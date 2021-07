Bonus vacanze nel Lazio: 2 notti gratis in più. Come funziona e lista delle strutture

Aumentano le iniziative per favorire il turismo in Italia, dopo il duro periodo causato dall’emergenza sanitaria, e dalla Regione Lazio arriva una proposta che permette di avere gratis fino a due notti ogni cinque, grazie al progetto “Più notti, più sogni”.

L’iniziativa è stata presentata dal presidente della Regione Nicola Zingaretti, il quale ha precisato di aver messo a disposizione dei turisti un fondo di 10 milioni di euro, che serviranno per far ripartire il turismo nel Lazio. Vediamo quindi come funziona il progetto e quali sono gli hotel e le strutture che partecipano.

Bonus vacanze nel Lazio, fino a 2 notti gratis: come funziona

Grazie al bonus vacanze del Lazio, i turisti che visiteranno la regione potranno usufruire di una o due notti gratis all’interno degli hotel e delle strutture che aderiscono all’iniziativa. Il progetto ha come obiettivo quello di incentivare il turismo nelle principali città del Lazio, come Roma, ma anche nei piccoli paesini meno conosciuti, attraverso due formule. Vediamo quali sono e come funzionano:

la prima formula permette di avere una notte gratuita , finanziata dalla Regione, dopo un pernottamento di almeno 3 notti consecutive nella stessa struttura;

, finanziata dalla Regione, dopo un pernottamento di almeno nella stessa struttura; la seconda dà diritto a 2 notti gratis dopo un pernottamento di almeno 5 giorni consecutivi nella stessa struttura.

In entrambi i casi il costo delle notti aggiuntive sarà a carico della Regione che ha stanziato in totale 10 milioni di euro per far ripartire il turismo. A questo progetto si aggiungono poi anche altre iniziative, come quella dedicata ai trasporti pubblici per i giovani dai 15 ai 25 anni, residenti o domiciliati nel Lazio, che potranno viaggiare gratuitamente su tutti gli autobus Cotral o sui treni regionali per 30 giorni dall’attivazione del servizio, grazie alla “Lazio Youth Card”.

La lista degli hotel e delle strutture

All’iniziativa partecipano centinaia di strutture dislocate in tutta la regione, e sarà possibile effettuare la prenotazione direttamente attraverso gli hotel che aderiscono al progetto, consultabili, grazie ad un sistema di geolocalizzazione, dal sito ufficiale di VisitLazio. È possibile usufruire delle notti gratis già da adesso e fino all’esaurimento dei 10 milioni di euro messi a disposizione dalla regione. Ecco alcuni degli hotel che partecipano a “Più notti, più sogni”:

