I 12 miliardari più giovani del mondo: classifica 2022

Ogni anno le riviste specializzate fanno a gara a chi pubblica per prima la classifica degli uomini e delle donne più ricche al mondo. Negli ultimi decenni un fenomeno sempre più diffuso è la presenza di giovanissimi miliardiari.

Forbes ha quindi iniziato a stilare la classifica degli under 30 (giovani con meno di 30 anni) che hanno raggiunto il traguardo di un patrimonio personale di oltre un miliardi di dollari. I giovanissimi nella lista di Forbes sono figli dei loro tempi e tra le professioni e i ruoli che svolgono e li hanno resi ricchi si trovano anche lavori “nuovi”, come chi è riuscito ad accumulare soldi attraverso le criptovalure.

Della classifica, nella quale sono presenti 12 nomi, più della metà è composta da self-made, insomma da chi si è fatto fa solo/a e non da patrimoni ereditati. Il caso vuole che alcuni di questi non abbiamo concluso l’università e si siano ritirati proprio per entrare nel mondo del business con attività - si parla principalmente di starup - di proprietà.

Classifica dei 12 miliardari più giovani del mondo nel 2022

Nell’osservare la classifica di Forbes la prima cosa che salta all’occhio è la sua conformazione. In passato era molto più sbilanciata verso gli ereditieri, mentre nel 2022 sono i giovani imprenditori di sé stessi che ottengono riconoscimento per il loro lavoro.

Il valore del patrimonio complessivo dei giovani (25,8 miliardi di dollari) nella classifica non rappresenta che uno scarso - si fa per dire - 0,5% del patrimonio complessivo dei miliardi (2.668) del 2022 secondo Forbes.

In ogni caso il più giovane e ricco è Kevin David Lehmann. A soli 19 anni Lehmann ha ereditato una partecipazione del 50% nella catena di farmacie tedesca dm-drogerie markt da suo padre, di cui non fanno comunque parte.

La classifica dei 12 miliardari under 30 del 2022:

Kevin David Lehmann, 19 anni - 2.4 miliardi $ Alexandra Andresen, 25 anni - 1.3 miliardi $ Pedro Franceschi, 25 anni - 1.5 miliardi $ Wang Zelong, 25 anni - 1.5 miliardi $ Henrique Dubugras, 26 anni - 1.5 miliardi $ Katharina Andresen, 26 anni - 1.3 miliardi $ Austin Russell, 27 anni - 1.6 miliardi $ Ryan Breslow, 27 anni - 2 miliardi $ Gary Wang, 28 anni - 5,9 miliardi $ Gustav Magnar Witzoe, 28 anni - 4,5 miliardi $ Stanley Tang, 29 anni - 1,2 miliardi $ Andy Fang, 29 anni - 1,1 miliardi di $

Chi sono i giovani più ricchi del mondo del 2022: tra ereditieri e imprenditori

Come abbiamo detto in precedenza, la classifica inizia ad avere un aspetto diverso rispetto al passato. Gli ereditieri non mancheranno mai, ma il fatto che ben 7 su 12 giovani sia risultato miliardario grazie al proprio lavoro è un modo come un altro per rispondere che i giovani non sono attaccati al divano e alla televisione.

In ogni caso il gruppo dei giovani miliardi è sì più voluminoso, non più composto da 10 bensì da 12 persone; ne complesso però il valore complessivo del loro patrimonio è inferiore a quello dello scorso anno di circa 3,7 miliardi di dollari. Non una cifra gigantesca, ma in generale l’anno in corso per i giovani miliardari non è stato semplice.

A proposito di alti e bassi, abbiamo già parlato del primo in classifica, nel connubio giovinezza e ricchezza, ma la lista è lunga. Chi sono gli under 30 più ricchi al mondo? Il giovane con il patrimonio più grande risulta essere Gary Wang, 28 anni e tanta passione per le criptovalute. Wang è cofondatore e chief technology officer dell’exchange di criptovalute FTX, con sede alle Bahamas.

Il meno “ricco” invece è Andy Fang, 29 anni, insieme al socio Stanley Tang. Insieme hanno fondato l’app per la consegna di cibo DoorDash, quotata in borsa nel 2020, sta lentamente perdendo azioni.