alla Costituzione è l’indifferenza alla politica.”

(Piero Calamandrei)

“Dovunque siate, restate sempre italiani”

“L’Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione come un patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, cui essa la affida perché se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore. ”

(Umberto Terracini)

“L’italiano è un popolo straordinario. Mi piacerebbe tanto che fosse un popolo normale.”

(Altan)

“In questa Costituzione c’è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie: son tutti sfociati qui negli articoli.”

(Piero Calamandrei)

“La Repubblica è come quel seme piantato con cura e innaffiato ogni giorno, dal quale nasce e cresce un albero: in cima c’è la pace, lì sventola il tricolore.”

“Le repubbliche vengono create dalla virtù, dallo spirito pubblico e dall’intelligenza dei cittadini. Esse falliscono quando i saggi vengono banditi dai consigli pubblici, perché osano essere onesti, e gli sconsiderati vengono premiati, perché adulano la gente, in modo da poterla tradire.”

(Joseph Story)

“La Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà.”

(Luigi Sturzo)

“Il nostro obiettivo è la creazione di una società di liberi e di uguali, nel quale non ci sia sfruttamento da parte di uomini su altri uomini.”

(Palmiro Togliatti)

“Questa Repubblica si può salvare. Ma, per questo, deve diventare la Repubblica della Costituzione.”

(Nilde Lotti)