Che fine ha fatto Lele Mora? Cosa fa oggi l’ex agente dei vip

Che fine ha fatto Lele Mora? Fino a qualche anno fa nel mondo della tv o dello spettacolo in generale sembravano essere tutti ai suoi piedi, vista l’innegabile capacità di poter far decollare le carriere artistiche dei suoi assistiti.

Lele Mora nei primi anni del nuovo millennio poteva contare all’interno della sua scuderia - la LM Managements Estende creata nel 2000 e dichiarata fallita dal Tribunale di Milano nel giugno del 2010 - artisti come Simona Ventura, Christian De Sica, Sabrina Ferilli, Valeria Marini, Vittorio Emanuele di Savoia, Rocco Casalino, Michele Santoro e anche Fabrizio Corona.

“Oggi l’ex pettinatore del bluesman Zucchero (lo ha raccontato al ’Giornale’) vanta relazioni di tutto rispetto - scrisse di lui nel 2007 L’Espresso -, se è vero che parla allegramente con il ministro della Giustizia Clemente Mastella. Mora ha molto peso nelle direzioni di Rai e Mediaset, di cui è fornitore cruciale di materia prima. Interi programmi dipendono da lui per il casting, da ’L’Isola dei Famosi’ alle veline di ’Striscia la notizia’, dalle schedine di Simona Ventura a ’La pupa e il secchione’. La potente Maria De Filippi, che è in società con Maurizio Costanzo, per rifornirsi di facce nuove nel suo ’Uomini e donne’ si rivolge a lui. Gli sono molto vicini Emilio Fede, direttore di Rete 4 e gaio pretoriano di Silvio Berlusconi, e Antonio Marano direttore di Raidue, entrambi finiti nell’album ’Le figurine dei vip’ prodotto da Mora insieme a Radio 105 di Alberto Hazan. Fa affari con lui il produttore Giorgio Gori di Magnolia, la cui ’Isola’ non esisterebbe senza i cast fatti da Mora, e per la prossima stagione appare a rischio. L’agente veneto è amico di Flavio Briatore. Il rapporto tra Mora e Berlusconi è stato poco raccontato (e non entusiasma la moglie Veronica)”.

Bisogna ricordare infatti come in quegli anni Lele Mora fosse considerato come l’uomo più potente della tv italiana, con “un giro d’affari che fa paura” come scrisse all’epoca sempre il celebre settimanale.

Quello che è successo poi è cosa nota: i guai giudiziari con i 407 giorni passati al carcere milanese di Opera, i problemi di salute, l’allontanamento dalla tv e dal mondo dello spettacolo in generale fino all’ultimo avvistamento di alcuni giorni fa in un mercato rionale di Torino.

Vediamo allora la biografia di Lele Mora, dando uno sguardo a cosa fa oggi il celebre ex agente dei vip che adesso sembrerebbe aver cambiato totalmente vita.

La biografia di Lele Mora

Nome: Dario Gabriele Mora

Data di nascita: 31 marzo 1955

Età: 69 anni

Luogo: Bagnolo di Po (Rovigo)

Famiglia: è stato sposato e ha due figli, Diana e Mirko

Lavoro: imprenditore, agente di spettacolo

Cosa fa oggi Lele Mora

Negli ultimi tempi quando si è parlato di Lele Mora spesso è stata usata l’espressione “dalle stelle alle stalle”. Del resto la storia dell’ex agente dei vip è emblematica del mondo dello spettacolo.

Nei giorni scorsi su tutti i giornali ha fatto capolinea la notizia che Mora, da tempo lontano dai riflettori della tv, venda ora pellicce al mercato di Piazza Benefica a Torino, con i capi in questione che costerebbero anche migliaia di euro.

“Bastano uno o due capi e la giornata è fatta. E poi quelli sono i prezzi pieni, noi facciamo sconti speciali. Questa costerebbe 3.500 euro, noi la diamo via a 800" - ha dichiarato a La Stampa -. Sono un bisnonno felice, ho due figli e tanti amici che mi vogliono bene. Non sa quanti inviti ancora ricevo dalle televisioni per essere intervistato, ma rifiuto sempre”.

“La scelta di non tornare in televisione così sarebbe la sua, ma i motivi sarebbero anche legati alla sua salute. Non sono sparito perché non mi volevano più, mi sono fatto da parte perché sono stato molto male e mi devo curare - ha dichiarato a giugno 2023 a Diva e Donna -. Ho problemi con la memoria a breve termine, a volte mi dimentico che cosa ho fatto poche ore prima, mentre ricordo bene tutto il passato: è l’inizio della demenza senile e l’unica mia speranza è che la malattia cammini piano piano”.

In precedenza nel 2019 ha scoperto di avere un cancro maligno tra polmoni e reni, con la malattia che l’ha costretto a una delicata operazione, il tutto dopo aver finito di pagare il suo conto con la giustizia per le inchieste per bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale oltre a quella per favoreggiamento della prostituzione.

La vita e la carriera di Lele Mora potrebbe essere tranquillamente il copione di un film, di una serie tv o di un docufilm tanto in voga al giorno d’oggi, con l’ex agente che dopo aver dominato per anni la tv nostrana che ora si starebbe dividendo tra la sua Verona e la bancarella di pellicce a Torino.