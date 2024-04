Elezioni Basilicata 2024, DIRETTA live: urne aperte, attesa per i risultati

Elezioni regionali Basilicata 2024, i risultati in diretta: si sono aperti regolarmente i seggi alle ore 07:00 di oggi domenica 21 aprile, con le operazioni di voto che andranno avanti fino alle ore 23:00. Si potrà votare anche nella giornata di domani lunedì 22 aprile dalle ore 07:00 fino alle ore 15:00.

Lo spoglio dei voti prenderà il via alle ore 15:00 di lunedì 22 aprile, con lo scrutinio che dovrà concludersi entro massimo 12 ore. In attesa dei risultati, resta da capire se per le elezioni regionali in Basilicata verranno realizzati degli exit poll.

In totale sono tre i candidati in corsa alle elezioni regionali Basilicata 2024: il presidente uscente di centrodestra Vito Bardi - appoggiato anche da Azione e Italia Viva -, Piero Marrese per il centrosinistra compreso il Movimento 5 Stelle ed Eustachio Follia di Volt.

Vito Bardi forte del sostegno anche di Azione e Italia Viva cercherà di ottenere un secondo mandato alla guida della Regione, con il centrosinistra allargato per l’occasione anche al Movimento 5 Stelle che dovrà essere più forte delle divisioni considerando anche la corsa in solitario di Volt.

Qui di seguito potrà essere seguita la diretta live delle elezioni regionali Basilicata 2024 con tutte le ultime notizie riguardanti il voto, mentre a partire dalle ore 15:00 di lunedì ci sarà lo spoglio in tempo reale fino alla proclamazione dei risultati ufficiali.

Elezioni Basilicata 2024: i risultati

Lo spoglio dei voti delle elezioni regionali Basilicata 2024 prenderà il via alle ore 15:00 di lunedì 22 aprile. Questi sono i risultati dopo lo scrutinio di 0 sezioni su 681.

Candidato Voti Liste Vito Bardi Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Azione, Orgoglio Lucano, La Vera Basilicata / Eustachio Follia Volt / Piero Marrese Pd, M5s, Avs-Psi-Basilicata Possibile, Basilicata Casa Comune, Basilicata Unita /

Ricordiamo che non è previsto il ballottaggio, con il candidato che prenderà più voti che sarà eletto prossimo presidente della Regione Basilicata.

Elezioni Basilicata 2024: la diretta live

07:30 Sondaggi vietati Ricordiamo che come previsto dalla legge, non è possibile diffondere sondaggi elettorali durante le operazioni di voto così come avvenuto nelle due settimane che hanno preceduto l’apertura dei seggi. Una volta chiuse le urne possono essere diffusi exit poll e proiezioni.

07:15 Cosa serve per votare Per votare alle elezioni regionali Basilicata 2024 l’elettore deve presentarsi al proprio seggio di riferimento munito della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido.

07:00 Urne aperte, via al voto Si sono aperti regolarmente i seggi alle ore 07:00 di oggi domenica 21 aprile, con le operazioni di voto che andranno avanti fino alle ore 23:00. Si potrà votare anche nella giornata di domani lunedì 22 aprile dalle ore 07:00 fino alle ore 15:00.