Olindo Romano e Rosa Bazzi oggi: dove sono, condanna e per quali ragioni si dichiarano innocenti

È possibile che le due persone condannate all’ergastolo per la strage di Erba, Olindo Romano e Rosa Bazzi, stiano scontando una pena ingiusta?

La strage di Erba rappresenta uno dei grandi processi d’Italia. La sentenza di ergastolo viene confermata anche in seguito a diversi ricorsi proposti e questo perché non ci sono dubbi - per la Corte - su chi abbia commesso gli omicidi. Ci sono una testimonianza, una prova scientifica e addirittura le confessioni a confermare la colpevolezza. Eppure ci sono ancora dei dubbi, più o meno legittimi, sulla vicenda che tornano a farne discutere periodicamente.

Cosa sappiamo su Olindo Romano e Rosa Bazzi, sul caso di Erba, la condanna e il caso giudiziario? Secondo il programma Le Iene si può scommettere sulla loro innocenza.

Cosa sappiamo sulla strage di Erba?

La strage di Erba è un episodio drammatico della cronaca italiana. Il caso vede protagonisti Rosa Bazzi e Olindo Romano, i due autori della strage. Sembra che tutto sia iniziato per dei litigi tra vicini, concluso con il decesso di 4 persone, tra cui un bambino di pochi anni e un ferito.

La sera dell’11 dicembre 2006 a Erba una palazzina viene avvolta dalle fiamme. All’interno di questa un uomo ferito indica ai suoi soccorritori il piano superiore, dove si sentono le urla di una donna. Non è però il fuoco il motivo della sua morte, quanto un’arma affilata.

La stessa tipologia di arma viene anche usata per le altre vittime, tranne per l’animale domestico che morirà in seguito al fumo dell’incendio.

Perché Bazzi e Romano sono stati condannati?

I coniugi coinvolti nella strage di Erba confessarono a gennaio del 2007 e vennero in seguito riconosciuti dall’unico sopravvissuto. Nella sua confessione Rosa Bazzi racconta i motivi della strage: le feste e l’abuso da parte di Marzouk.

Bazzi confessa che a dare l’idea di punire i vicini al marito fosse stata proprio lei: “Niente, che non ce la facevo più…”. Bazzi racconta che Marzouk avesse approfittato di lei e che per questo aveva sentito di non poter far altro che rispondere a quell’intrusione con la violenza.

Dirà che il marito ha preso l’arma e per primo ha colpito una delle vittime.

Sono arrivata a metà scala e ho sentito che stava arrivando un’altra persona (n.d.r era Olindo, il marito).

Nella confessione Rosa dice di essersi sentita forte durante l’aggressione perché poteva finalmente reagire. Le confessioni, in seguito, sono state però ritrattate. I coniugi hanno infatti riferito di essere stati convinti durante l’interrogatorio a confessare per ottenere uno sconto di pena.

leggi anche Federico Tedeschi, chi era e cosa sappiamo sulla sua morte

Rosa Bazzi e Olindo Romano: vivono nello stesso carcere?

La prima persona a essere accusata per la morte di Valeria Cherubini - moglie di Mario Frigerio, colpito da un coltello ma sopravvissuto grazie a una malformazione alla carotide -, Raffaella Castagna, la madre Paola Galli e il piccolo Youssef Marzouz è proprio il padre di questo. Azouz Marzouk aveva dei precedenti, ma non si trovava neppure in Italia al momento della strage.

Le indagini si sono quindi spostate su Olindo e Rosa Romano, i due vicini di casa e senza alibi. Su di loro ci sono alcune prove, tra cui la testimonianza, il ritrovamento di una macchia nell’auto dell’uomo e poco altro.

I processi, durante i quali Olindo e Rosa si dichiarano innocenti e ritirano le confessioni, condannarono nel 2008 i coniugi Romano all’ergastolo. Rosa Bazzi e Olindo Romano non vivono nello stesso carcere. Rosa si trova nel carcere di Bollate, mentre Olindo è recluso a Opera. I due però si incontrano solo una volta al mese e hanno dichiarato di vivere male questa distanza.

Perché dobbiamo scommettere sulla loro innocenza?

Ci sono delle zone d’ombra sul quale è possibile muovere la tesi dell’innocenza di Rosa e Olindo Romano. La testimonianza, per esempio, ha delle falle, come ha tentato di dimostrare la difesa dei coniugi, infatti Mario Frigerio non ha subito riconosciuto Olindo come l’aggressore. La Corte di legittimità ha inoltre rigettato le accuse di contaminazione dell’auto di Olindo Romano e la scarsa documentazione scientifica sui rilevamenti del caso.

Romano è più volte tornato a chiedere di riaprire il caso e di non lasciare da parte la pista dello spaccio di droga. È proprio sui dubbi e le zone d’ombra degli eventi, le indagini e il processo che Le Iene chiedono di scommettere sull’innocenza di Rosa Bazzi e Olindo Romano. Prove riscoperte, un nuovo testimone e intercettazioni tornano a far parlare del caso e sulla presunta colpevolezza o innocenza dei coniugi.