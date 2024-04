Sciopero trasporti giovedì 11 aprile, dove, orari e fasce di garanzia

Un nuovo sciopero si appresta a scuotere il settore dei trasporti, con grandi disagi in arrivo per chi dovrà viaggiare con i treni nazionali e regionali. La mobilitazione di giovedì 11 aprile proclamata da Cgil e Uil si terrà a livello territoriale, con iniziative e manifestazioni rivolte ad alcune rivendicazioni, come la richiesta di una riforma fiscale e l’incremento della sicurezza sul lavoro. Di fatto, l’agitazione sindacale ha carattere generale, ma non per la prima volta sarà proprio il settore dei trasporti a farne maggiormente le spese.

Uno degli elementi di maggiore rilevanza è la protesta contro le morti sul lavoro, che vedrà moltissimi lavoratori italiani incrociare le braccia, ma soltanto nel settore privato (compresa la sanità privata e il comparto gas, acqua ed elettricità e uno sciopero ridotto per i dipendenti di Poste Italiane. Tornando ai trasporti, invece, l’agitazione riguarda oltre al settore ferroviario anche il trasporto pubblico locale, le autostrade e i trasporti marittimi. Saranno quindi giorni difficili per pendolari e viaggiatori, sebbene per una causa più che giusta.

Sciopero generale 11 aprile: dove, durata e orari

Lo sciopero di giovedì 11 aprile interesserà tutte le Regioni e tutte le province autonome d’Italia. Fa eccezione soltanto la Campania, dove il personale della divisione business di Trenitalia aderirà allo sciopero nella giornata di venerdì. Al di là di questa unica differenza, lo scioperò avverrà con le seguenti modalità:

un’astensione di 4 ore, dalle 09:01 alle 13:00 per il trasporto ferroviario ;

per il ; 4 ore prima del turno per i lavoratori del trasporto marittimo;

4 ore prima del turno per i lavoratori di Anas.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, invece, è necessario consultare le indicazioni della società di riferimento rispetto alla propria città, in quanto le modalità sono variabili. Si riportano di seguito le indicazioni generali per alcune città italiane.

Roma : Atac, Roma Tpl e Ati Autoservizi Troiani/Sap sciopereranno tra le 20:00 e le 24:00;

: Atac, Roma Tpl e Ati Autoservizi Troiani/Sap sciopereranno tra le 20:00 e le 24:00; Milano : Atm in sciopero dalle 20:00 alle 24:00, conseguenze sulla funicolare Como-Brunate dalle 19:30 alle 22:30;

: Atm in sciopero dalle 20:00 alle 24:00, conseguenze sulla funicolare Como-Brunate dalle 19:30 alle 22:30; Firenze : Autolinee toscane in sciopero dalle 18:00 alle 22:00;

: Autolinee toscane in sciopero dalle 18:00 alle 22:00; Napoli : mezzi Anm e Eav in sciopero dalle 09:01 alle 13:00;

: mezzi Anm e Eav in sciopero dalle 09:01 alle 13:00; Torino : lo sciopero di Gtt avrà luogo dalle 18:00 alle 22:00 per il servizio urbano, suburbano e la metropolitana, mentre il servizio extraurbano si fermerà dalle 17:30 alle 21:20;

: lo sciopero di Gtt avrà luogo dalle 18:00 alle 22:00 per il servizio urbano, suburbano e la metropolitana, mentre il servizio extraurbano si fermerà dalle 17:30 alle 21:20; Genova : Amt in sciopero dalle 13:00 alle 17:00;

: Amt in sciopero dalle 13:00 alle 17:00; Bologna : lo sciopero di Tper durerà dalle 13:00 alle 16:30;

: lo sciopero di Tper durerà dalle 13:00 alle 16:30; Palermo : Amat in sciopero dalle 08:30 alle 17:30;

: Amat in sciopero dalle 08:30 alle 17:30; L’Aquila: Ama in sciopero dalle 17:10 alle 21:10.

È importante ricordare che oltre al trasporto, lo sciopero si rifletterà anche sui centri di assistenza al cliente e sui servizi correlati (compreso l’uso di ascensori e scale mobili).

Fasce di garanzia dello sciopero dei trasporti

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, non sono previste fasce di garanzia, dato che le tratte indispensabili non rientrano comunque nell’orario di sciopero. Per il trasporto pubblico locale, invece, sono previste delle fasce di garanzia che dipendono dagli orari della mobilitazione, dalle aree e dalla particolarità di alcuni servizi. Le fasce orarie di maggior frequentazione sono:

dalle 06:00 alle 09:00 ;

; dalle 18:00 alle 21:00.

Tendenzialmente sono garantiti i viaggi in questi orari, oltre al compimento delle corse iniziate prima dello sciopero, oltre a servizi particolari come il trasporto per cittadini disabili e di collegamento alle scuole, di cui la maggior parte delle società ha opportunamente tenuto conto. Al di là delle tratte garantite, tutti i viaggi possono subire dei rallentamenti, dei disservizi o perfino delle cancellazioni anche al di fuori delle ore di sciopero e dovuti allo stesso.

Bisogna quindi consultare le condizioni di trasporto del vettore di riferimento, anche per capire se c’è diritto a un rimborso, al cambio del biglietto oppure a un qualche servizio sostitutivo. I siti web di ogni compagnia o società di trasporto contengono infatti tutte le indicazioni utili al riguardo, insieme alle informazioni più dettagliate sullo svolgimento dello sciopero.