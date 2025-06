Anche Banca Sistema finisce nel mirino, Banca CF+ lancia OPA. Il titolo crolla (-10%), ecco perché

Nella stagione delle OPA di Piazza Affari un’altra banca italiana finisce preda di una rivale a caccia di occasioni: è Banca Sistema, su cui Banca CF+ ha promosso un’OPA, ovvero un’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle sue azioni ordinarie.

Ma le azioni di Banca Sistema non solo non beneficiano della notizia, ma crollano, in quanto l’offerta promossa dall’istituto è praticamente a sconto.

Le azioni segnano un tonfo di oltre il 10%, precipitando a quota 1,764 euro, valore anche inferiore al prezzo dell’offerta, che già era a sconto di poco più dell’8% rispetto all’ultimo prezzo di chiusura del titolo Banca Sistema di venerdì scorso.

Banca CF+ lancia OPA su Banca Sistema, il prezzo offerto e la ratio dell’offerta L’annuncio della ennesima operazione di risiko bancario di Piazza Affari è arrivata da Banca CF+ con un comunicato, in cui l’offerente ha precisato che l’OPA non è finalizzata al delisting di Banca Sistema, e che l’offerta è pari a 1,80 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta. Il prezzo offerto di 1,80 euro, è così composto: 1,382 euro in contanti, 0,418 euro attraverso l’attribuzione di 21 azioni di Kruso Kapital, società controllata da Banca Sistema, previo frazionamento delle azioni di Kruso Kapital sulla base del rapporto 1:98 per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta. L’Offerta, si legge nella nota di Banca CF+, “rappresenta un’operazione di mercato rivolta a tutti gli azionisti di Banca Sistema, che per effetto dell’adesione alla stessa – data la struttura di prezzo proposta – avranno contemporaneamente l’opportunità di”: Valorizzare immediatamente l’investimento effettuato nel tempo in Banca Sistema , riducendo i potenziali rischi connessi alla realizzazione degli obiettivi strategici di medio-lungo termine, in

funzione del pagamento corrispettivo in contanti .

, riducendo i potenziali rischi connessi alla realizzazione degli obiettivi strategici di medio-lungo termine, . Mantenere il proprio investimento nel business del credito su pegno di KK, garantendo continuità nel perseguimento degli obiettivi industriali e finanziari a suo tempo delineati. Così Banca CF+ comunica: “L’Offerta, che resta subordinata all’ottenimento delle relative autorizzazioni regolamentari e all’avveramento di determinate condizioni di efficacia, è volta all’acquisizione da parte di Banca CF+ della titolarità del 100% delle azioni di Banca Sistema (le “Azioni”) ammesse alla negoziazione su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e non è finalizzata al delisting delle Azioni dell’Emittente. È intenzione di Banca CF+ procedere alla fusione per incorporazione dell’Offerente stessa in Banca Sistema, non appena possibile, a seguito del perfezionamento dell’Offerta”. A seguito del perfezionamento dell’offerta e sulla base dei dati al 31 dicembre 2024, il nuovo gruppo bancario nascente dall’OPA lanciata da Banca CF+ su Banca Sistema, potrà contare su un totale attivo superiore a 6,5 miliardi e crediti verso la clientela per oltre 4,3 miliardi. Banca CF+, che è assistita nell’operazione da UniCredit quale advisor finanziario e da Chiomenti quale advisor legale, ha sottolineato nella nota di beneficiare del “ pieno sostegno patrimoniale di fondi gestiti da Elliott Investment Management L.P., quale azionista di riferimento, a supporto dei piani di crescita e sviluppo conseguenti alla realizzazione dell’Offerta”. In evidenza il commento di Iacopo De Francisco, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca CF+: “Il settore bancario italiano sta attraversando una fase di consolidamento. Anche nel segmento delle banche specializzate, vi è l’esigenza di avere operatori più grandi ed efficienti, con dotazioni patrimoniali ampie che consentano di sfruttare le opportunità presenti nel mercato. L’integrazione di Banca CF+ con Banca Sistema consente di unire competenze, tecnologie e visione industriale per creare un operatore più solido e innovativo, capace di crescere nei segmenti di business d’elezione. Rimarremo una realtà quotata, e ciò offrirà l’opportunità di aggregare anche altri operatori che possano portare competenze e asset distintivi. Questa iniziativa genererà valore per tutti gli stakeholder”. leggi anche Banca Sistema, alt dividendi da Bankitalia. Tonfo azioni, crollo shock a Piazza Affari

Il profilo di Banca CF+: il presidente, CEO e l’azionariato Banca CF+ è una banca che affonda le sue radici nell’anno 1898. Come essa stessa si definisce, si tratta di “un gruppo bancario specializzato in soluzioni di finanziamento alle imprese, in situazioni performing o re-performing e offriamo servizi di factoring, di acquisto crediti fiscali e di finanziamento a breve e medio termine di aziende con esigenze strutturali e di liquidità ”. L’istituto è “ una challenger bank senza filiali che opera attraverso modelli operativi e distributivi avanzati”, che punta sulla tecnologia intesa come “strumento che facilita e accelera l’accesso al credito per le imprese”. Il presidente di Banca CF+ è Panfilo Tarantelli, mentre il CEO è Iacopo De Francisco. L’azionariato è composto da Tiber Investments 2 S.à r.l., una subsidiary dei fondi gestiti da Elliott Management Corporation, che detiene una partecipazione di controllo. Altri azionisti sono investitori privati, tra cui i Tages Partners e alcuni imprenditori.