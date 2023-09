Riforma del catasto 2024, cosa cambia e chi pagherà di più

La tanto attesa riforma del catasto potrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2024. Era uno dei punti su cui il centro destra spingeva maggiormente e ora che è al Governo la riforma del catasto è stata scritta anche se l’iter burocratico per l’approvazione sembra stentare un po’ tra tempi biblici e rinvii. Se tutto va, però, secondo i piani dell’esecutivo e non interverranno nuovi rallentamenti dal prossimo anno potrebbe essere realtà.

Con una riforma del catasto, cosa cambierebbe, in concreto per gli italiani? Gli edifici, attualmente, non sono accatastati con i valore esatto e l’intento principale della riforma è quello di individuare, attraverso nuovi strumenti, il giusto classamento e valore di ogni edificio per semplificare il sistema di tassazione per i cittadini.

Riforma del catasto, cosa prevede?

L’esecutivo intende procedere dando a ciascuna unità immobiliare un valore patrimoniale calcolato in base a parametri specifici. Anche la rendita catastale dell’immobile, tra l’altro, deve essere allineata al valore di mercato. I dati, poi, dovranno essere adeguati periodicamente contrariamente a quello che è successo negli ultimi anni.

A incidere sulla valutazione degli immobili, come detto, ci saranno indicatori come la posizione geografica, le dimensioni, la manutenzione dell’immobile e le sue caratteristiche specifiche. In questo modo la valutazione immobiliare sarà non solo più trasparente ma anche più equa permettendo ai cittadini di comprendere come il valore delle loro proprietà viene determinato.

La valutazione più dinamica dei beni immobiliari permetterà non solo una maggiore equità di tassazione, ma anche il riflesso dell’andamento del mercato immobiliare. L’aggiornamento dei dati catastali più frequente, inoltre, permetterà a ridurre l’abusivismo e renderà più difficile stimare di meno gli immobili per pagare meno tasse.

Riforma del catasto, influenzerà le tasse

Non c’è da nascondere che la riforma del catasto avrà unimpatto sicuramente non indifferente dal punto di vista tributario. Prevedere, però, quale impatto avrà la riforma sulla tassazione non è facilissimo perché saranno previste anche delle variazione nei singoli Comuni.

L’aumento delle rendite catastali, ad esempio, potrebbe variare non solo da città a città ma anche da Comune a Comune. Se si parla della media nazionale, infatti, l’aumento della rendita sarà del 128%. Appare evidente, però, che le impennate degli aumenti delle rendite catastali che si registreranno nelle città nevralgiche come Roma (+183%) e Milano (+123%) non sono assolutamente paragonabile con quelle che si verificheranno in piccoli Comuni montani, ad esempio.

Le differenze, quindi, si avranno in base alla Regione (e si può notare anche una netta differenza tra Lazio e Lombardia nell’esempio delle città riportato sopra), ma saranno influenzate anche da dinamiche del mercato immobiliare e dalle decisioni degli enti locali.

I cittadini, quindi, quando pensano all’impatto che avrà la riforma del catasto devono considerare anche le specificità della zona in cui risiedono.