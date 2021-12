Quanto costa andare a Disneyland: Parigi, Orlando e Los Angeles, i prezzi totali

Per una vacanza da sogno c’è chi sceglie luoghi tropicali ed esotici lontano da tutto e da tutti e chi invece, non vede l’ora di circondarsi di palazzi e monumenti in una grande metropoli globalizzata.

Questo dualismo però non tiene conto delle più iconiche tra le vacanze da favola, la preferita da molte famiglie e sicuramente da tutti gli appassionati della casa di produzione del mitico Topolino: un bel viaggio a Disneyland. Per questa tipologia di turisti la più grande aspirazione è infatti quella di visitare i vari parchi tematici dedicati in giro per il mondo e vivere un’esperienza all’insegna della fantasia.

Se però il desiderio di visitare uno di questi parchi per ora è rimasto ancora un sogno nel cassetto e non sapete ancora come organizzare la vostra prossima avventura, è tempo di scoprire quale destinazione farebbe al caso nostro e sarebbe a misura di budget.

Abbiamo infatti confrontato i prezzi degli ingressi dei tre parchi Disneyland più famosi e visitati.

Quanti parchi esistono al mondo?

Il parco originale è quello che si trova a Los Angeles ed è denominato Disneyland o Disneyland Park. Questo parco divertimenti è inoltre l’unico aperto dalla Walt Disney Company e inaugurato in vita da Walt Disney in persona.

C’è però una vasta gamma di scelta qualora si sia intenzionati ad andare in un altro dei parchi targati Disney sparsi in giro per i vari continenti.

Gli altri 5 resort Disneyland nel mondo sono:

Walt Disney World, Florida, aperto nel 1971;

Tokyo Disneyland, Giappone, aperto nel 1983;

Disneyland Paris, Francia, aperto nel 1992;

Hong Kong Disneyland, Cina, aperto nel 2005;

Shanghai Disney Resort, Cina, aperto nel 2016.

Disneyland Park a Los Angeles: costi e vantaggi

Ubicato ad Anaheim, nella periferia di Los Angeles, Disneyland Park è stato inaugurato nel 1955 ed è ancora oggi popolarissimo.

Questa meta nel Southern California comprende ben due parchi a tema, Disneyland Park e Disney’s California Adventure Park. Per una prima esperienza conviene senza dubbio visitare il primo dei due, mentre, se si vuole approfondire la conoscenza dell’universo di Topolino, Disney’s California Adventure è capace di regalare al visitatore non solo divertimento ma anche una panoramica delle grandi bellezze della California.

Ad ogni modo entrambi i parchi sono piuttosto costosi. A livello di prezzi questi possono variare tra 97.00 e 135.00 dollari, per gli adulti e da 91.00 e 147.00 dollari per i bambini da 3 a 9 anni. La differenza ovviamente dipende dal periodo dell’anno in cui si visita il parco e dall’orario di accesso.

Il primato del Walt Disney World, Florida

Il Walt Disney World Resort del lago Buena Vista, vicinissimo ad Orlando in Florida, è ufficialmente il parco divertimento più grande al mondo perché comprende quasi 39 chilometri quadrati di spazi attrattivi, campi da golf, alberghi e centri termali. A scegliere questa meta sono oltre 50 milioni i visitatori provenienti da tutto il mondo.

I biglietti di DisneyWorld per un adulto costano 85 dollari, mentre per un bambino tra i 3 e i 9 anni di età costano 79 dollari. Cinque giorni invece costano 251 dollari per un adulto e 232 per un bambino.

Disneyland Paris: la capitale europea della fantasia

Il tariffario di Disneyland Paris è il più vantaggioso e flessibile con notevoli agevolazioni in alcuni giorni dell’anno e un rimborso assicurato in caso di cancellazione entro 72 ore dalla data prescelta.

Le opzioni possibili sono le seguenti:

€54,00 / adulto (12+)

€50,00 / bambino (3-11)

€59,00 / adulto (12+)

€54,00 / bambino (3-11)

€79,00 / adulto (12+)

€73,00 / bambino (3-11)

€89,00 / adulto (12+)

€82,00 / bambino (3-11)

€94,00 / adulto (12+)

€86,00 / bambino (3-11)

€99,00 / adulto (12+)

€91,00 / bambino (3-11)

La grande oscillazione di valori può quindi adattarsi a tutte le esigenze. In questo caso quindi il vantaggio maggiore è quello costituito dai biglietti che riportano una data specifica poiché, quando invece si vuole acquistare un ingresso valido in uno qualsiasi dei 365 giorni dell’anno, la tariffa fissa è pari a 99 euro.

A prescindere però dalla città, grazie alle scenografie di grande effetto e agli innumerevoli spettacoli che colorano l’atmosfera di ogni angolo dei vari resort, queste attrazioni restano la gioia di grandi e piccini sapendo sempre regalare ad ognuno un’esperienza unica nel suo genere.