Elezioni amministrative 2024, dove si vota? Data e Comuni al voto

Elezioni amministrative 2024, la guida: saranno oltre 3.840 i Comuni chiamati al voto per eleggere il sindaco, un appuntamento molto delicato e atteso visto le tante grandi città che saranno interessate da questa tornata delle comunali.

Come avvenuto cinque anni fa, anche nel 2024 il primo turno delle amministrative dovrebbe essere accorpato alle elezioni europee e alle regionali in Piemonte: la data ufficiosa di conseguenza sarebbe quella di domenica 9 giugno, con gli eventuali ballottaggi che poi si andrebbero a tenere come di consuetudine dopo due settimane.

In nome dell’autonomia, i quasi 200 Comuni facenti parte di Regioni a statuto speciale che nel 2024 eleggeranno il proprio sindaco, potrebbero votare in una data differente rispetto al resto del Paese.

La legge elettorale invece è uguale praticamente in tutta Italia: alle elezioni amministrative se nessuno dei candidati al primo turno ottiene più del 50% dei voti - 40% in Sicilia - allora diventa necessario un ballottaggio tra i due più votati.

Vediamo allora dove si voterà alle elezioni amministrative 2024, un importante banco di prova per la maggioranza di centrodestra visto che, salvo sorprese, ci sarà una sorta di election day in Italia.

Elezioni amministrative 2024: dove si vota

Il 2024 sarà un anno molto delicato dal punto di vista elettorale. Oltre alle europee che già agitano i sonni dei vari partiti, per quanto riguarda le elezioni regionali i seggi si apriranno in ben cinque Regioni: Abruzzo, Sardegna, Basilicata, Piemonte e Umbria.

C’è molta attesa anche per le elezioni amministrative 2024, visto che si voterà in 27 Comuni capoluogo di Provincia di cui ben 6 capoluogo anche di Regione. In totale dovrebbero essere 3.844 i consigli comunali da dover rinnovare.

Ecco nel dettaglio quali sono i 27 Comuni capoluogo interessati dalle elezioni amministrative 2024:

Ascoli Piceno

Avellino

Bari

Bergamo

Biella

Cagliari

Caltanissetta

Campobasso

Cremona

Ferrara

Firenze

Forlì

Lecce

Livorno

Modena

Pavia

Perugia

Pesaro

Pescara

Potenza

Prato

Reggio Emilia

Rovigo

Sassari

Verbania

Vercelli

Vibo Valentia

Tra i principali centri non capoluogo interessati da questa tornata delle amministrative troviamo Giulianova, Aversa, Nola, Tivoli, Rozzano, Fano, Termoli, Gela e Foligno.