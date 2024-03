Chi finanzia Trump per le elezioni Usa 2024? Raccolti 30 milioni, c’è un problema di soldi

Chi finanzia Trump per le elezioni Usa 2024? Ora che per l’ex presidente è ufficiale la nomination repubblicana dopo il ritiro anche di Nikki Haley dalle primarie del Gop, questa domanda assume ancor più valore in vista della sfida per la Casa Bianca che andrà in scena il prossimo 5 novembre.

Salvo sorprese per i Democratici il candidato sarà ancora Joe Biden, anche se non mancherebbero degli interrogativi in merito allo stato di salute del presidente tanto che i dem starebbero pensando anche a possibili nomi alternativi.

Per i sondaggi al momento Trump sarebbe in vantaggio rispetto a Biden, ma come abbiamo imparato nel 2020 le elezioni presidenziali negli Usa si giocheranno in quegli Stati in bilico che quattro anni fa sono stati decisivi per la vittoria dei Democratici.

Alle elezioni Usa 2024 però per i due candidati sarà fondamentale anche avere a disposizione un ingente budget per la propria campagna elettorale, da sempre molto esosa Oltreoceano specie in una sfida all’ultimo voto come si preannuncia essere quella tra Trump e Biden.

Diamo uno sguardo allora a quanti soldi avrebbe a disposizione Donald Trump per la campagna elettorale delle elezioni Usa 2024, chi lo starebbe finanziando e perché presto tutto questo denaro potrebbe non bastare al tycoon.

Elezioni Usa 2024: quanti soldi ha Trump

Le elezioni Usa 2024 con ogni probabilità si giocheranno sul filo del rasoio e, i due candidati, già da tempo hanno messo in moto la loro possente macchina elettorale che però ha bisogna di un fiume di denaro per poter funzionare al meglio.

Come rivelato qualche giorno fa dal Financial Times, Donald Trump sarebbe rimasto indietro rispetto a Joe Biden per quanto concerne la raccolta fondi per le elezioni presidenziali del 5 novembre.

Per il Ft lo staff dell’ex presidente avrebbe riferito alla commissione elettorale che a gennaio nelle disponibilità della campagna di Trump ci sarebbero 30 milioni di dollari, 3 milioni in meno rispetto a quanto comunicato a dicembre.

Joe Biden invece a gennaio avrebbe avuto a disposizione cash ben 56 milioni di dollari, in netto aumento rispetto ai 46 milioni dichiarati a dicembre. In sostanza i Democratici avrebbero in cassa quasi il doppio del budget di Donald Trump.

Chi finanzia Donald Trump?

Donald Trump fin da prima della sua scesa in politica è stato un sinonimo di ricchezza; stando a quanto riportato dalla rivista specializzata Forbes, al momento il tycoon avrebbe un patrimonio personale stimato in 2,6 miliardi di dollari, tanto da essere la 1.288° persona più ricca al mondo.

In una recente deposizione Trump ha affermato di avere una liquidità pari a 400 milioni di dollari, una cifra però che non coprirebbe l’ammontare di quanto presto potrebbe dover pagare - in attesa dell’esito del ricorso presentato - come stabilito in due cause.

Donald Trump infatti è stato condannato a pagare 355 milioni di dollari come risarcimento in un processo civile per frode finanziaria, mentre dovrà versare la bellezza di 85 milioni di dollari alla scrittrice E. Jean Carroll dopo aver perso una causa per diffamazione.

Le donazioni dei privati cittadini di conseguenza presto potrebbero non bastare più a Trump che, non a caso, di recente ha messo in vendita le scarpe “Never Surrender” al modico prezzo di 399 dollari al paio: in poche giorni ne sarebbero state vendute un migliaio.

Nei giorni scorsi poi Donald Trump ha incontrato Elon Musk - il secondo uomo più ricco al mondo stando alla classifica di Forbes -, con un eventuale finanziamento da parte del magnate australiano che potrebbe dare ossigeno alle casse dell’ex presidente.