Juventus Inter, niente diretta in chiaro? Dove vedere la partita dopo l’allarme coronavirus

Juventus-Inter storicamente non è mai una partita come tutte le altre. Questa volta però ad aggiungere ulteriori interrogativi sono però elementi extracalcistici, vista l’emergenza coronavirus in corso che inevitabilmente sta coinvolgendo anche il mondo dello sport.

Da calendario il Derby d’Italia è in programma domenica 1 marzo alle ore 20:45. In questo momento però anche data e orario sono in discussione oltre alla possibilità per i tifosi che hanno acquistato il biglietto di poter assistere al match.

Vista l’emergenza, lo scorso 23 febbraio il DPCM approvato dal governo ha previsto misure di contenimento nelle regioni Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Piemonte, dove si potranno disputare fino al 1 marzo incontri solo a porte chiuse.

Per cercare di venire incontro ai tifosi Sky, che è l’emittente che trasmetterà in diretta esclusiva la partita, ha avanzato l’ipotesi di far vedere Juventus-Inter in chiaro tramite il loro canale TV8 ma anche Rai e Mediaset si erano detti disponibili.

A impedire la trasmissione in chiaro dell’incontro ci sarebbe però la legge Melandri alla quale servirebbe una deroga, i tempi che appaiono molto stretti, visto che il bando per la trasmissione delle partite in chiaro non è stato effettuato.

Dove vedere Juventus-Inter? Diretta TV e streaming

In attesa di comunicazioni ufficiali, al momento Juventus-Inter si giocherà regolarmente ma a porte chiuse domenica 1 marzo alle ore 20:45. A trasmettere l’incontro in diretta esclusiva sarà SkySport.

Il delicato match d’alta classifica potrà essere visto per chi ha i requisiti d’accesso anche in streaming da mobile su PC, smartphone e tablet per iOS e Android tramite la piattaforma Skygo.

Se invece avete un abbonamento al pacchetto Sport di Now TV potete guardare la sfida tra Juventus e Inter comodamente su smartphone, tablet e PC e anche in TV tramite Google Chromecast e attraverso l’apposita app per Smart TV.

In alternativa potete approfittare dei 14 giorni di prova gratuita previsti dal servizio, ma attenzione al rinnovo automatico. Si può risparmiare anche scegliendo di acquistare solo Juventus-Inter con la sottoscrizione da un giorno al prezzo di 7,99 euro.

Detto questo ci sono anche tutte le ipotesi circolate negli ultimi giorni. Come abbiamo visto, nonostante una generale disponibilità da parte di tutte le parti in causa appare difficile che la partita venga trasmessa in diretta in chiaro.

Si è parlato anche di un possibile slittamento della partita a lunedì 2 marzo, giorno in cui a meno di nuovi provvedimenti non sarebbero più in vigore le misure restrittive disposte dal governo che per il momento sono previste fino a domenica 1 marzo. Nel caso quindi si potrebbe giocare a porte aperte con Sky che trasmetterebbe regolarmente l’incontro.