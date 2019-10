Premio Nobel per l’Economia 2019: chi ha vinto e perché

Chi ha vinto il premio Nobel per l’Economia 2019 e perché? Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer sono stati nominati i vincitori di quest’edizione.

Quella odierna è stata la cinquantunesima assegnazione del prestigioso riconoscimento (qui tutti i dettagli sul valore del premio e su quanti soldi guadagnano i vincitori).

Il premio Nobel per l’Economia è stato introdotto soltanto nel 1969 per iniziativa della Banca di Svezia. Le altre categorie invece sono state istituite dal chimico svedese Alfred Nobel.

I vincitori del premio Nobel per l’Economia 2019, sono stati scelti per un merito particolare. Vediamo dunque chi ha vinto e perché.

Premio Nobel Economia 2019: chi ha vinto e perché

Come anticipato, i vincitori del premio Nobel per l’Economia 2019 sono stati tre: Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer si sono contrraddistinti per aver utilizzato un approccio di natura sperimentale volto a combattere o quantomeno alleviare la povertà.

La loro ricerca, si legge, ha notevolmente migliorato la capacità di combattere la povertà globale. In circa 20 anni il loro approccio basato sugli esperimenti ha trasformato l’economia dello sviluppo, oggi un fiorente campo di ricerca.

Ad oggi, hanno continuato, 700 milioni di persone sono costrette a vivere con redditi estremamente bassi, mentre ogni anno 5 milioni di bambini muoiono prima di aver compiuto 5 anni per malattie che potrebbero essere prevenute o curate con trattamenti relativamente economici. Da qui la necessità di effettuare studi approfonditi.

I vincitori del premio Nobel per l’Economia 2019 hanno elaborato un nuovo approccio volto a far emergere i modi migliori per combattere la povertà globale.

I vincitori ipotizzati

Prima dell’annuncio ufficiale, il data provider Clarivate Analytics ha stilato una lista di possibili vincitori del Premio Nobel per l’Economia 2019. Tra questi:

W. Brian Arthur: professore al Santa Fe Institute, giudicato meritevole per le sue ricerche sulle conseguenze dei rendimenti crescenti (o effetti di rete) nei sistemi economici.

Søren Johansen and Katarina Juselius: professori dell’università di Copenhagen, considerati papabili vincitori per lo sviluppo del metodo VAR (vector autoregressive) per l’esame dei dati di serie temporali.

Ariel Rubinstein: professore universitàrio sia a Tel Aviv che a New York, si è distinto per le sue teorie economiche e dei giochi e ha sviluppato un modello di contrattazione che ha mostrato come due giocatori avrebbero negoziato per condividere un premio.



Come anticipato però i vincitori del Premio Nobel per l’Economia 2019 sono stati Duflo, Kremer e Banerjee. Così come per le altre categorie, la premiazione ufficiale e la consegna del riconoscimento avverranno il 10 dicembre prossimo.

Storia del premio

La storia del premio Nobel per l’Economia prende vita dall’istituto svedese Sveriges Riksbank che proprio nel 1969 ha deciso di mettere a disposizione un fondo per l’assegnazione del riconoscimento a personalità particolarmente brillanti in materia.

Esso ha spesso ha suscitato riflessioni critiche, sia perché l’assegnazione metterebbe sullo stesso piano chimica, fisica, medicina ed economia, considerando quest’ultima una scienza esatta, sia per le strette implicazioni con il potere politico.

I vincitori del Premio Nobel per l’Economia, infatti, vengono riconosciuti per l’importanza di teorie spesso strettamente collegate con l’attualità, con le scelte strategiche delle grandi potenze e con l’andamento globale dell’economia. Il rischio, per molti, è che il riconoscimento aumenti il loro potere di influenza e renda dominante una teoria piuttosto che un’altra.

Le critiche sono state tali da spingere l’economista Gunnar Myrdal, vincitore del premio nel 1974, a proporne l’abolizione.

Premio Nobel per l’Economia: i vincitori delle passate edizioni

Nel 2018 il riconoscimento è stato assegnato agli economisti statunitensi Paul Romer e William Nordhaus, che si sono occupati di cambiamenti climatici e innovazione tecnologica, arrivando a riscrivere il concetto di crescita economica.

Nel 2017, invece, il Premio Nobel per l’Economia è andato a Richard Thaler per i suoi studi sull’economia comportamentale. L’anno precedente, nel 2016, è toccato a Bengt Holmström e Oliver Hart per gli studi sulla teoria dei contratti.

Le analisi relative a consumi, welfare e povertà hanno consentito all’economista Angus Deaton di vincere il premio nel 2015. Il francese Jean Tirole è stato insignito del riconoscimento nel 2014, a seguito degli approfondimenti sul potere di mercato e la regolamentazione.

Nel 2019 invece il premio Nobel per l’Economia è stato assegnato per lo studio sperimentale della lotta alla povertà mondiale.