Come di consueto, anche quest’anno torna le Festa delle Offerte di Primavera Amazon. Si tratta di una delle finestre di sconti più attese in assoluto, con risparmi che riguardano ogni categoria presente sul portale di e-commerce. Valida fino al 16 marzo, propone ribassi sia per gli abbonati Prime sia per gli utenti Free.

Tra i prodotti che più spesso vengono interessati dalle offerte, ci sono senza dubbio quelli legati al mondo della tecnologia. Cercando con attenzione, spesso è possibile individuare offerte con risparmi superiori ai 100 euro.

In questa guida, ti aiutiamo elencandoti quelle che oggi sono 10 tra le migliori offerte tech in assoluto. Così sarai certo di sfruttare a pieno la Festa delle Offerte di Primavera Amazon.

1. AirPods 4

Gli AirPods 4 sono l’ultimo modello di auricolare targato Apple in vendita e, per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, lo sconto è imperdibile. Solo oggi, le paghi 149,00 euro invece che 199,99 euro, con uno sconto del 25%, nella versione con cancellazione del rumore.

Parliamo di un apparecchio bluetooth con audio adattivo, trasparenza, audio spaziale personalizzato e un design iconico. La custodia di ricarica inclusa dispone della presa USB-C e c’è anche una funzionalità per la ricarica wireless.

2. PS5 Slim + NBA 2K26

Per gli amanti del gaming su console, solo oggi c’è in offerta il bundle che include la PS5 in versione Slim insieme a NBA 2K26, il miglior videogioco per il basket americano. Con lo sconto di Amazon, paghi tutto 449,98 euro invece che 549,99.

La console ha un SSD da 1 TB, il controller DualSense incluso, il cavo HDMI, quello di alimentazione e ASTRO’S PLAYROOM pre-installato. Per il videogioco, troverai un codice Standard Edition da riscattare nel Play Store. Metiti alla prova con le innovazioni PS5, tra cui la grafica 4K HDR e il feedback aptico sul controller.

3. Amazon Kindle Paperwhite

Non potevano mancare i grandi prodotti originali di Amazon e, in questo senso, il Kindle Paperwhite rappresenta un punto di riferimento assoluto. Per tutti gli amanti degli e-book, questo dispositivo è oggi in offerta a 139,99 euro invece che 179,99, con un ribasso del 22%.

Si tratta del modello più veloce di sempre tra quelli lanciati, con la batteria capace di durare più settimane con un’unica ricarica. Ha un nuovo schermo antiriflesso e che non stanca gli occhi, 16 GB di memoria e la colorazione Nero.

4. Ring Intercom Video

Per tutti coloro che sognano una casa Smart, questo Ring Intercom Video è un dispositivo immancabile. Parliamo di un citofono intelligente che ti fornisce il massimo della sicurezza e dell’interconnessione con tutti gli altri device della casa. Costa oggi 54,99 euro, con uno sconto del 45% sui 99,99 euro di listino.

Tra le sue funzionalità più amate, spiccano il video in streaming, le chiavi virtuali e l’accesso da remoto. La configurazione è completamente fai-da-te, non è necessario l’intervento di un tecnico specializzato.

5. Videocamera esterna Blink

Rimaniamo in tema sicurezza e Smart Home con la videocamera Blink Outdoor 2K+, l’ultimo modello della cam di sicurezza senza fili più apprezzata di tutte. Da installare comodamente negli spazi esterni della propria abitazione, puoi trovarla a 49,99 euro invece che 99,99, con un ribasso del 50%.

Gode di una scheda tecnica con risoluzione video 2K, audio ottimizzato e pile capaci di durare fino a due anni. Il suo sistema a due videocamere e la colorazione nera garantiscono sicurezza ed eleganza senza fine. È inclusa anche una prova di 30 giorni gratis del piano in abbonamento Blink Plus.

6. Amazon Echo Spot

Tra i prodotti Amazon oggi in offerta per la Festa delle Offerte di Primavera, spicca l’Amazon Echo Spot. Ultimo modello della linea, è stato proposto in vendita sul portale di e-commerce a 54,99 euro, con uno sconto del 42% sui 94,99 euro di listino.

Si tratta sostanzialmente di una sveglia intelligente personalizzabile in toto grazie all’ausilio dell’assistente vocale Alexa incorporato. Al suo interno, trovi funzionalità utili come la riproduzione di musica, lo schermo per vedere notifiche e altre informazioni, la gestione della domotica e la privacy completa.

7. Amazon Fire TV Stick HD

Vuoi godere della miglior esperienza d’intrattenimento possibile con la tua TV? Allora questa Amazon Fire TV Stick HD è ciò che fa al caso tuo. L’ultimo modello lanciato in commercio è stato messo in promozione con un ribasso del 40%: lo paghi 26,99 euro invece che 44,99.

All’interno della confezione trovi il telecomando vocale Alexa, controlli per la Smart Home, lo streaming in alta definizione, l’audio rivisto da zero e il marketplace per scaricare decine di app originali o pubblicate da developer di terze parti. L’esperienza diventa completa come mai prima.

8. Robot Aspirapolvere Lefant M3Max

Questo è di gran lunga lo sconto maggiore che puoi trovare oggi su Amazon nella sezione tecnologia ed elettrodomestici. Il potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3Max ha registrato uno sconto del 74%. Di listino costa 1.299,99 euro ma, grazie alla Festa delle Offerte di Primavera, lo paghi solo 341,99 euro.

Parliamo di un potente apparecchio con mappatura completa della casa, 20.000 Pa di potenza, una stazione All-in-one non ingombrante, la navigazione dToF, una capienza di 3.2L di acqua con autosvuotamento. Cui si aggiungono il lavaggio Mop a 45°C, l’asciugatura, Alexa, l’app originale e la connettività Wi-Fi, 4G e 5G.

9. Samsung Galaxy Tab A11+

Tra i tablet di fascia media più apprezzati in assoluto, non si può non menzionare il Samsung Galaxy Tab A11+. Sponsor ufficiale delle ultime Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, si tratta di un dispositivo che puoi fare tuo a 189,99 euro. Tutto grazie allo sconto del 32% applicato sui 279,00 euro di prezzo consigliato.

Nella versione WiFi da 128 Giga di memoria, ha 6 GB di RAM e un display da 11 pollici con refresh rate da 90 Hz per non perderti mai nulla in termini di qualità. Puoi acquistarlo nell’elegante versione Silver.

10. Xiaomi 17 Ultra+TV A Pro 50"

Chiudiamo questa lista di 10 offerte per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon con uno dei bundle migliori. Il nuovissimo Xiaomi 17 Ultra, insieme al TV A Pro QLED da 50", è in offerta al prezzo bomba di 1.499,50 euro. Lo sconto applicato è del 18% sui 1.826,57 euro di listino.

Lo smartphone vanta uno dei migliori comparti fotografici della storia, con un teleobiettivo Leica da 200 MP e una lente ultra-dinamica da 1 pollice. Trovi dentro anche il chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una batteria da 6000 mAh. Il televisore gode invece di HDR+, audio Dolby Atmos e Google TV come sistema operativo.