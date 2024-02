Supermercati più economici: la classifica del 2024

La classifica dei supermercati più economici del 2024 vede il trionfo di tanti discount. Quando si parla di convenienza, il discount rimane sempre un porto sicuro dove poter fare spesa senza veder piangere il portafoglio.

Ma ciò non significa che la grande distribuzione, gli iper nazionali e i super online siano da meno. Soprattutto in materia di qualità e sconti, che possono fare la differenza agli occhi dei consumatori più attenti.

Scopriamo, allora, la classifica dei supermercati più convenienti: ecco tutti i luoghi dove costa meno fare la spesa nel 2024!

Qual è il supermercato più conveniente? La classifica assoluta dei supermercati più economici

Rispondiamo subito alla domanda delle domande: qual è il supermercato più conveniente dove fare la spesa nel 2024? In’s Mercato è il supermercato più economico. Il discount italiano (con sede a Venezia) si aggiudica il primo premio della speciale classifica stilata grazie all’inchiesta di Altroconsumo. Un’indagine che ha visto il coinvolgimento di ben 1.203 punti vendita in 67 città diverse, su 1,67 milioni di prezzi rilevati per 125 categorie di prodotti.

Insomma, In’s Mercato è il supermercato più economico in base a un campione molto ampio di analisi. È emerso, inoltre, che una famiglia composta da quattro persone che fa la spesa all’In’s, comprando i prodotti economicamente più vantaggiosi, può risparmiare fino a 3.455 euro all’anno rispetto agli 8.550 euro che spende in media - secondo i dati Istat. Quindi, è qui che si fa la spesa più conveniente.

Ecco la classifica assoluta completa dei supermercati più convenienti realizzata da Altroconsumo:

In’s Mercato; Aldi; D Più; Eurospin; Prix Quality; Lidl; Md; Penny Market; Esselunga Superstore; Todis; Spazio Conad; Bennet; Interspar; Esselunga; Conad Superstore; Ipercoop; Pam; Eurospar; Conad; Famila Superstore; Carrefour; Coop; Tigre; Carrefour Market.

Come è possibile notare, ma non è una sorpresa, le prime 8 posizioni sono monopolizzate da discount. Il primo supermercato «di marca» è Esselunga Superstore, che si posiziona al 9° posto.

Dall’inchiesta di Altroconsumo, tuttavia, è emerso un dato interessante. Se è vero che in media, nelle 35 catene oggetto dell’indagine, i prezzi sono aumentati del 12,6% (dati 2023 rispetto al 2022), nei discount i rincari sono stati superiori, spesso oltre il +15%, contro l’aumento introdotto da ipermercati (+11%) e supermercati (+12%). In ogni caso, i discount rimangono i punti vendita più economici, malgrado non siano riusciti a contenere gli aumenti.

La classifica dei supermercati più economici per rapporto qualità-prezzo

Sebbene la convenienza sia un parametro decisivo per la spesa di tutti i giorni, non sempre i supermercati più economici rappresentano quelli più qualitativi. Per tante famiglie, aspetti come la provenienza dei prodotti, la trasparenza dei prezzi e la scelta tra più marchi sono fondamentali per un carrello conveniente ma al tempo stesso appagante. Ed è qui, allora, che entrano in gioco i super e gli ipermercati.

Anche questa volta ci viene in soccorso la classifica di Altroconsumo in merito ai supermercati più amati dai consumatori - anzi, i più soddisfacenti - redatta nel 2024. Grazie agli aggiornamenti, possiamo stilare un elenco speciale dei migliori supermercati per rapporto qualità-prezzo.

In tal senso, bisogna ricordare che un discount è sicuramente più avvantaggiato di un iper o di un super per ciò che concerne il prezzo d’acquisto; d’altro canto, però, soffre di più per quanto riguarda componenti come comfort di spesa, sicurezza dei prodotti e qualità di marchi e sconti.

Ecco, allora, la tabella comprensiva delle valutazioni su prezzi dei prodotti e qualità. Per alcuni marchi il dato è parziale, dato che sono messe a confronto indagini differenti.

CATENA TIPOLOGIA INDICE DI CONVENIENZA INDICE DI QUALITÀ In’s Mercato Discount 100 72 Aldi Discount 101 76 Eurospin Discount 102 76 D Più Discount 102 72 Prix Quality Discount 102 75 Lidl Discount 103 74 MD Discount 103 74 Penny Market Discount 104 72 Esselunga Superstore Iper e Super 112 ND Todis Discount 113 74 Spazio Conad Iper e Super 114 72 Bennet Iper e Super 117 69 Interspar Iper e Super 117 74 Esselunga Iper e Super 117 79 Conad Superstore Iper e Super 118 72 Ipercoop Iper e Super 118 78 PAM Iper e Super 120 68 Eurospar Iper e Super 120 72 Conad Iper e Super 121 69 Famila Superstore Iper e Super 122 74 Carrefour Iper e Super 123 71 Coop Iper e Super 125 75 Tigre Iper e Super 128 ND Carrefour Market Iper e Super 130 63

È importante, quindi, fare delle distinzioni e leggere la tabella nel modo corretto:

L’ indice di convenienza si calcola a partire da una base 100 che viene attribuita alla catena con i prezzi più bassi (vale a dire In’s Mercato). Il punteggio delle altre catene viene calcolato in virtù di questo primo dato. Più è alto il punteggio, maggiore risulta il costo del carrello della spesa.

si calcola a partire da una base 100 che viene attribuita alla catena con i prezzi più bassi (vale a dire In’s Mercato). Il punteggio delle altre catene viene calcolato in virtù di questo primo dato. Più è alto il punteggio, maggiore risulta il costo del carrello della spesa. Per indice di qualità si intende una votazione media, da 1 a 100, frutto delle risposte di 9.519 soci di Altroconsumo come valutazione esperienziale di supermercati e discount. Un dato che certifica la qualità: più è alta la votazione, maggiore risulta la soddisfazione dei clienti durante la spesa.

Per la categoria dei discount, facendo un confronto tra qualità e convenienza, sul podio salgono sicuramente Eurospin, Aldi e In’s Mercato. Quest’ultimo vince, come detto, tra quelli più economici, ma soffre rispetto ai competitor diretti - a detta dei consumatori - se si parla di soddisfazione generale nella spesa. Ottimo anche il voto complessivo per Prix Quality.

Diversa, invece, la situazione per ciò che riguarda Iper e Super. Il gruppo Esselunga è sicuramente una garanzia in materia di prezzi bassi e, al tempo stesso, un vero e proprio punto di riferimento per tantissimi consumatori. Fra tutti i supermercati e gli ipermercati, è lui il vincitore per rapporto qualità-prezzo. Va detto, però, che anche Ipercoop registra degli ottimi parametri, mentre Conad Superstore è molto forte sulla convenienza, un po’ meno per la classifica di gradimento (sempre rispetto alla concorrenza).

leggi anche Come risparmiare sulla spesa? 10 consigli utili

La classifica dei supermercati più economici per la spesa mista

Tutto cambia se si fa una “spesa mista”, ossia una spesa che vede tutti i tipi di prodotti da quelli più economici, di marca e a marchio commerciale. In questo caso è stato necessario dividere la classifica in due, in quanto Iper e supermercati non sono paragonabili né confrontabili con i discount (che dispongono, di base, di meno marchi).

La classifica per i supermercati e ipermercati più economici del 2024 con una spesa mista è così composta:

Famila Superstore; Conad; Conad Superstore; Ipercoop; Coop; Pam; Eurospar; Spazio Conad; Tigre; Interspar; Carrefour; Carrefour Market; Bennet; Esselunga; Esselunga Superstore.

E se è Famila Superstore il supermercato più economico, per i discount il migliore si riconferma In’s Mercato. Di seguito la breve classifica dei discount più economici con una spesa mista:

In’s Mercato; Lidl; Eurospin; D Più; Md; Aldi; Penny Market; Todis; Prix Quality.

Stando quindi ai prezzi analizzati di Altroconsumo, una famiglia di 4 persone che fa una spesa mista potrà risparmiare fino a 2.699 euro presso il discount più economico, mentre risparmierà solo 778 euro presso il supermercato più conveniente.

leggi anche Quali supermercati fanno lo sconto ai pensionati e quando

Prodotti di marca: dove fare la spesa più economica?

Come anticipato, la classifica varia a seconda delle preferenze e delle abitudini dei consumatori. Anche chi predilige comprare prodotti di marca ha l’opportunità di poter risparmiare scegliendo il supermercato o ipermercato più economico.

In questo caso, Altroconsumo ha dovuto redigere una classifica nazionale escludendo i discount, in quanto in quest’ultimi i prodotti di marca sono meno diffusi. Di seguito la classifica:

Esselunga Superstore; Famila Superstore; Ipercoop; Pam; Spazio Conad; Bennet; Conad Superstore, Esselunga; Interspar; Conad; Eurospar; Carrefour; Coop; Tigre; Carrefour Market.

In quest’ultimo caso, una famiglia di 4 persone potrà risparmiare fino a 359 euro facendo una spesa di marca presso l’Esselunga Superstore, il supermercato con i prezzi più competitivi in tale settore.

Supermercati più economici: le città dove si spende di meno

Rilevando i prezzi nelle 67 città visitate da Altroconsumo, è possibile non solo conoscere quale delle 35 catene è la più economia ma anche dove si risparmia di più... geograficamente. Stando al report dell’associazione, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, nel Nord-Est ci sono maggiori possibilità di risparmio; al Sud, però, la spesa è spesso più bassa della media nazionale.

Come si evince dallo studio, scegliendo il punto vendita più economico nelle città con i supermercati meno cari, il risparmio si attesta tra il 16 e il 25%, pari a 1.184-1.931 euro all’anno. A vincere la palma d’oro come città più economica con più punti vendita è Vicenza, ma anche altri centri presentano dei vantaggi non meno interessanti.

Potrebbe, quindi, tornare utile la seguente tabella che indica il supermercato più economico per ogni città.

Città Supermercato Risparmio sulla spesa Alessandria GALASSIA, via Casalbagliano 418 € Ancona OASI via Giulio Pastore Sassari 30 1.269 € Aosta CARREFOUR, località Autoporto 22, (Pollein) 881 € Arezzo COOP.FI via Vittorio Veneto 167 447 € Ascoli TIGRE via Salaria Km 207,700 (Monticelli) 339 € Asti PAM SUPERSTORE corso Torino 30 678 € Bari DOK SUPERMERCATI corso Sidney Sonnino 52 348 € Bergamo IPER via Portico 71 (Orio) 1.378 € Bologna ESSELUNGA via Emilia Ponente 72 1.392 € Bolzano IPERPOLI via Luigi Galvani 3 567 € Brescia ESSELUNGA SUPERSTORE via della Volta 54 510 € Cagliari IPERPAN viale La Plaia 15 979 € Campobasso FAMILA via San Giovanni dei Gelsi 37 322 € Caserta FAMILA via Paolo Borsellino 45 € Catania PAGHIPOCO via Enrico Besana 23 339 € Catanzaro CONAD viale Crotone S.S. 106 396 € Como IPER strada statale dei Giovi, Ang. via Leopardi 2/A 1.184 € Cosenza CONAD via Popilia 128/V 91 € Cremona SUPER ROSSETTO I Navigli via delle Fiamme Gialle 16/18 1.931 € Cuneo MERCATÒ BIG via Guido Martino 8 692 € Firenze COOP.FI via Petrosa 19 465 € Foggia DOK SUPERMERCATI piazzale Puglia 11 595 € Genova COOP. Lungo Bisagno Dalmazia 60d 917 € L’Aquila OASI loc. Bazzano 957 € La Spezia IPERCOOP Via Fontevivo 17 215 € Latina CONAD via Isonzo 157 729 € Lecce CONAD SUPERSTORE via Pappacoda Snc 239 € Livorno PAM SUPERSTORE piazza Saragat 10/2 739 € Lucca COOP.FI via Giacomo Puccini 1718/B 621 € Mantova SUPER ROSSETTO via Bruno Buozzi 2 (Marmirolo) 1.678 € Messina MAXISCONTO strada statale 114 km 5.500 134€ Milano ESSELUNGA via Andrea Solari 29 1.085 € Modena SUPER ROSSETTO via Statale 246, (Spezzano) 1.220 € Monza IPER via della Guerrina 98 1.170 € Napoli CONAD corso Malta 83 595 € Novara TIGROS via Monte San Gabriele 52 1.069 € Padova IPER ROSSETTO via Caselle1, (San Giorgio delle Pertiche) 1.071 € Palermo CONAD SUPERSTORE via Messina Marine 533/B 219€ Parma FAMILA via Langhirano 1.137 € Pavia IPER via Ing. Mazza 50 646 € Perugia OASI via Palermo snc 652 € Pesaro IPERCOOP galleria dei fondatori 1 845 € Pescara INTERSPAR via nazionale 74 652 € Pisa COOP.FI via Ponte a Piglieri 4(Porta a Mare) 607 € Pistoia COOP.FI viale Adua angolo via Macallè 2/A 431 € Pordenone CONAD SPESA FACILE viale Michelangelo Grigoletti 62 404 € Prato COOP.FI via delle Pleiadi 11/13 450 € Ragusa COOP via Achille Grandi 26 191 € Ravenna EXTRACOOP via Marco Bussato 220 523 € Reggio Calabria CONAD via Sottolume Traversa Scordino 16 161 € Reggio Emilia SUPER ROSSETTO via Louis Pasteur 143 1.309 € Rimini CONAD SUPERSTORE viale Veneto 43 533 € Roma MA SUPERMERCATI via Tiburtina 435 1.327 € Rovigo IPER ROSSETTO via Scavazza 1769, (Giacciano con Baruchella) 812 € Salerno DECÒ MAXISTORE via dei Greci 147 275 € Sassari SPAZIO CONAD via Gramsci 1 280 € Savona MERCATÒ via Nizza 43 R 181 € Taranto DOK SUPERMERCATI circonvallazione dei fiori, Via Lama 667 € Teramo OASI via Aeroporto 1.203 € Torino PAM corso Potenza 60 846 € Trento IPERPOLI via Gemma De Gresti 5 341 € Treviso IPERLANDO strada Feltrina 196 780 € Trieste FAMILA SUPERSTORE via Valmaura 4 701 € Varese ESSELUNGA via Caracciolo, ang. via Campilunghi (Masnago) 933 € Venezia IPER ROSSETTO via Enrico Mattei 1, (Marcon) 1.011 € Verona SUPER ROSSETTO via Monti Lessini 76, (Mattarana) 903 € Vicenza IPER ROSSETTO via Pisa (Torri di Quartesolo) 1.099 €

Conosciuta la classifica nazionale delle «città più convenienti» e l’elenco di discount e supermercati più economici, non resta che scegliere dove andare per risparmiare, senza rinunciare al rapporto qualità-prezzo.