FedEx crolla a Wall Street: tutta colpa di Amazon

Indicazioni trimestrali sotto le stime e taglio dell’outlook innescherebbero le vendite su qualsiasi titolo.

Se a queste due cause aggiungiamo l’addio, probabilmente definitivo, da parte di quello che probabilmente è il tuo maggiore cliente, allora il quadro si fa particolarmente fosco.

A poco più di un’ora dall’avvio delle contrattazioni, le azioni FedEx a Wall Street passano di mano a 147,72 dollari, -9,5% rispetto al dato precedente.

FedEx: indicazioni negative dai numeri del trimestre

Innanzitutto partiamo dai numeri trimestrali di FedEx. Negli ultimi tre mesi, FedEx ha registrato un utile per azione in versione “adjusted” di 2,51 dollari, -15 centesimi rispetto ai 2,76 dollari stimati dagli operatori.

Su base non depurata, l’utile nel trimestre fiscale terminato al 30 novembre è sceso dai 935 milioni di un anno fa a 560 milioni di dollari.

Peggio del previsto anche il fatturato di FedEx che, atteso a 17,58 miliardi, si è attestato a 17,32 miliardi.

FedEx: ridotta la stima sull’intero esercizio

Oltre a conti inferiori alle stime, FedEx ha annunciato di attendersi un utile per azione (eps, earing per share) adjusted, depurato cioè delle componenti straordinarie, compreso tra 10,25 e 11,5 dollari per azione.

In precedenza la società aveva stimato un eps di compreso tra 11 e 13 dollari e le stime degli analisti erano a metà del range indicato.

“La revisione della guidance riflette stime inferiori alle stime sul fatturato in ognuna delle nostre divisioni relative i trasporti e stime maggiori del previsto per quanto riguarda le spese”, ha detto il Cfo di FedEx, Alan Graf.

Nel comunicato di presentazione dei dati trimestrali, FedEx ha attribuito l’andamento dei conti a numerosi fattori, tra cui l’indebolimento delle condizioni economiche globali e la perdita di giro d’affari legata all’addio “di un grosso cliente”.

Amazon vieta FedEx per le consegne Prime

Il “grosso cliente” citato da FedEx si chiama Amazon che, qualche giorno fa ha vietato ai venditori terzi, che rappresentano il 58% delle vendite complessive (era il 34% nel 2010), di avvalersi dei servizi di FedEx per le consegne Prime.

La decisione è stata ufficialmente motivata dalle performance deludenti della società di spedizioni. Il divieto sarà effettivo da questa settimana e durerà «fino al miglioramento -riporta la mail inviata da Amazon- dei metodi di consegna».

Il divieto di utilizzare FedEx è già attivo sul mercato statunitense, che da solo rappresenta la metà delle vendite realizzate attraverso la piattaforma di Amazon.

Amazon può permettersi di fare a meno di FedEx

Amazon può permettersi una mossa del genere, tanto più importante perché effettuata a ridosso di un periodo “caldo” come quello natalizio, grazie ai progressi messi a segno dal proprio sistema di consegna che, stimano gli analisti, è destinato a rivaleggiare con i colossi globali del calibro della stessa FedEx e di UPS.

Al momento, il network globale di Amazon include quasi 200 centri di smistamento in cui i prodotti sono impacchettati per la consegna agli utenti finali.

A questi magazzini Amazon aggiunge una flotta di 50 aerei cargo ed a 150 punti di consegna dove gli ordini vengono caricati nei furgoncini Amazon che si occupano dell’ultimo miglio fino alla casa del cliente.

Nel corso dell’anno, è proprio sull’ultimo miglio che si sono concentrati gli sforzi di Amazon che ha incrementato la flotta di furgoncini di 30 mila unità. Al momento, secondo i calcoli di Morgan Stanley, Amazon tramite la propria flotta consegna in totale autonomia circa metà degli ordini sul territorio statunitense.

Amazon: nuovi centri distribuzione in Puglia e Abruzzo

Ma l’avanzata del sistema logistico di Amazon non è limitata al territorio statunitense. Oggi la società ha ha annunciato l’apertura di due nuovi depositi di smistamento a Bitonto (BA) e San Giovanni Teatino (CH).

Nel corso del 2019 un altro centro di distribuzione era stato aperto a Torrazza Piemonte e cinque nuovi depositi di smistamento a Verona, Roma Settecamini, Fiume Veneto, Arzano e Santarcangelo.